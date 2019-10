Lejos de considerarse un hecho histórico sorprendente dentro de la medicina a nivel mundial, la historia de Lina Medina Vásquez es también la de un abuso sexual a una menor que nunca encontró justicia.

Natural de la provincia de Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica, la pequeña Lina perteneció a una humilde familia junto a sus dos padres y sus ocho hermanos.

Debido a un extraño trastorno, la pequeña había iniciado su pubertad a muy temprana edad, hecho que se veía reflejado en el crecimiento de vello púbico, crecimiento de sus senos y el inicio de su menstruación a los dos años y ocho meses de edad. Pero lo más traumante llegaría unos años después.

Cerca de cumplir los 5 años, la pequeña empezó a generar preocupación debido al crecimiento desmedido de su vientre. En un inicio, los pobladores de la zona y sus padres creyeron que se trataba de alguna especie de maldición, pero luego de acudir a chamanes sin resultados positivos, decidieron viajar a pie hasta la ciudad de Pisco, en busca de ayuda médica.

Lina Medina: El extraño caso de la madre más joven de la historia de la medicina. (Difusión)

EL PARTO

En la ciudad de Pisco, Lina fue atendida por el doctor Gerardo Lozada, quien luego de examinarla junto a otros expertos, determinó que estaba embarazada de 7 meses. El impactante hecho motivó a que el doctor la trasladara a Lima, para practicarle una cesarea.

El 14 de mayo de 1939, la pequeña de tan solo 5 años de edad dio a luz a un bebé sano de 2 kilos 700 gramos y 48 centímetros de largo al que posteriormente nombraron Gerardo, en honor al doctor que atendió el parto.

La noticia de su alumbramiento dio la vuelta al mundo. En Estados Unidos se interrumpían las trasmisiones sobre los incidentes previos a la Segunda Guerra Mundial, para dar a conocer la noticia. Los diarios Los Angeles Times y The New York Times dieron a conocer la historia, e incluso la familia fue invitada para la Feria Mundial de Nueva York para ser expuesta como fenómeno, con todos los gastos pagados, pero no aceptaron.

EL 'HIJO DEL DIOS SOL'

Debido a la corta edad de la pequeña, muchos en pueblo empezaron a considerarla una especie de 'Virgen María', y que había dado a luz al 'hijo del dios sol', una idea conforme a las historias del antiguo imperio incaico.

Sin embargo, esta fama ocultaba un hecho indignante, Lina había sido violada y su agresor simplemente guardaba silencio. Por tal motivo se abrió una investigación y el padre de Lina, Tiburcio Medina, estuvo preso unos días hasta que fue liberado por no encontrarse pruebas en su contra.

Días después de su liberación, las sospechas recayeron en uno de sus hermanos que padecía de trastornos mentales. Sin embargo, el caso fue finalmente archivado y nunca se supo quien fue el padre del bebé, quien creció creyendo y tratando a su madre como a una hermana.

ESTAFADA POR EL GOBIERNO PERUANO

La fama de Lina fue tal, que le llegaron varias ofertas del extranjero, que ofrecían grandes sumas de dinero por estudiarla. Una de estas, a cargo de un empresario estadounidense, le ofrecía a ella y a su hijo la suma de US$ 5 mil y un fondo que le garantizaba su bienestar de por vida, con tal que sea estudiada por científicos, que la familia aceptó.

Sin embargo, el gobierno peruano de entonces, a cargo del ex presidente Óscar Benavides, emitió un decretó que Lina y su hijo estaban en “peligro moral” y decidió crear una comisión especial para protegerla, evitando así que se concrete cualquier oferta del extranjero.

El presidente Benavides le prometió una pensión de por vida y cuidados pero pocos meses abandonaron el caso y Lina nunca recibió un centavo del gobierno.

Pasaron los años, y Lina contrajo matrimonio a los 33 años y tuvo un hijo en 1972. Jamás perdió el contacto con el doctor Gerardo Lozada, quien la ayudó a completar sus estudios.

Por su parte, el pequeño Gerardo Medina creció y tuvo una vida normal hasta que falleció a los 40 años debido a una extraña enfermedad a la médula ósea.

Se mudó a Lima y terminó viviendo en un peligroso barrio del distrito de Surquillo. En los años 80 su casa fue demolida para construir una autopista pero no recibió ninguna indemnización, por lo que tuvo que volver a mudarse.

En el 2002, el ginecólogo José Sandoval, se interesó por el caso de Lina y lo desempolvó para el libro que estaba escribiendo. Con la información acudió al Palacio de Gobierno para exigir que se cumpla la letra muerta del ex presidente Benavides y se pagara la deuda a la entonces adulta mayor de 69 años. Desde entonces no se volvió a saber de ella.