El atentado contra la joven Eyvi Liset Agreda Marchena , quien fue rociada con gasolina para luego ser quemada viva mientras viajaba en un bus de transporte público, despertó las alarmas sobre las acciones que se deben tomar en situaciones similares.

Tal como se evidenció, a través de los videos captados por varios testigos, las personas hicieron uso de extintores de polvo químico seco para apagar las llamas del cuerpo de la joven, como respuesta inmediata. Aunque esta puede ser una respuesta natural ante una emergencia de este tipo, se tiene que tener en consideración ciertas recomendaciones y hechos respecto al uso general de extintores y principalmente su uso sobre el cuerpo humano.

Al respecto, la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios, emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

►TE puede interesar: "Si no eres mía, no serás de nadie. Arderás", amenazó el atacante de Eyvi [TESTIMONIO]

- Durante una situación de emergencia, es comprensible que las personas hagan uso de extintores, pero se tiene que tener en cuenta el tipo de extintor que se usará. En teoría, ningún extintor debe ser usado para apagar el fuego sobre el cuerpo humano expuesto. El caso debe ser de extrema emergencia y la exposición al extintor debe ser limitada, solo hasta que el fuego se extinga.

- Seguir rociando el cuerpo con el polvo químico seco (PQS) de un extintor podría generar otro tipo de problemas de salud sobre la persona afectada. Este químico podría entrar en contacto con el torrente sanguíneo de la persona afectada, además de generar costras que dificultarán la limpieza posterior de las heridas.

- En primera instancia lo más recomendable es que la persona se cubra el rostro con las manos y ruede en el suelo. En caso de existir alguna prenda pesada tales como: casacas, mantas, abrigos. Estos deben ser usados para cubrir el cuerpo en llamas y de esta forma quitar el oxígeno al fuego y finalmente apagarlo.

- Una vez apagadas las llamas, se debe rociar el cuerpo solamente con agua. Usar botellas, mangueras, duchas, caños, todo lo que sea posible para atenuar el dolor hasta que llegue el personal médico. Se ha comprobado que las quemaduras que han sido previamente rociadas con abundante agua presentan mayores mejorías.

¿Se debe usar un extintor para apagar el fuego en una persona?

TIPOS DE EXTINTORES



Otro de los temas que toda persona debe tener en cuenta es que existen varios tipos de extintores clasificados según el tipo de fuego que pueden sofocar o el agente extintor que usan.

Todo extintor presenta o debería presentar una etiqueta que lo identifica en una clasificación dividida en letras: A, B, C y D, según el tipo de combustible que genera el fuego.

- Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.



- Clase B: fuegos donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura.

- Clase C: Estos fuegos involucran a los equipos eléctricos energizados: electrodomésticos, interruptores, cajas de fusibles, herramientas eléctricas, etc.



- Clase D: Son los más raros, cuyo combustible es un metal. los metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo. Generalmente se encuentran en fábricas o entornos laborales donde se usan estos metales.



- Clase K: Son utilizados en fuegos que se producen sobre aceites y grasas productos de freidoras industriales, cocinas, etc.

Lo normal es que cualquier extintor con el que nos encontremos sea del tipo A,B,C, es decir sirve para apagar fuegos de sólidos, líquidos y gas.

Elección y Pasos para usar un Extintor contra incendios - IGH Perú. (IGH Perú)

Existen también los extintores divididos por el agente extintor que utilizan:



- De Agua: Apropiados para fuegos de tipo A siempre en lugares donde no hay electricidad. Este tipo de extintores no sirven para fuegos de combustibles líquidos como la gasolina o el aceite ya que al ser más densa que estos líquidos el combustible se situaría encima del agua y no extinguiríamos el incendio.

- De Agua Pulverizada: Son ideales para apagar fuegos de tipo A y apropiados para fuegos de tipo B. No deben usarse nunca en presencia de corriente eléctrica pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores son buenos fuera de las casas donde no existe riesgo eléctrico.



- De Espuma: Ideales para fuegos de tipo A y B. generalmente usados por los bomberos para algún simulacro. Al igual que el anterior es peligroso en presencia de electricidad.

- De Polvo: es el tipo más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para fuegos de tipo A, B y C y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más recomendable para casas, oficinas o cualquier edificio y fue el usado en la emergencia antes mencionada.

- De CO2: El CO2 es un gas y por tanto no conduce la electricidad. Este tipo de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Por ejemplo si usamos un extintor standar en un lugar donde el valor de los materiales es muy alto (un laboratorio por ejemplo con máquinas muy caras) podríamos estropear con la espuma o el polvo máquinas muy valiosas, eso lo evitamos con este tipo de extintores ya que al ser un gas no daña los equipos.

Es bueno mantenerse informado sobre los tipos de extintores, para saber reconocerlos rápidamente ante una eventual emergencia. Tener en cuenta que la idea es minimizar lo más posible los daños posteriores a las víctimas de quemaduras, lo recomendable siempre será quitar el oxígeno al fuego mediante casacas o mantas gruesas, además del uso posterior del agua hasta que llegue la ayuda médica.