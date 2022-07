La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) recientemente aprobó el uso de la vacuna de ARN mensajero ( ARNm ) de Moderna contra el Covid-19 en menores de 6 meses a 5 años. Una noticia que llena de esperanza en un momento de la pandemia en el que las variantes del virus se propagan de manera más rápida, pero que las medidas sanitarias se vuelven más laxas en el mundo.

Ante el éxito que representó la aplicación mundial de las vacunas como principal medida para contrarrestar el avance del coronavirus y disminuir considerablemente las cifras mortales, el grupo etario que faltaba en las campañas de vacunación fueron justamente los niños, quienes felizmente respondieron mejor a las primeras y peores etapas de la pandemia.

Esta nueva vacuna, además, demuestra las ventajas del ARNm en el campo de la medicina, una tecnología que en palabras del reconocido pediatra José Recoba, representa una luz de esperanza en el desarrollo de vacunas y tratamientos no solamente contra el Covid, sino también contra una gran cantidad de enfermedades.

¿Cuál es la dosis para niños que fue aprobada?

Siendo esta una vacuna de ARN mensajero (ARNm), similar a la vacuna de Pfizer, es que la FDA aprobó el uso en los niños de 6 meses a 5 años para el caso Moderna y de 6 meses a 4 años para el caso de Pfizer. Las diferencias, evidentemente, dependen de cada fabricante.

En el caso Moderna son 2 dosis, que es lo más importante, de una cantidad para cada niño de 25 microgramos, que sería la mitad de lo que se está utilizando en los adultos con la cuarta dosis. Serían solo 2 dosis, separadas cuatro semanas entre una y otra.

La vacuna de Pfizer son tres dosis separadas en un tiempo de 3 semanas, entre la primera y la segunda, y 8 semanas, entre la segunda y la tercera

¿Se trataría de la misma vacuna que se viene aplicando a los adultos o es una nueva vacuna?

No, es la misma vacuna hecha de ARNm que es una tecnología bastante innovadora pero no por eso no estudiada, al contrario, lleva muchas décadas de investigación y desarrollo. Y precisamente, la misma plataforma del ARNm que usó Moderna para el adulto es la que se ha utilizado para los niños en dosis, evidentemente adecuadas, propias, muy seguras como siempre y con una eficacia bastante comparable a la eficacia que tiene la vacuna de los adultos, que es lo más importante.

Hay dos cosas importantes en la vacunación que creo que todos debemos saber: Debes saber si las vacunas son seguras, y más allá de la seguridad, la vacuna debe funcionar. Eso es la eficacia.

¿Qué complicaciones podrían existir, si es que las hay, en el caso de los menores?

Complicaciones por una vacuna son muy difícil que existan y están descritas con muchas vacunas. Con esta específicamente ha habido casos y reportes de complicaciones en alguna población de niños o de pacientes con ciertas vulnerabilidades. Pero no, de lo que nosotros hablamos siempre que vamos a vacunar a un niño y en general a la población, siempre nos preguntamos si va a tener efectos adversos o secundarios. Más que complicaciones, los efectos secundarios siempre existen, como todo en la vida, y en el caso de las vacunas, se han estudiado muy bien.

En el caso de la vacunación de niños contra el COVID-19 con la vacuna de Moderna, los efectos secundarios son muy parecidos a lo que vemos con la aplicación de otras vacunas. La vacuna de Polio, la vacuna de Neumococo, la de rotavirus, no están exentas de efectos adversos. Probablemente, a lo que más temor le tienen los papás es a la fiebre, cuando la fiebre es un mecanismo maravilloso de defensa, además es un testimonio de que tu sistema inmunológico está reaccionando, ya sea para protegerte en caso de que te hayas infectado con algo y/o en el caso de la vacunación, es la manera en la que tu cuerpo está respondiendo frente a la aplicación de una vacuna.

Entonces, fiebre probablemente sea lo más temido, pero no necesariamente sea lo más común. También hay malestar en algunos casos, puede haber dolor en la zona de aplicación, hay vacunas como la pentavalente que puede producir somnolencia, pues los niños duermen más los dos o tres días posteriores a la vacuna. También hay un efecto secundario de la vacuna, que comen menos. Entonces, eso se maneja así, son efectos secundarios fáciles de manejar.

