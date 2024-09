La Tierra tendrá una miniluna que nos orbitará durante dos meses

Los astrónomos y aficionados a los astros se encuentran emocionados por la llegada del diminuto asteroide 2024 PT5 que orbitará nuestro planeta por varios días a manera de una segunda luna, antes de regresar a su lugar de origen en el cinturón de asteroides.

PUBLICIDAD

A diferencia de la Luna, la principal compañera de la Tierra que ha acompañado a nuestro planeta durante alrededor de 4 mil millones de años, esta "nueva mini-luna" permanecerá aquí solo dos meses.

Se trata de un pequeño asteroide llamado 2024 PT5 que quedará atrapado por la gravedad de nuestro planeta hasta finales de año, según informan los científicos.

MIRA: ¿Terraformar Marte? Estudio plantea esta posibilidad con nanopartículas

La miniluna fue avistada por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés) el 7 de agosto. La roca espacial completará una órbita completa alrededor de nuestro planeta entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre antes de escapar de la gravedad de la Tierra.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a pesar de este sobrevuelo de 57 días de nuestro planeta, el asteroide será difícil de detectar, ya que tiene solo 10 metros de ancho.

"El objeto que nos va a visitar pertenece al cinturón de asteroides de Arjuna, un cinturón secundario de asteroides formado por rocas espaciales que siguen órbitas muy similares a la de la Tierra a una distancia media del Sol de unos 150 millones de kilómetros", refirió Carlos de la Fuente Marcos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor principal de la investigación.

"Los objetos del cinturón de asteroides de Arjuna forman parte de la población de objetos cercanos a la Tierra de asteroides y cometas", agregó.

Marcos explicó que algunos de estos objetos en el cinturón de asteroides de Arjuna pueden aproximarse a la Tierra a una distancia cercana de alrededor de 4,5 millones de kilómetros y a velocidades bajas de alrededor de 3.540 kilómetros/h.

YA HEMOS TENIDO MINILUNAS

Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede. Nuestro planeta ocasionalmente se queda con lunas adicionales. Por ejemplo, un evento similar ocurrió en 1981 y 2022, cuando el objeto 2022 NX 1 se convirtió en un compañero efímero de nuestro planeta antes de alejarse aún más, señalaron los astrónomos. Los investigadores publicaron sus hallazgos en septiembre en la revista Research Notes of the AAS.

"La Tierra puede capturar regularmente asteroides de la población de objetos cercanos a la Tierra (NEO) y ponerlos en órbita, convirtiéndolos en minilunas. El NEO 2024 PT5 de clase Apolo descubierto recientemente sigue una trayectoria similar a la de 2022 NX1 y pronto podría convertirse en una miniluna", escribieron los investigadores en el artículo.

VIDEO RECOMENDADO