Nació y creció en Talara, la ciudad del oro negro ubicada en el norte del Perú. Por aquellos años, en la empresa Petroperú, donde trabajaba su padre, había una especie de sirena tan potente que se escuchaba al mediodía en casi todo el distrito para marcar la hora del almuerzo de los trabajadores.

Juan Manuel vivía en Punta Arenas, una villa habitada por las familias de los petroleros, cercada por cerros y pequeños paisajes desérticos. Ahí, el ahora biólogo molecular tuvo sus primeros acercamientos a los jañapes (una especie de lagartija diminuta y escurridiza), las avecillas y los algarrobos; así como en las playas, donde andaba buscando pulpos, cangrejos y otros animales de los parajes talareños.

Cuando cumplió 15 años, su familia se trasladó a Lima, donde realizó sus estudios universitarios. Descubrió una gran fascinación por la biología y se especializó en esta ciencia. Luego tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, consiguió becas y, tras años de experiencia en el campo de la investigación científica, decidió volver de Estados Unidos al Perú para continuar un trabajo que apunta a debilitar las células cancerígenas para que las quimioterapias sean más efectivas.

¿Por qué decidió volver al Perú?

Después de dos años y medio de estar en la University of Southern California (Estados Unidos) trabajando en biología molecular del cáncer y el envejecimiento, un amigo me dijo que había un proyecto del Perú para repatriar investigadores. Yo pensé que era una interesante oportunidad y postulé con un proyecto relacionado a la investigación que estaba haciendo en Estados Unidos. Con el apoyo de unos colegas de California y de la Universidad Científica del Sur gané el proyecto y me vine.

¿Qué impacto tendrán los resultados de su investigación?

Tiene tres beneficios que podemos resaltar. El primero es en la salud, ya que estamos trabajando en el bloqueo de la función de una proteína en las células de cáncer para inhibir su proliferación. Hemos descubierto un mecanismo molecular dentro de la unidad cancerosa que muestra por qué deja de crecer cuando bloqueamos la proteína. Ahorita las drogas quimioterapeúticas que usamos son súper potentes y los efectos secundarios son muy acentuados. La idea es debilitar las células cancerosas para usar menos de estas drogas disminuyendo los efectos secundarios. Esto también reduce el costo del tratamiento.

¿Cuál es el segundo beneficio?

El descubrimiento de esta ruta metabólica que hemos identificado nos permite buscar nuevos compuestos que inhiban la proteína usando las plantas nativas del Perú, las plantas medicinales tan ricas que tenemos gracias a nuestra biodiversidad. Eso nos puede servir para generar nuestras propias patentes y dejar de depender de países extranjeros. La investigación es uno de los pilares de una nación y no vamos a poder salir del subdesarrollo si no comenzamos a generar nuestros propios estudios.

¿Y el tercer aspecto de su investigación?

Es desde el punto de vista de formación. He tenido varios tesistas trabajando conmigo que han logrado con éxito optar por sus títulos de licenciatura. Es importante que los estudiantes de ciencias puedan ser parte de proyectos de esta naturaleza para que puedan desarrollar sus habilidades.

Su trabajo es sobre la proteína Werner, ¿cómo llegó a establecer su línea investigativa?

Tuve la suerte de trabajar junto al doctor Lucio Comai, que ha estudiado más de 30 años esta proteína y aprendí bastante sobre su comportamiento en las células. El equipo en Estados Unidos estaba enfocado en el estudio del envejecimiento, porque cuando tu mutas esa proteína en el humano se produce el síndrome de Werner, que es un síndrome de envejecimiento prematuro. Una de las características de estos pacientes es que desarrollan enfermedades asociadas con la edad, como fallos cardiacos, diabetes, aterosclerosis y muchos de estos pacientes están predispuestos a formas raras de cáncer. La pregunta era ¿por qué? Ahí se encontró que estos tumores son dependientes de la proteína de Werner, que los hace más agresivos e invasivos.

¿Cuáles han sido los avances en estos últimos meses de investigación?

Las células humanas, de animales superiores, plantas, o sea, las células eucariotas tienen un núcleo donde se encuentra todo su material genético. Para que una célula funcione, ese material se tiene que transformar de ADN en ARN, es decir, tiene que salir del núcleo para producir proteínas. Lo que nuestros resultados indican es que Werner participa o facilita ese exporte de los ARN mensajeros desde el núcleo al citoplasma. Entonces, bloqueando a Werner bloqueas el transporte, por lo tanto, las células de cáncer no tienen proteínas para sustentarse y se debilitan. Es ahí donde nosotros queremos comenzar a atacar con drogas quimioterapeúticas para sensibilizar a la célula y que las drogas actúen más efectivamente.

¿Entonces, un paciente con cáncer tendría más probabilidades de superarlo?

En una investigación, si uno encuentra algo en el laboratorio no necesariamente va a funcionar en el cuerpo humano porque este es muy complejo, eso lo estamos viendo con el COVID-19, porque están probando con cientos de tratamientos pero no hallan la cura definitiva. El siguiente paso de nuestra investigación es pasar a la preclínica y asociarnos con instituciones para hacer otros estudios que nos permitan evaluar a las personas para saber cuáles son los niveles de esta proteína en pacientes oncológicos. Cuando vine de Estados Unidos estuvimos trabajando con Oncosalud y analizamos una serie de tumores donde la proteína Werner estaba sobrespesada. No digo que si bloqueamos Werner vamos a curar el cáncer, sino que si eliminas Werner de las células de cáncer, estas se sensibilizan y el tratamiento que existe hoy contra el cáncer va a ser más efectivo.

AUTOFICHA

- “Soy Juan Manuel Iglesias Pedraz, nací el 2 de agosto de 1971. Estudié Biología, fui el primer puesto de mi facultad. Tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, el Centro Nacional de Biotecnología”.

- “Después de sustentar mi tesis me fui a Australia durante casi un año a hacer un entrenamiento en Biología Molecular. Conseguí un postdoctorado en la Universidad de Massachusetts, financiado por el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos”.

- “ Estuve dos años haciendo estudios de inmunología. Cuando terminé conseguí una plaza financiada por el NIH en la University of Southern California. En Perú gané un proyecto otorgado por Innóvate Perú y tuve el apoyo de la Universidad Científica del Sur. Ahora he ganado un proyecto de Concytec”.

