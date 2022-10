La ciencia en nuestro país y en la región latinoamericana es un ámbito crucial para el desarrollo de nuestras sociedades, pues, su conjunto de conocimientos metodológicos son la forma más eficaz para encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Esta importancia la tiene presente la compañía 3M , que con sus 120 años de existencia, 58 en nuestro país, viene realizando el Estudio del Estado de la Ciencia (SoSi) en el que se vislumbra la percepción que los latinoamericanos tienen sobre la ciencia.

Parte de los resultados del estudio SoSi, revelaron que un 87% de encuestados concordaba en que, para poder progresar como región, era importante aumentar la diversidad e inclusión en el mundo laboral STEM , así como la promoción de sus carreras en todos los sectores del país, buscando la equidad en el acceso a las mismas.

Con esta inquietud es que la compañía inicia en nuestro país el proyecto ‘Tech Beginners’, un programa a nivel regional que busca brindar conocimientos básicos de programación a los más pequeños en Perú y el resto de la Región Andina con el propósito de promover la ciencia en los más pequeños.

Al respecto, Juan Noriega, Gerente de Marca y Comunicaciones para la Región Andina de 3M, brindó a Perú21 mayores detalles de este proyecto.

¿Cómo nace Tech Begginers?

Nosotros como 3M tenemos un estudio que revela la percepción sobre la ciencia a nivel mundial. Somos una compañía de ciencia y no queremos quedarnos solamente en desarrollarla, sino también hablar de ella y difundir su importancia. Ese estudio mide las percepciones de la gente sobre la ciencia, entre otros.

Fueron los hallazgos de este estudio los que nos hizo pensar en desarrollar un proyecto que enseñara a programar a niños del Perú. 3M no sabe programar, así que nos aliamos con Crack The Code y así desarrollamos Tech beginners: Becas para niños de 9 a 12 años para que puedan aprender a programar con Scratch.

¿Se puede enseñar a programar a los niños?

Eso fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. Cuando escuchas ‘programación’ te lleva a un lugar más complejo. Nosotros ya teníamos conexión con Crack The Code por un programa relacionado con este estudio el año pasado. Ellos nos dijeron ‘claro que se puede, de hecho, los niños son los que más rápido aprenden’ es todo un tema del desarrollo cerebral, la parte cognitiva. A los 9 años, el cerebro está muy propicio para el aprendizaje. Pero cómo haces para que algo complejo no lo sea tanto. Scratch es un programa bastante amigable, es fácil de aprender, pero los videojuegos lo hacen más interactivo.

¿La clave fueron los videojuegos?

¿Qué son las carreras STEM?

STEM es una expresión en inglés que resume las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Queremos que más niños y niñas vean con buenos ojos estudiar ese tipo de carreras. Queremos que más niñas conozcan este mundo fascinante de la programación, tecnología y ciencia, para que puedan decidir estudiar una carrera de este tipo.

¿Estas carreras STEM no son muy incentivadas en Perú?

Sí, hay una sensación que es verdad. No hay tantos incentivos para estudiar estas carreras. Hay una sensación de que para destacar en estas carreras STEM no se puede aquí [en Perú]. Pero hay oportunidades en Latinoamérica, la parte agrónoma, con la gran diversidad ecológica y de climas, o la parte médica, que requiere la formación de profesionales, por ejemplo. Hay oportunidad para hacerlo, tal vez no los recursos, pero no significa que no necesitemos científicos. Necesitamos más científicos, médicos, ingenieros, matemáticos.

¿A crees que se deba esto?

No es necesariamente un tema de interés. Yo creo que sí están interesados, pero la sensación de los científicos con los que trabajamos en temas de divulgación es como no encontrar el lugar para hacerlo. Como no encuentro el lugar, los recursos, el espacio para desarrollarme, prefiero elegir otras cosas o prefiero irme.

¿Falta el apoyo del Estado?

Creo que tiene que haber un esfuerzo compartido. No quiero caer en el facilismo de decir que lo haga el sector público, pues también debe haber una participación del sector privado. Muchos de los grandes logros, como el caso de las vacunas, hablan sobre un esfuerzo conjunto del sector público y privado. El sector privado debe ser participativo para cubrir esta ausencia, en teoría, de oportunidades y de recursos en estas carretas STEM.

¿La iniciativa Tech beginners ha tenido acogida?

Es el primer año que lanzamos esta iniciativa con muchas expectativas. No sabíamos cuanta acogida iba a tener. Al inicio esperábamos, al menos, 70 chicos. Sin embargo, tenemos más del doble de lo esperado, 150 inscritos. Incluso, son chicos que se están manteniendo. Nuestro anhelo era tener 50/50 niños y niñas, pero hicimos 60/40 lo que igual es fabuloso. Haremos una ceremonia de premiación. Además, estamos trabajando para un Tech beginners, pero con un enfoque Latinoamérica gracias a que el proyecto tuvo tan buena recepción.

¿Estos niños son de todas las regiones del Perú?

Sí, lanzamos la convocatoria abierta. Tenemos muchos niños y niñas de provincia. Todo el mundo podía participar, hasta tenemos niños de México y Argentina. Los cursos son virtuales y ahora no sabemos aún cómo manejarlo para el próximo año. La asistencia estuvo buena. Incluso, hemos dado mentorías para padres y niños, en paralelo a los cursos de programación.

La brecha de género existe en las carreras STEM ¿Esta iniciativa incentiva a las niñas a apostar por estas carreras?

No sé si es la forma, pero es una manera. Más del 90% de los peruanos creen que existe brechas enormes para las mujeres en el campo STEM. Nosotros queremos combatir esas creencias culturales, motivar a las niñas y mujeres a que ingresen al campo de la ciencia y la tecnología. Usamos muchas mujeres científicas para promover este programa. Más del 80% dice que es importante que haya más equidad.

DATOS

Juan Noriega del Águila está a cargo del área de Marca y Comunicaciones para 3M región Andina que incluye a cinco países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

3M brinda oportunidades de negocios diversificadas y desarrolla tecnologías en los sectores consumo, odontológico, médico, industrial, eléctrico, entre otros.

“Tech Begginers se lanzó en junio en nuestro país y ya vamos a terminar las clases en este mes de octubre”.

Para acceder a la siguiente convocatoria se puede acceder a través del siguiente link .

