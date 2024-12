Miguel Rodríguez y José D. Hurtado: “La fisioterapia va a ser parte de nuestro día a día”

Trató la fractura de codo de Lionel Messi. El doctor José Daniel Hurtado acompañó en los dos últimos años a la estrella argentina en el Barcelona. Pero es un economista converso a la fisioterapia.

Hurtado escaló en una multinacional y tenía la posibilidad de continuar cuesta arriba, pero tocó el techo de la satisfacción. “Solo podía ganar más dinero”, me dice. ¿Eso no es suficiente? “El dinero nunca ha sido suficiente”. Renunció y volvió al principio: cuando tuvo que decidir entre estudiar Fisioterapia o Economía. Esta vez sí eligió la primera y, desde entonces, como él dice, el camino ha sido cristalino. Es uno de los fisioterapeutas más reputados en el mundo y vino de Málaga a Lima para capacitar al equipo de Muv_on, un centro de fisioterapia activa.

Llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas con la selección de baloncesto de Angola. Luego, le tocó asistir a las Olimpiadas de Singapur, esta vez con la selección de su país, Cuba. Siempre con el buzo de médico especialista en medicina del deporte.

Pero el doctor Miguel Rodríguez quiso ser futbolista hasta que se lesionó. Ya era estudiante de Medicina y poco a poco fue volviendo al deporte. Tras una primera especialidad en Medicina General Integral, continuó con estudios en Medicina del Deporte. Y trabajó con los mejores atletas de alto rendimiento de Cuba. Hoy vive en Lima y es el responsable del trabajo de rehabilitación en Muv_on.

Doctor, ¿es cierto que su colega viene del futuro?

Miguel Rodríguez (MR): Eso es muy cierto. Esta es tecnología del primer mundo.

En España, ¿qué tan instalada está la fisioterapia en la cotidianidad?

José D. Hurtado (JH): Nosotros formamos en Suiza, en Estados Unidos, en toda España, en Europa, y tenemos un feedback de cómo se está moviendo la fisioterapia en el mundo, y en el mundo la esperanza de vida ha subido una barbaridad. Antes una persona con 50, 60 años era mucho más mayor, no se planteaba hacer deporte. Eso hace que haya requerimientos de esa parte de la población que antes no hacía deportes; por lo tanto, tienen riesgos de lesiones, posiblemente tienen una serie de taras debidas a la edad. Hacer deporte ya no es una actividad solamente desde el punto de vista de salud, sino también a nivel de sociabilidad. También tienes la alimentación, todo es mucho más saludable. Es un estilo de vida. La mayor cantidad de demanda que tenemos es de gente que tiene cierta ansiedad de volver a recuperar su vida social a través de las actividades deportivas. Por otro lado, hay un cambio de mentalidad en la gente en cuanto al enfoque sobre el trabajo, y la pandemia radicalizó esa tendencia. La gente está más enfocada ahora en tener un estilo de vida que sea compatible con cosas saludables, sentirse bien. Y de ahí que en Europa está el boom de la fisioterapia.

¿Eso quiere decir que allá ir al fisioterapista es como ir a la terapia psicológica (hoy tan en boga en Lima)?

(JH): Todo el mundo tiene su fisioterapista de cabecera. Nadie quiere tener dolor.

¿Cómo estamos en Perú?

(MR): Estuve en Perú hace diez años para asesorar al Comité Olímpico Peruano y ahora he visto un movimiento deportivo en Perú, no solo en atletas de alto rendimiento, sino en la población. Hace diez años no había tantas personas haciendo ejercicio los domingos en las calles, pero muchas de esas personas no tienen educación para la práctica del deporte, y eso es importante porque se lesionan. Desde los principios básicos, como calentamiento, estiramiento, pero también cómo está tu pisada, tu desarrollo muscular. Nosotros no solo atendemos deportistas o una persona adulta que tiene un problema de salud, sino también un paciente joven que empezó a dedicarse a correr y, de pronto, le molesta la rodilla, el pie.

