El latente peligro de la resistencia a los antimicrobianos: ¿Cómo detenerlo?

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un efecto que provoca que las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos que son nocivos para la salud dejen de responder a los medicamentos, haciendo que el tratamiento para ciertas infecciones se vuelva más difícil, incrementando a que las enfermedades causadas por estos se propaguen más rápidamente, haciéndolas además más mortales.

¿Por qué es tan peligroso que estos se vuelvan farmacorresistentes? ¿Por qué se genera esta reacción? ¿Qué tan culpables somos los seres humanos de este hecho? En esta nota explicaremos estos puntos, además de saber cómo evitar ser causantes de la resistencia a los antimicrobianos, que podría ser, a la larga, fatal para la humanidad.

¿Qué son los antimicrobianos?

Son los antibióticos, los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios, es decir, medicamentos que se utilizan para tratar infecciones en los seres humanos, así como animales y plantas.

Estos medicamentos han sido vitales, a lo largo de la historia de la humanidad, para evitar la propagación de males, curar las mismas enfermedades y evitar complicaciones que deterioran la salud y, a la larga, mejorar y alargar la vida de los seres humanos. Sin embargo, en estas épocas nos enfrentamos a un problema que ya es alarmante.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza para la salud y el desarrollo mundiales. Requiere medidas multisectoriales urgentes. La OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad.

Conocida como la "pandemia silenciosa" del siglo XXI, esta problemática es especialmente preocupante entre los profesionales de la salud, quienes enfrentan cada vez más dificultades para combatir estas afecciones en sus pacientes, sobre todo los de mayor gravedad.

¿Por qué es tan alarmante este efecto?

En palabras del doctor Carlos Saavedra, director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada del Norte, el hecho de que las bacterias vayan incrementando su resistencia antimicrobiana, la cobertura de antibióticos se verá mermada.

"Se va a ir incrementando la resistencia a las penicilinas o a los carbapenems, que son grupos de antibióticos. Esto va a provocar que la bacteria, que en un principio era sensible a una penicilina, ya ninguno de este tipo de fármacos le hará efecto. Estas luego pueden hacerse resistentes, por ejemplo, a una cefalosporina, que es otro grupo de antibióticos; así va ampliando su resistencia", indica el experto.

Esto puede aumentar el riesgo de que, cuando una persona esté infectada con una bacteria resistente, los antibióticos no le hagan efecto. A su vez, esta empieza a replicarse con su farmacorresistencia y ser más complicado de combatir las afecciones en los pacientes, haciéndolas más peligrosas.

Imagen

¿Qué factores aceleran y propagan el RAM?

El doctor Saavedra explica que uno de los factores más importantes que genera la resistencia antimicrobiana es el mal empleo de los medicamentos, como el hecho de automedicarse con antibióticos. Esto puede ocurrir de muchas formas que provocan un efecto similar.

"Una bacteria, si no la eliminamos en una cobertura antibiótica inicial adecuadamente, cabe el riesgo que pueda crear resistencia. Por ejemplo, yo tengo una cobertura antibiótica de un esquema de tratamiento de antibióticos que puede durar siete a diez días. Si el paciente corta el antibiótico sin completar el curso de antibióticos al cual estaba proyecta de siete días, porque ve una mejoría parcial, pero no total, lo que puede ocurrir es que aquellas bacterias que todavía no son eliminadas adquieran ese sistema de defensa frente al antibiótico recetado", señala el médico.

"Luego, cuando el paciente use antibióticos adecuadamente, ya no va a dar resultados por la resistencia generada. Entonces, lo que hará el médico es elevar la cobertura antibiótica a una como la amoxicilina, ácido clavulánico o una cefalosporina, con lo que va a poder un efecto, pero ya elevó la cobertura antibiótica frente a una bacteria resistente", añade.

El mal empleo de los medicamentos, así como la automedicación, que genera una mejora parcial y no total, son importantes factores que contribuyen a que estos microorganismos obtengan resistencias a los fármacos.

