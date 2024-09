Joy Milne: La sorprendente historia de la mujer que puede oler el Parkinson

Cuando hablamos de superpoderes, suelen venir a la mente cosas como volar, tener superfuerza o mover objetos con la mente. Sin embargo, pocos se ponen a pensar en la increíble utilidad que tendría la capacidad de detectar enfermedades con el olfato. Ese superpoder existe y lo tiene Joy Milne, una enfermera escocesa jubilada de 71 años cuya extraordinaria capacidad olfativa la llevó a detectar el Parkinson de su marido muchos años antes de que a este le fuera diagnosticado oficialmente.

Milne empezó a notar de un momento a otro que su marido, Les, tenía un olor diferente y desagradable, más almizclado y parecido al de la madera, que no se iba pese a que se bañara constantemente. "Tenía un olor a humedad bastante desagradable, especialmente en los hombros y la nuca, y su piel había cambiado definitivamente", refirió Milne en su momento.

MIRA: ¿Terraformar Marte? Estudio plantea esta posibilidad con nanopartículas

Ella relacionó el olor con el Parkinson solo después de que a Les le diagnosticaran esta enfermedad y conocieran a más personas en un grupo de apoyo de Parkinson en el Reino Unido que tenían el mismo olor distintivo. Fue ahí que ella cayó en la cuenta de que supo que su esposo tenía Parkinson más de 12 años antes de que se le diagnosticaran, cuando identificó el cambio en su forma de oler.

Lamentablemente, Les murió en junio de 2015, pero Joy le prometió que usaría su superpoder para ayudar a más personas que padecen esta enfermedad.

Imagen

EMPEZARON LAS PRUEBAS

Para Joy, no era aceptable que las personas con Parkinson tuvieran grados tan altos de daño neurológico en el momento del diagnóstico. "Creo que debe detectarse mucho antes; al igual que el cáncer y la diabetes, un diagnóstico temprano significa un tratamiento mucho más eficiente y un mejor estilo de vida para las personas. Se ha descubierto que el ejercicio y el cambio de dieta pueden marcar una diferencia fenomenal”.

Ella dijo que su esposo, un ex médico, estaba decidido a encontrar al investigador adecuado para examinar el vínculo entre el olor y el Parkinson y encontraron al Dr. Tilo Kunath en la Universidad de Edimburgo en 2012.

Kunath se asoció con la profesora Perdita Barran para examinar el sentido del olfato de Milne. Los científicos creían que el olor podría ser causado por un cambio químico en el aceite de la piel, conocido como sebo, que es desencadenado por la enfermedad.

En su trabajo preliminar, pidieron a Milne que oliera camisetas que llevaban personas con Parkinson y otras que no. Identificó correctamente las camisetas que llevaban los pacientes con Parkinson, pero también dijo que una del grupo de personas sin Parkinson olía a la enfermedad; ocho meses después, a esa persona le diagnosticaron la enfermedad.

Imagen

UN SUPERPODER AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

Ahora, un equipo de la Universidad de Manchester, en colaboración con Joy, ha desarrollado una sencilla prueba de hisopado cutáneo que, según afirman, tiene una precisión del 95% en condiciones de laboratorio cuando se trata de determinar si las personas tienen Parkinson.

Los investigadores analizaron el sebo (la sustancia aceitosa de la piel) recogido con un hisopo de algodón en la espalda de los pacientes, una zona donde se elimina con menos frecuencia. Utilizando espectrometría de masas, compararon a 79 personas con Parkinson con un grupo de control sano de 71 personas.

La investigación encontró más de 4.000 compuestos únicos en las muestras, de los cuales 500 eran diferentes entre las personas con Parkinson y el grupo de control. Este estudio se publicó en el Journal of the American Chemical Society Au.

Imagen

La profesora Perdita Barran, que dirigió la investigación, dijo que actualmente no existe una prueba química para la enfermedad de Parkinson y que hay miles de personas en listas de espera para una consulta neurológica. Por lo que desarrollar una prueba confirmatoria que pudiera ser utilizada por un médico de cabecera sería "transformador".

"En este momento lo hemos desarrollado en un laboratorio de investigación y ahora estamos trabajando con colegas en los laboratorios analíticos de los hospitales para transferirles nuestra prueba para que pueda funcionar dentro de un entorno del NHS. Esperamos que dentro de dos años podamos empezar a realizar pruebas a personas en el área de Manchester", refirió Barran a BBC.

"Actualmente, sin una prueba definitiva, las personas tienen que esperar meses o años para recibir un diagnóstico, por lo que el hecho de que puedan recibir el tratamiento y el apoyo que necesitan y que los investigadores puedan comenzar nuevos tratamientos es increíblemente importante", refiere por su parte James Jopling, director de Parkinson’s UK en Escocia.

El párkinson es la enfermedad neurológica que crece con mayor rapidez en el mundo y no existe cura ni una prueba diagnóstica definitiva; los médicos diagnostican a los pacientes observando los síntomas, pero la afección puede causar una amplia variedad de síntomas, entre ellos dificultad para caminar, hablar y temblores.

Los científicos ahora necesitan validar sus hallazgos en un laboratorio clínico antes de poder utilizarlos en pacientes. Este descubrimiento podría marcar una diferencia real para las personas que viven con la enfermedad.

Imagen

¿QUÉ ES LA HIPEROSMIA?

La hiperosmia es como se conoce al aumento de la agudeza olfativa (aumento del sentido del olfato), generalmente causado por un umbral más bajo del olfato. Este trastorno de la percepción surge cuando hay una señal anormalmente aumentada en cualquier punto entre los receptores olfativos y la corteza olfativa. Las causas de la hiperosmia pueden ser genéticas, hormonales, ambientales o resultado del síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas.

El caso más famoso de hiperosmia es el de Joy Milne, pero se cree que existen muchos casos similares, lo que nos lleva a pensar en si los humanos podemos olfatear enfermedades.

Contrario a lo que se piensa, los humanos somos buenos olfateadores. Por el número de neuronas de los bulbos olfativos de nuestros cerebros, las personas olfateamos mejor que las ratas y los ratones y nos situamos en la parte central del pelotón de los mamíferos.

Imagen

El problema es que no prestamos suficiente atención a los olores y carecemos de un lenguaje sofisticado para describirlos. "Somos menos capaces de racionalizar el olor", refiere Valerie Curtis, investigadora de salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, citada por National Geographic.

Sin embargo, hay indicios de que podemos ser detectores de enfermedades de forma decente si prestamos atención a la tarea. En un pequeño estudio doble ciego publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2017, los participantes pudieron identificar a las personas enfermas frente a las sanas basándose en el olor corporal y en fotografías tan solo unas horas después de que el sistema inmunitario de algunas de las personas fuera activado por una toxina que imitaba una infección.

Tal vez no sea el suero del supersoldado, pero si en un futuro entrenáramos nuestros olfatos, estaríamos ante el desarrollo de un superpoder extraordinariamente útil para todos.

VIDEO RECOMENDADO