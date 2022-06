Alerta de spoiler: este artículo explica un punto clave de la trama, pero no revelamos nada que no veas en los avances.

Al comienzo de la nueva película de Disney Pixar , ‘ Lightyear ’, Buzz se queda varado en un peligroso planeta lejano con su oficial al mando y su tripulación. Su única esperanza de salir del planeta es probar un combustible especial. Para hacer eso, Buzz tiene que volar al espacio e intentar repetidamente saltar a hipervelocidad. Pero cada intento que hace tiene un costo terrible.

Cada vez que Buzz despega para un vuelo de prueba de cuatro minutos al espacio, aterriza de nuevo en el planeta y descubre que han pasado muchos años. Las personas que más le importan a Buzz se enamoran, tienen hijos e incluso nietos. El tiempo se convierte en su mayor enemigo. ¿Qué esta pasando? ¿Es esto solo ciencia ficción, o lo que le pasó a Buzz realmente podría pasar?

El tiempo es relativo: la gran idea de Einstein

Buzz está experimentando un fenómeno real conocido como dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo es una predicción de una de las teorías científicas más famosas jamás desarrolladas: la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Antes de la relatividad, la mejor teoría del movimiento que teníamos era la mecánica de Isaac Newton. Esta teoría fue increíblemente poderosa y proporcionó asombrosas predicciones del movimiento de los planetas en nuestro sistema solar.

En la teoría de Newton, el tiempo es como un único reloj gigante que marca los segundos de la misma manera para todos. No importa dónde se encuentre en el universo, el reloj maestro mostrará la misma hora.

La teoría de la relatividad de Einstein dividió el reloj maestro en muchos relojes, uno para cada persona y objeto en movimiento. En la imagen del universo de Einstein, todos llevan consigo su propio reloj.

Albert Einstein. (Foto: Batanga)

Una consecuencia de esto es que no hay garantía de que los relojes funcionen al mismo ritmo. De hecho, muchos relojes marcarán a ritmos diferentes y peor aún, cuanto más rápido viaje en relación con otra persona, más lento irá su reloj en comparación con el de ellos.

Esto significa que si viaja muy rápido en una nave espacial, como lo hace Buzz, pueden pasar unos minutos para usted, pero pueden pasar años para alguien en el planeta que dejó atrás. Esto significa que se viaja en el tiempo hacia delante, pero no hacia atrás.

En cierto sentido, la dilatación del tiempo puede considerarse como una especie de viaje en el tiempo. Proporciona una forma de saltar al futuro de otra persona y esto es lo que hace Buzz: salta al futuro de sus amigos que quedan en el planeta de abajo.

Desafortunadamente, no hay forma de usar la dilatación del tiempo para viajar hacia atrás en el tiempo, al pasado (como un personaje importante habla más adelante en la película).

Tampoco es posible usar la dilatación del tiempo para viajar a tu propio futuro. Eso significa que no existe una forma conocida de viajar al futuro y encontrarse con su yo mayor, simplemente yendo muy rápido.

Buzz Lightyear, para cumplir su misión, tendrá que unir fuerzas con un equipo de novatos.

Viajeros del tiempo sobre la Tierra ahora mismo

La dilatación del tiempo puede parecer ciencia ficción, pero en realidad es un fenómeno medible. De hecho, los científicos han llevado a cabo una serie de experimentos para confirmar que los relojes funcionan a diferentes velocidades, dependiendo de cómo se muevan.

Por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional viajan a velocidades muy altas en comparación con sus amigos y familiares en la Tierra. Esto significa que esos astronautas están envejeciendo a un ritmo ligeramente más lento.

De hecho, el astronauta estadounidense Buzz Aldrin, quien fue la inspiración para el personaje de Pixar, habría experimentado una diminuta dilatación del tiempo durante su viaje a la Luna en la década de 1960.

Sin embargo, no se preocupe, los astronautas de la Estación Espacial Internacional no sentirán ni notarán ninguna dilatación del tiempo. No se parece en nada a los saltos de tiempo extremos que se ven en ‘Lightyear’.

Aldrin pudo regresar a salvo con su familia, y los astronautas en el espacio ahora también lo harán.

Una astronauta de la NASA en la Estación Espacial Internacional. (Foto: NASAGoddard/Twitter)

Al infinito y más allá

Claramente, la dilatación del tiempo podría tener un costo serio, pero no todas son malas noticias. La dilatación del tiempo también podría algún día ayudarnos a viajar a las estrellas.

El universo es un lugar enorme. La estrella más cercana está a 40.208.000.000.000 km de distancia . Llegar allí es como viajar alrededor del mundo mil millones de veces. Viajando a una velocidad ordinaria, nadie sobreviviría lo suficiente para hacer el viaje.

Sin embargo, la dilatación del tiempo también va acompañada de otro fenómeno: la contracción de la longitud. Cuando uno viaja muy rápido hacia un objeto, la distancia entre su nave espacial y ese objeto parecerá contraerse.

A grandes rasgos, a altas velocidades, todo está más cerca. Esto significa que para alguien que viaja a gran velocidad, podría llegar a la estrella más cercana en cuestión de días.

Pero la dilatación del tiempo seguiría vigente. Su reloj se retrasaría en relación con el reloj de alguien en la Tierra. Por lo tanto, podría hacer un viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana en unos pocos días, pero para cuando llegara a casa, todos sus conocidos se habrían ido.

Esa es tanto la promesa como la tragedia del viaje interestelar.

“Lightyear" Se estrena en las salas de cine el 16 de junio, y un día después llega a Estados Unidos (Foto: Walt Disney Pictures)

Sam Baron, Associate professor, Australian Catholic University

Este artículo fue republicado por The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Aquí puedes leer el artículo original.

