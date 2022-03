Según la OMS, 9 de cada 10 personas respiran aire con elevados niveles de contaminantes en todo el mundo. Y a nivel local, Perú se encuentra en puesto 21 a nivel mundial de los países más contaminados, y en el puesto 1 de Latinoamérica, según el último informe mundial sobre la calidad del aire.

Esta situación impacta en la población causando altos niveles de plomo en la sangre, anemia, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza y sangrado por la nariz, entre otras secuelas.

Ante este panorama, la empresa peruana KON ha creado un Medidor Ambiental que busca contribuir con la mitigación del impacto ambiental y evitar que se generen enfermedades por contaminación ambiental. Este proyecto que tiene como fin aportar a la sociedad ha quedado finalista de la novena edición de los Premios Verdes, el mismo que reconoce los mejores proyectos de impacto ambiental de Iberoamérica.

“Fueron 2522 proyectos que se postularon ante un comité técnico de expertos internacionales que evaluaron cada caso bajo los criterios de sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, propuesta de innovación y aplicabilidad del caso; quedando el proyecto de medidor ambiental Kon entre los tres finalistas, en la categoría ‘Ciudades’ y Subcategoría ‘Innovación e infraestructura’”, comenta Giannina Honorio, representante de Kon e Ingeniera Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Medidor ambiental Kon

Es una iniciativa ganadora de la convocatoria Aceleración de la Innovación que financia el Concytec con apoyo del Banco Mundial. Asimismo, Kon es fortalecido por la Incubadora de Negocios de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ProInnóvate (antes Innóvate Perú), StartUp Perù, McCombs School of Business de la University of Texas at Austin, PeruMin - Kunan (Convención Minera) y Wadhwani Foundation.

El Sistema KON está compuesto por hardware y software, el dispositivo patentado funciona en interiores y exteriores de una manera sencilla. Capta todos los ruidos del ambiente, el índice UV de radiación y todo el Material Particulado menor o igual a 2,5 micrones y 10 micras que son agentes nocivos para la salud de los ciudadanos cuando se tiene exposición constante. Por ello, los alerta mediante un panel de luces visible a 300 metros de distancia, al igual que un semáforo, y envía toda la información a una central de monitoreo web mediante telemetría para que pueda ser monitoreado y revisado por las autoridades de manera remota.

Los ‘Premios Verde’

Son catalogados por las secciones ambientales del periodismo internacional como “Una reunión con los actores más importantes de la región” (CNN), y esto gracias a la enorme gestión que esta fundación -nacida en Guayaquil- ha realizado incansablemente durante 9 años consecutivos, para llevar a cabo su objetivo de visibilizar y crear redes entre los mejores proyectos sociales y ambientales a nivel mundial alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DATOS

Si quieres conocer más sobre el Medidor Ambiental KON puedes ingresar a este video, y si quieres colaborar para que este proyecto peruano pueda ser ganador de los ‘Premios Verdes’, solo debes ingresar hasta el 21 de marzo aquí y podrás ser parte con tu voto.

Se conocerá a los ganadores en la gala de premiación que se realizará del 20 al 23 de abril en Miami, Estados Unidos.