Con la vacuna Moderna no se ha reportado en la población de 6 meses a 5 años ningún efecto adverso grave. Eso es lo más importante. Los efectos secundarios son similares a los observados en la población adulta, y no hay nada que un buen paracetamol o ibuprofeno no pueda paliar hasta que solito pase en unos dos o tres días.

“En invierno, los niños están dentro del salón y a veces no abren las ventanas, eso genera la posibilidad de intercambiar virus con mayor facilidad”

Entonces, en caso de aparecer ‘efectos adversos’, se pueden tratar sin ningún problema con esos medicamentos

Así es, ningún problema. Tampoco hay algún problema en si pones la vacuna de Moderna a los niños junto con la vacuna de Influenza, que ese es otro problema ahorita, en época de invierno, cuando todos los niños han regresado al colegio después de 2 años de estar prácticamente aislados de todo contacto. Las infecciones están afectando a más niños y eso es probable que ocurra en el colegio. Siempre hay que instar a la población, tanto adulta cómo infantil, a que se pongan la vacuna contra la Influencia además de la vacuna contra el Covid, sobre todo en este contexto.

El frío del invierno llega siempre con las enfermedades respiratorias en los niños

Sí, porque se contagian. Hay más aforo. En invierno, los niños están dentro del salón y a veces no abren las ventanas, eso genera la posibilidad de intercambiar virus con mayor facilidad. El problema sería no vacunarse. Una persona que no se vacuna, su riesgo de enfermarse severamente y fallecer se multiplica por diez, una cantidad enorme. Lo mejor es vacunarse.

Lo del ARNm suena prometedor, ¿en qué consiste?

Correcto. No solo vamos hablar de vacunas de Covid. En la tecnología por ARNm, Moderna probablemente se va a convertir en un espacio donde se congreguen todas las posibilidades de hacer, de crear y de producir no solamente vacunas sino tratamientos en base a la plataforma ARNm.

El ARNm es una molécula maravillosa que recibe órdenes, transmite órdenes para que se fabrique productos para que la células puedan vivir mejor. De alguna manera, el ARNm es el delivery del ADN que esta en el núcleo que le da el encargo al ARN, y este se encarga de trasmitir ese mensaje hacia estructuras que fabrican proteínas. Esto es lo más maravilloso de haber conocido, gracias a Watson y Crick en los años 50, lo que son los ácidos nucleicos, porque esto nos esta sirviendo para cada vez, probablemente, no necesitar tanto antibióticos en infecciones, probablemente tratar cánceres y enfermedades neurodegenerativas, metabólicas o enfermedades raras con estas plataformas. Yo creo que esta es una esperanza para la humanidad.

¿Cuánto tiempo de protección o inmunidad se obtiene con esta vacuna?

Hasta el momento lo que se sabe es que quienes se enfermaron con la cepa original, después de cierto tiempo, cuando aparecieron las variantes, se volvieron a infectar. Lo que dejó abierta la idea de que la inmunidad natural obtenida por el hecho de haberte enfermado podría empezar a declinar después de los 6 meses o más.

Lo mismo se observo con los que se vacunaron al comienzo. Cuando aparecieron las vacunas en el mundo, se vieron que aquellos que tenían 2 dosis, después de cierto tiempo también se reinfectaron y tiempo después aparecieron las variantes. Entonces comenzaron a preguntarse si la vacuna protege de la variante de ahora o no protege, después vieron que la protección sí era pero mucho menor.

Lo que se sabe al día de hoy es que la inmunidad adquirida a través de la enfermedad o de la vacuna, o de ambas en conjunto (eso se llama inmunidad híbrida) sí puede declinar probablemente en un lapso de 6 meses o más. Por eso es que vino la tercera dosis para nuevamente reforzar el sistema inmune, para ser una respuesta productora más sostenida en el tiempo. Y ahora, la cuarta dosis que si tiene que ser con Moderna para que allá inmunidad heteróloga. Una tres vacunas con un tipo de vacuna y la cuarta con otro tipo.

“No creo que se vuelva al confinamiento original. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo y no creo que pase en el Perú. No me parece que sea la medida más adecuada, y de suceder, yo discreparía con esa medida porque tenemos vacunas en este momento”.

¿La vacuna de Moderna esta pensada para estas nuevas variantes que están saliendo?

