En el presente, los consumidores están tomando conciencia de la importancia adquirir productos que tengan una cadena de fabricación responsable con el planeta y la sociedad. En respuesta a esta creciente demanda, empresas líderes en diversas industrias, incluyendo la cosmética, buscado activamente alternativas de producción donde la experimentación en animales no es una opción.

Natura, reconocida como el mayor fabricante de cosméticos en Brasil, continúa reforzando su compromiso con la búsqueda de soluciones éticas en la industria cosmética. En colaboración con el Laboratorio Nacional de Biociencias del CNPEM (Centro Nacional de Investigaciones Energéticas y Materiales), ha desarrollado una revolucionaria metodología llamada Human-on-a-chip, que simula en el laboratorio el funcionamiento del cuerpo humano para la evaluación de la seguridad de ingredientes y productos.

Esta metodología imita una combinación de estructuras biológicas equivalentes a órganos humanos fabricados en laboratorio; estos permiten evaluar los efectos de un ingrediente cosmético tanto en el interior (órganos) como en el exterior (piel) del cuerpo al mismo tiempo. Human-on-a-chip también facilita la realización de análisis altamente específicos y a profundidad, lo que resulta fundamental para el desarrollo y aprobación de materias primas originales de la marca.

Según la directora general de Investigación y Desarrollo de Natura, Roseli Mello, la implementación del nuevo método permite entender si una materia prima sin datos históricos de uso resulta ser crítica o no para ítems toxicológicos relevantes. “La falta de datos y pruebas sobre una materia prima puede llevar a la reducción de la concentración permitida o a la prohibición de su uso en determinados productos”, detalla Mello. “Los resultados de la aplicación del método desarrollado por Natura pueden permitir el aumento en hasta 10 veces las concentraciones de nuevas materias primas, favoreciendo su máxima potencia y eficacia cosmética.”

Seguridad en cosméticos.

Cabe destacar que, al no realizar pruebas en animales desde 2006, Natura ha sido aprobada por el Programa Leaping Bunny, de Cruelty Free International, y PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Además, desde 1998, invierte en el desarrollo de métodos alternativos de forma pionera e innovadora, en busca de soluciones cada vez más completas, integradas y capaces de proporcionar la mayor cantidad de información posible. Natura continuará con el compromiso de reducir su impacto ambiental potenciando la utilización de ingredientes naturales y sustentables, promoviendo la economía circular y apoyando comunidades locales.