El estudio desarrollado por la Universidad de Illinois indicó que la proximidad en una pareja puede causar la sincronización de los latidos del corazón de ambos. Los resultados indicaron que mientras más cercanía y contacto físico había en las parejas, sus latidos cardiacos tenían una mayor tendencia a sincronizarse.

El estudio analizó a 10 parejas heterosexuales que tenían entre 64 y 88 años durante dos semanas, monitoreando tanto su proximidad como su frecuencia cardiaca.

A base de los resultados se pudo determinar que mientras más cercanía y contacto físico mantenían, el órgano de ambos comenzaban a latir de forma sincronizada.

Según comentó el profesor asociado Brian Ogolsky a Psypost, “esto sugiere un delicado equilibrio. Cuando en una pareja uno activa al otro, comienzan una danza única entre los dos que afecta su fisiología y sus patrones a lo largo del día”.

“Buscábamos maneras más objetivas de medir la dinámica de las relaciones y sabemos que estar cerca de otras personas tiene beneficios psicológicos. Entonces la proximidad física parecía un candidato fuerte”, complementó el académico a Psypost.

No obstante, la investigación no refleja los niveles de satisfacción en la relación de cada pareja, ya que “las interacciones, sus actitudes, comportamientos, ya sea que estén cerca o lejos, cambian todo el tiempo. Incluso a lo largo de 14 días, las parejas no son lo suficientemente consistentes en este tipo de patrones objetivos como para permitirnos sacar conclusiones en el ámbito de pareja. Solo podemos hacer predicciones entre día”, según explicó Ogolsky.

Por su parte, la psicóloga Judith Álvarez aseveró que “cuando una pareja lleva mucho tiempo junta, se puede llegar a niveles de identificación que resultan realmente asombrosas (...) Por ejemplo, uno puede ver a parejas que se imitan sin querer, estilos de caminar, de hablar, de comer”.

Cabe mencionar que, el estudio se centró en parejas estadounidenses blancas y heterosexuales, este podría ser un punto de partida para una investigación más diversa que abarque un espectro más amplio de la población.

