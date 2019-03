Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa

La Ketamina es una droga derivada de la fenciclidina, sintetizada en 1962 por el químico estadounidense Calvin Stevens y usada por primera vez en la práctica clínica en 1965, en el ámbito de las cirugías, debido a su potente efecto anestésico.

Principalmente para uso médico y veterinario, esta es una droga que actúa sobre el sistema del glutamato, un neurotransmisor cerebral. Tiene un amplio rango de efectos en humanos, incluyendo sedación (analgesia y anestesia), y como droga disociativa con potencial alucinógeno.

Esta droga se ha utilizado como anestésico durante décadas y se probó experimentalmente para tratar la depresión recién a finales de los años 90, administrándose de manera intravenosa, con resultados sorprendentes.

Debido a las decenas de estudios favorables respecto al uso de este fármaco para el control de la depresión, incluidos los de centros académicos, como el de la Universidad de Yale y decenas de clínicas privadas que ya la administran, motivaron a que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara el aerosol nasal derivado de esta sustancia y que ya está siendo desarrollado por la compañía farmacéutica Johnson & Jonson, según informa CNN .

"La depresión, una enfermedad que afecta a 1.8 millones de personas en el Perú, afectando al 8% de adolescentes, 6% de adultos y 7% de personas mayores, es un discapacitante trastorno de la salud mental que puede tener graves consecuencias para la persona afectada, entre ellas el suicidio. En el Perú, dos de cada tres suicidios son causados por una depresión grave o depresión mayor, enfermedad que lamentablemente casi no responde a los tratamientos médicos", refiere el Dr. Elmer Huerta.

"Hay dos tipo de depresión: la depresión reactiva que ocurre en casi todos los seres humanos cuando, por ejemplo, se muere un ser querido o peleamos con alguien. Y la depresión endógena, esa es peligrosa porque el paciente puede tener todo, una vida envidiable, pero debido a un problema cerebral, esta persona reacciona de una manera depresiva a todo, simplemente llora y está con toda la depresión. Allí es donde esta persona debe se tratada con medicamentos", agregó a Perú21.

Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Captura/CNN) Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Captura/CNN)

¿LA DROGA ANTISUICIDIO?



Los resultados favorables que se registraron en personas que sufren de depresión severa a las que se les administró dosis controladas de Ketamina, llevaron al Dr. Thomas Insel, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, a considerar este compuesto como una posible droga antisuicidio.

"Parece que uno de los primeros efectos de la droga es una reducción profunda de los pensamientos suicidas. Aunque se ha informado que el litio y la clozapina reducen el riesgo de suicidio, no hemos tenido medicamentos que fueran específicamente anti-suicidas. Es demasiado pronto para etiquetar la ketamina como un medicamento anti-suicida, pero la reducción de los pensamientos suicidas incluso antes del efecto antidepresivo es prometedora, especialmente dado el riesgo de suicidio en personas con depresión severa resistente al tratamiento", refiere Insel.

Un caso especial es el de la periodista, escritora y editora especializada en alimentos y medicina, Alice Levitt, quien sufre de depresión desde los 5 años de edad. Ella inició el nuevo tratamiento con Ketamina, casi a manera experimental, detallando los efectos y resultados a corto y mediano plazo.

"Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en el suicidio. He estado en terapia de forma intermitente durante más de 30 años, desde que tenía 5 años, y en medicamentos para la depresión durante más de una década. Nada parecía funcionar. No podía dejar de imaginarme matándome en sueños cada vez más vívidos", refiere en su artículo en Vox .

"No era mi objetivo estar en la vanguardia, solo para mejorar, pero soy uno de los primeros en adoptar un tratamiento que algún día podría ayudar a millones de personas con depresión crónica. Después de un ciclo de tratamiento completo, mis pensamientos suicidas desaparecieron. Y la depresión no es la única enfermedad psiquiátrica que la droga puede combatir. Se están realizando estudios sobre la eficacia de la ketamina en la ansiedad, el trastorno bipolar, el trastorno por estrés postraumático e incluso el trastorno obsesivo-compulsivo", agrega.

Ella menciona que al iniciar su tratamiento, en rechazo a otros como el electroshock, la Ketamina era usada en veterinarias o como droga de uso recreacional ilegal en discotecas, pero que ahora le ha cambiado la vida.

Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Getty) Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Getty)

EFECTOS SORPRENDENTES



Debido a que la dosis es mucho menor que la usada como anestésico el paciente no pierde la conciencia. Pero lo sorprendente de esta droga es que su acción inicia a las seis horas de ser administrada y puede durar hasta dos semanas si la administración es vía intravenosa.

Este efecto inmediato contrasta bastante con los tratamientos antidepresivos regulares que se encuentran disponibles y que requieren de varias semanas para surtir efecto, además de que los efectos secundarios a corto plazo son mínimos y tolerables.

Además, alrededor del 70 - 85% de los pacientes con depresión severa que prueban el tratamiento con ketamina dicen que es efectivo, en comparación con el 58 - 70% de los pacientes con terapia electroconvulsiva (TEC por sus siglas en inglés).

Sin embargo, existen algunas preguntas sobre este tratamiento que se encuentran pendientes de respuesta ¿Será un tratamiento de por vida? ¿cómo afectará el cerebro de los pacientes luego de años de tratamiento? se pregunta el Dr. Elmer Huerta.

Por el momento, los expertos coinciden en que se debe investigar estos efectos a corto, mediano y largo plazo. Al respecto, diversos Institutos Nacionales de la Salud se encuentran documentando los tratamientos y resultados con el uso de Ketamina.

NO SOLO ES MEDICAR



Respecto del uso de la Ketamina, el Dr. Elmer Huerta asegura que se trata de un eficaz tratamiento para la depresión que él conoció hace años cuando solo se usaba en el ámbito anestésico.

"Primero fue anestésico y yo lo usaba en la asistencia pública hace mucho tiempo. Luego apareció como una sustancia que la usaban en las discotecas. pero ahora lo estamos viendo como antidepresivo. En Estados Unidos, hay clínicas especializadas en donde te inyectan Ketamina", refiere.

Sin embargo, el doctor asegura que este tratamiento no debería ser visto como la única solución al problema de la depresión, ya que podría terminar "medicalizándose", dejando de lado el trabajo psicoterapéutico que es muy importante y necesario.

"Yo creo que hay un pequeño problema, la depresión no siempre debe ser una enfermedad que necesita medicinas, también existe la psicoterapia. No es bueno medicalizar la depresión, es decir, que se requiera puro medicamento. Yo creo que también se debe fomentar el tratamiento con psicoterapia", refirió.

Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Getty) Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (Getty)

"Tenemos que ver el ámbito, la raíz y los factores condicionantes de la depresión para prevenirla y cuando se diagnostica no solamente confiar en la medicina sino también en la psicoterapia. Este es el tratamiento mediante el cual el terapeuta o psicólogo conversa con el paciente para conocerlo, para que a través de esa conversación el paciente se conozca a sí mismo y aprenda a verse en el mundo, cómo reacciona, cuáles son sus mecanismos de defensa y si se deprime ante el estrés. No hay manera de que un paciente sepa todo esto si un especialista no se lo hace saber", agregó el especialista en salud pública a Perú21.

Huerta considera que a través de esas conversaciones del paciente con los especialistas, este aprende a cambiar su reacción ante el estrés y aprende a conocerse y reaccionar mejor frente a los cuadros de depresión que pueda sufrir en el futuro.

SALIDA AL MERCADO



En una entrevista para ABC News, Husseini Manji, el desarrollador del nuevo medicamento en spray basado en Ketamina que la subsidiaria de Johnson & Johnson, Janssen Parmaceutical Companies, venderá bajo la marca Spravato, afirmó que este será de tres a cuatro veces más fuerte que la ketamina regular.

De esta forma los médicos podrán administrar dosis más pequeñas con menos efectos secundarios. Además, este aerosol se volverá efectivo en apenas horas de su uso, en comparación con las cuatro a ocho semanas que la mayoría de los antidepresivos toman para comenzar a funcionar.

Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (AP) Ketamina: La droga que acabaría con la depresión severa. (AP)

Los pacientes recibirán una dosis de 'esketamina' (nombre comercial) dos veces por semana durante las primeras cuatro semanas, pero si muestran signos de mejoría, el uso se reducirá a una vez cada semana o dos.

Con información de AARP, ABC News, CBS, National Institute of Mental Health, National Center for Biotechnology Information, Ismorbo, El Comercio, CNN.

TE PUEDE INTERESAR