Tomarse fotografías a sí mismo o selfies , ha sido una práctica común desde que se inventaron las cámaras fotográficas . Pero no fue sino hasta el inicio del año 2000, que se empezó a verse un auge en esta práctica, debido en gran medida al advenimiento de las primeras redes sociales como MySpace y las tecnologías de cámaras digitales, muchas de las cuales empezaron a integrarse en los mismos celulares.

Es así que empezó un fenómeno mundial que consiste básicamente en autorretratarse en distintas situaciones, con distintas personas y en distintas posiciones.

A esta acción, devenida en fenómeno mundial, se le conoce como 'selfie', una palabra de origen anglosajón que aparentemente tuvo su primera mención el 13 de septiembre de 2002 en ABC on line, un foro de Internet propiedad de la televisión pública australiana, según el Oxford Dictionaries Word of the Year 2013.

Sin embargo, este fenómeno aparentemente simple e inofensivo tendría algunas repercusiones negativas e incluso fatales para muchas personas en el mundo.

Selfies, la inocente forma de morir. (Getty) Selfies, la inocente forma de morir. (Getty)

EL PELIGRO DE LA FOTO PERFECTA



Según un estudio global de 2018 publicado en la edición más reciente del Journal of Family Medicine and Primary Care , aproximadamente 259 personas han muerto entre el 2011 y el 2017 intentando tomarse un selfie. Esto es debido a que, a medida que se popularizan estos autorretratos, muchos han intentado captar las mejores fotografías de sí mismos en situaciones cada vez más extremas.

El peligro es tan latente que incluso diversos investigadores de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos han recomendado crear "zonas prohibidas para selfies" en sitios peligrosos, con el objetivo de reducir el número de muertos.

Los lugares considerados como potencialmente peligrosos para los selfies incluyen cimas de montañas, edificios altos y lagos. Lugares donde se produjeron la mayor cantidad de muertes.

Entre las causas más comunes de muertes a raíz de un selfie están: ahogamiento, accidentes de tránsito y caídas desde gran altura. Sin embargo, también aparecen en la lista el fallecimiento por ataques de animales, electrocución, fuego y armas de fuego.

Los investigadores descubrieron que el 72% de las víctimas de selfie son hombres y que estas muertes son más comunes en países como India, Rusia, Estados Unidos y Pakistán.

Otro dato que ha llamado la atención es que estos incidentes están en aumento. Mientras que en 2011 se registraron solo tres casos, esta cifra subió a 98 en 2016 y a 93 en 2017.

Sin embargo, los investigadores manifiestan que los números reales son mucho mayores debido a que 'selfie' no es la palabra que se registra en la partida de defunción. "Se estima que las muertes por selfie no se reportan lo suficiente y se trata de un problema que debe ser tratado. Ciertos accidentes de tráfico que ocurren cuando se toman selfies se catalogan como muerte en accidente de tráfico", menciona el estudio.

Esta situación genera alarma en los investigadores debido a que se está subestimando la real dimensión del problema y, por lo tanto, se ignoran las posibles medidas de prevención.

Con información de BBC, Cnet, Journal of Family Medicine and Primary Care, Oxford Dictionaries.