¿Hay que esperar tener un dolor para ir al especialista?

(MR): No es necesario. La fisioterapia no solo es tratamiento, sino también educamos al paciente en cómo acostarse, cómo dormir, desde su alimentación, sus hábitos, su estilo de vida, cómo come. Por eso, se hace una evaluación integral, no solo de la lesión, sino sobre los factores que pueden estar influyendo en esa lesión.

(JH): Para ir al fisioterapista tenemos una vía de entrada, que son las lesiones. Pero muchos de esos pacientes han llegado a esa lesión porque ya había una predisposición. Por ejemplo, una persona que viene con un dolor de cuello y que trabaja diez horas en una oficina, esa persona ya no viene solo cuando hay una crisis, sino que planifica –como cuando vas a la peluquería– un trabajo de mantenimiento. Antes venían deportistas de élite o cantantes famosos solo para tratarse de lesiones, y ellos ahora hacen un trabajo preventivo para mejorar su rendimiento. ¿Cómo puedo mejorar más si ya no puedo entrenar más por tiempo? La fisioterapia avanzada tiene una respuesta para eso. Entonces, lo que haces es hackear el sistema para que rinda mucho más. Preparas al sistema desde el trabajo neurofisiológico para que sea más compatible con toda esa exigencia que está por encima de tu capacidad.

¿Cómo se hackea ese sistema?

(JH): Dormir muchas horas o las horas necesarias, tener una buena alimentación, tener una vida moderada con ciertos hábitos, hacer deporte regular funcionan muy bien. Pero qué pasa cuando todo o gran parte de eso no se puede hacer. Esa es la respuesta que nosotros damos. Ahí hackeamos el sistema para que pueda rendir más y eso lo hacemos a través de la neurofisiología, con maquinaria, con tecnología enfocada al sistema nervioso central.

La fisioterapia en el día a día.

(JH): El sueño, buenas zapatillas, ropa ligera, buena hidratación son muy importantes y dan un porcentaje de mejora, pero la fisioterapia ese porcentaje lo multiplica exponencialmente. Y luego está la atención temprana: una lesión incipiente es mucho más fácil de resolver.

(MR): La fisioterapia va a ser parte de nuestro día a día, de cómo mejorar cada día más nuestro cuerpo. La fisioterapia es lo psicológico también. Y es muy importante el estilo de vida, cómo llevas tu cuerpo; y la mayoría de las cosas son gratis: tomar sol es la principal fuente energética, dormir es importante porque, durante el sueño, se recupera todo lo que ha pasado en el día. Y hay que alimentarse sano. Hay que movernos, porque el cuerpo está diseñado para moverse. La fisioterapia te dará el camino para mantener tu cuerpo en mejores condiciones. La fisioterapia es como un hábito de vida.

Autofichas:

-“Soy Miguel Rodríguez Rodríguez. Tengo 60 años. Nací en Ciego de Ávila, que está a seis horas en auto de La Habana. Estudié Medicina, luego Medicina General Integral y la segunda especialidad la hice en el Instituto de Medicina del Deporte de Cuba”.

-“Soy el médico responsable del trabajo de rehabilitación de Muv_on. Aquí he crecido en el orden profesional increíblemente. Pero extraño el calor y la comida de Cuba por la sazón de mi mamá, a pesar de que acá se come muy rico”.

-“Soy José Daniel Hurtado Domenech, tengo 47 años, nací en Málaga. Estudié Economía y luego Fisioterapia. Tengo una clínica en Málaga, donde soy el CEO. Tengo un estudio de pilates. Y también soy el CEO de la empresa de formación”.

-“Estoy muy contento con la transformación de la gente que podemos tratar. Mejorar la vida de los demás es adictivo, te da una sensación de satisfacción, de paz mental, y no veo que eso tenga techo, no veo un futuro en esa línea que vaya a tener fin”.