A medida que la farmacorresistencia se propaga por todo el mundo, los antibióticos son cada vez más ineficaces, lo que conduce a más infecciones difíciles de tratar y al aumento de la mortalidad.

Para la Organización Mundial de la Salud, es especialmente alarmante la rápida propagación mundial de bacterias multirresistentes y panresistentes (denominadas también «superbacterias») que provocan infecciones que no pueden tratarse con los medicamentos antimicrobianos al uso, como los antibióticos.

Imagen

Cabe recordar que la línea de desarrollo clínico de nuevos antimicrobianos está agotada. En 2019, la OMS determinó que había 32 antibióticos en fase de desarrollo clínico capaces de combatir los patógenos de la lista de patógenos prioritarios de la OMS, de los que solo seis se clasificaron como innovadores.

El doctor Eduardo Carcausto, médico internista de Sanitas, advierte que en nuestro país hasta el 50% de los antibióticos se emplean de manera inapropiada, incluso en infecciones virales donde no tiene eficacia.

"El uso indebido de estos fármacos fomenta la resistencia, lo que puede suponer más probabilidad de efectos secundarios, prolongar la hospitalización y volver ineficaces los tratamientos actuales, aumentando así el riesgo de complicaciones e, incluso, de muerte”, señala.

"Este empleo inapropiado convierte patologías tratables como la neumonía, tuberculosis, infecciones urinarias y de transmisión sexual en situaciones peligrosas, poniendo en grave riesgo la salud de los individuos", añade.

¿Ya hay bacterias farmacorresistentes?

Si bien este es un efecto que puede darse de forma natural con el tiempo, muchas se han visto forzadas por escenarios antes mencionados por los expertos. Hay bacterias intrahospitalarias que han desarrollado la resistencia a los fármacos, como Pseudomonas o Klebsiella que pueden desarrollar resistencia antibióticos utilizados en los hospitales donde están presentes.

Este fenómeno es monitoreado por los comités de control de infecciones intrahospitalarias, que son equipos especializados en realizar el seguimiento y análisis del comportamiento del perfil de resistencia de las diferentes bacterias en cada hospital, que puede variar.

"Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, una cepa de Pseudomonas podría ser resistente a todos los antibióticos disponibles, mientras que una Pseudomonas en el Hospital Dos de Mayo podría tener un perfil de resistencia diferente. Esto implica que las coberturas de antibióticos que funcionan en cada caso también pueden variar", destaca el médico.

Entre todos, podemos evitar este peligroso efecto

Es preciso entender que para evitar la aceleración de la resistencia antimicrobiana, es importante prevenir que las bacterias se vuelvan altamente resistentes, pues ello podría dejarnos sin cobertura a nivel de antibióticos para tratar ciertas enfermedades.

En situaciones críticas, como en unidades de cuidados intensivos, se encuentran casos de pacientes severamente comprometidos con infecciones por Pseudomonas resistentes a todos los antibióticos disponibles.

Esto obliga a los médicos a realizar combinaciones de antibióticos o aumentar las dosis en un intento por controlar la infección, lo cual no siempre resulta efectivo, según explica el doctor Saavedra.

El experto nos brinda tres reglas importantes para evitar estos escenarios.

Medicación adecuada y supervisada: Los tratamientos deben ser indicados por un médico, quien determinará el antibiótico necesario para cada infección.

Los tratamientos deben ser indicados por un médico, quien determinará el antibiótico necesario para cada infección. Evitar el abuso de antibióticos: No utilizar antibióticos de amplio espectro cuando una infección puede ser tratada con opciones más simples, como la penicilina.

No utilizar antibióticos de amplio espectro cuando una infección puede ser tratada con opciones más simples, como la penicilina. No automedicarse: Los pacientes no deben suspender el tratamiento al experimentar mejoría después de tres o cuatro días, ya que la cobertura completa podría requerir de siete a diez días para ser efectiva.

Asimismo, es importante también que los expertos en la salud eviten la prescripción inadecuada de antibióticos. Aunque estas medicinas son fundamentales para tratar infecciones bacterianas, pues su uso innecesario puede complicar el tratamiento de afecciones similares en el futuro.