La pregunta del millón. Hasta el momento, todas las vacunas contra el Covid han sido y fueron diseñadas para adultos, que era la población que más sufría las consecuencias de SARS-CoV-2 y evidentemente en base a la cepa original, que era más mortal. Y de ahí todas las vacunas se han ido implementado en todos los programas alrededor del mundo y así la población estuvo protegida contra la cepa original.

Conforme han ido aparecido variantes, las defensas de la población conferidas por las vacunas, han ido descendiendo. Por ejemplo, contra Omicron, la protección pueda estar entre 37% a 51%. Todavía no hay una vacuna contra Omicron específicamente. Pero sí hay que adelantar que Moderna ya está sacando su vacuna bivalente, que es una vacuna que tiene la mitad contra Omicron y la otra contra la cepa original. Esta vacuna posiblemente salga dentro de un tiempito, no puedo decir cuando, eso ya dependerá de lo que anuncien los voceros de Moderna. Pero ya es una vacuna que es una realidad, lo que nos va a conferir mayor protección contra Omicron.

Por eso es que yo hacía referencia que la cuarta dosis debe ser de Moderna, es la única vacuna que ha hecho los estudios durante el brote de Omicron y los resultados concluyen que debemos tener una inmunidad reforzada con una cuarta dosis de refuerzo que sea de Moderna, frente a las otras tres dosis puestas inicialmente con otra vacuna.

¿Esto significa que vamos a tener que aprender a convivir con la vacuna contra el Covid de ahora en adelante? ¿Será de aplicación periódica?

Lo más probables es que así sea, no hay forma de afirmarlo categóricamente. Lo que yo quisiera como pediatra, como médico, es que con el tiempo le pase al SARS-CoV-2 lo que le paso al de SARS-CoV-1 y al MERS, que desaparecieron solitos después de dos años, ¡Ojalá! Pero nada parece afirmar que esto pueda ser así por la capacidad que tiene el virus de mutar. Ahora, que las mutaciones o las variantes que se den en el tiempo sean menos dañinas que Omicron, que ya es bastante menos dañina que la Delta, pero que todavía presenta mortalidad y de hecho ha aumentado la mortalidad global en 4% y ha aumentado el 21% la incidencia de casos positivos, sí creo. Vamos a tener que tener un plan estratégico de vacunación, sistemático, en los próximos años con Omicron como lo tenemos con la Influenza. Ojalá me equivoque, pero no creo.

“Omicron no se está comportando con esa letalidad con la que la cepa original se comportaba... Si logramos vacunar a nuestra población de 5 años para arriba y traer vacunas para niños menores a 5 años, creo que podríamos pasar una cuarta ola con muchos casos positivos, pero con una baja tasa de muertes”.

Ya estamos en la cuarta ola según el Minsa ¿Qué implicaciones trae este anuncio?

No creo que se vuelva al confinamiento original. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo y no creo que pase en el Perú. No me parece que sea la medida más adecuada, y de suceder, yo discreparía con esa medida porque tenemos vacunas en este momento. El Minsa cuenta con millones de dosis y lo que único que tendría que hacer frente a la cuarta ola es hacer mucho más eficiente la vacunación con la cuarta dosis a nuevos grupos poblacionales.

Creo que el uso de mascarillas va a seguir ayudando, evidentemente, la ventilación, las medidas generales... Al final Omicron no se está comportando con esa letalidad con la que la cepa original se comportaba y estamos mejor vacunados. Si logramos vacunar a nuestra población de 5 años para arriba y traer vacunas para niños menores a 5 años, creo que podríamos pasar una cuarta ola con muchos casos positivos, pero con una baja tasa de complicaciones y/o muertes. Espero que sea así.

¿Cuál sería su mensaje a los peruanos como hombre de ciencia?

A la población en general, por favor, confíen en las vacunas. Primero, no hay ninguna vacuna que se ponga normalmente en un país del mundo, por precario que pueda ser este, que no haya demostrado ser segura y eficaz. Segundo, exhortar a toda la población mayor de 40 años a que vaya a vacunarse con su cuarta dosis. Tercero, abrir un poquito más de centros de vacunación para la cuarta dosis, que los han cerrado o restringido. Por último, invitar a toda la población a que se pongan al día con la vacuna de la Influenza. Yo le tengo más miedo a la Influenza, que es 70 veces más letal en niños que no están vacunados que el Covid, para que lo tengamos claro. Lavarse las manos, mantener la distancia social y abrir las ventana.

