Seguramente has estado ante un evento trágico como un accidente o un crimen y simplemente te mantuviste al margen al igual que mucha gente a tu alrededor, expectantes mientras algún herido o víctima pide ayuda.

También puedes haber presenciado uno de esos videos virales de accidentes en donde la gente no hace nada y te carcomen las preguntas sobre ¿cómo hubieras reaccionado tú? Pues, la ciencia tiene una explicación a ese tipo de inacción de muchos: el efecto espectador.

El efecto espectador, también conocido como difusión de la responsabilidad, es un fenómeno estudiado por la psicología social que hace referencia a los casos en los que las personas que son testigos de un evento trágico, no ofrecen ningún tipo de ayuda a las víctimas, siempre que existan otras personas presentes.

Este efecto sostiene que a mayor número de testigos frente a un hecho de esta índole, menos probabilidades tiene la víctima de que alguien se responsabilice y ofrezca ayuda.

UN POCO DE HISTORIA Y CASOS



Son incontables los casos en los que uno se pregunta ¿por qué nadie hizo nada?, algunos más indignantes que otros, como el de la niña china Wang Yue , quien murió en 2011 luego de ser arrollada por un vehículo y ser completamente ignorada por 18 personas que pasaron por su lado, o el de Hugo Tale Yax , quien fue apuñalado por un delincuente en Nueva York y se desangró durante una hora en la calle, mientras más de veinte personas lo ignoraron.

Sin embargo, el estudio de este fenómeno se debe principalmente a un caso en particular, el de la violación y asesinato de Kitty Genovese, acontecido en Nueva York el 13 de marzo de 1964, a manos de Winston Moseley.

¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Dominio público) ¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Dominio público)

Catherine Susan Genovese, conocida luego como Kitty, era una joven de 28 años que acababa de independizarse y trabajaba en un bar en el barrio de Queens. El día de su asesinato, ella había salido de su trabajo a las 3 de la mañana. Cerca a su departamento, en la calle Kew Gardens, notó que un hombre en actitud sospechosa se le acercaba.

Este hombre era Moseley, de 24 años, quien apuñaló dos veces por la espalda a Kitty para luego salir huyendo. Según los informes oficiales, la joven se arrastró hasta la entrada de su edificio y estuvo desangrándose por alrededor de media hora. Pese a que varios vecinos presenciaron el hecho, nadie se acercó a auxiliarla. Es en ese momento que su victimario regresó al lugar y luego de violarla la volvió a apuñalar.

Solo después de que todo había acabado, un hombre llamano Karl Ross llamó a la Policía. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Semanas después el New York Times reveló que 37 personas habían presenciado el hecho desde sus ventanas, pero ninguna hizo nada, dejando que la mujer muriera sola en la calle.

¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Captura) ¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Captura)

Pese a que tiempo después se reveló que varios de los hechos narrados por el New York Times fueron exagerados, estos no detuvieron las investigaciones psicológicas posteriores. Incluso, la razón de la creación del centro de respuesta de emergencia 911 es atribuido a este caso.

EL ESTUDIO TEÓRICO



Con motivo de este caso, que estremeció a la opinión pública, los investigadores John Darley y Bib Latane publican una investigación titulada "La intervención de los espectadores en emergencias: la difusión de la responsabilidad", en el Journal of Personality and Social Psychology. En esta realizan un experimento con varios universitarios, a los que les comunicaron que participarían de una discusión con cinco personas sobre problemas personales. En el experimento, se expondría a los participantes a un evento controlado en el que una 'víctima' tendría un ataque de epilepsia.

Los resultados fueron sorprendentes: Cuando un participante se encontraba solo con la 'víctima', este respondía ante la emergencia en el 85% de los casos. Cuando estaban involucrados dos participantes y la 'víctima', la respuesta disminuía al 62%, y cuando existían seis participantes, la respuesta volvía a disminuir a un 31%. Es decir, a mayor número de personas, las acciones de estas ante una emergencia ajena disminuía considerablemente.

La próxima vez que necesiten ayuda rueguen que haya una persona cerca, pero no 4 🏃 pic.twitter.com/tyf2NEUF5O — pictoline (@pictoline) 4 de septiembre de 2015

POSIBLES CAUSAS



Pero ¿a qué se debe esta inacción? ¿de quien es la culpa? La respuesta es, quizá, un poco más compleja. Existen muchos factores involucrados, como la cultura, las leyes, el entorno e incluso variables personales. Sus causas son, todavía, más variadas según varios investigadores:

- Difusión de la responsabilidad: Para John Darley y Bib Latane, la causa se centra en la responsabilidad. Mientras más personas presencian un accidente, la responsabilidad de cada una de ellas disminuye, pues cada espectador cree que otra persona intervendrá.



Esta disminución de la responsabilidad está influenciada por la percepción que el espectador tiene de la víctima (un juicio moral sobre si esta merece ayuda o no), de sí mismo (un juicio sobre si se está capacitado para atenderla: saber primeros auxilios) y sobre la relación que existe entre víctima y espectador (si esta es conocida, se actuará con mayor rapidez).

¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Difusión) ¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Difusión)

- Sobrecarga de información: Según Stanley Milgram, esta inacción se debería a una sobrecarga de información, que confunde y paraliza al individuo expectante de uno de estos hechos.



- Teoría del homus económicus: Quizá la más egocéntrica, ya que responde a la evaluación costo-beneficio que cada espectador tiene frente a un hecho de estas características. Antes de actuar se pensará si el beneficio (ayudar) será mayor al costo (consecuencia de ayudar, como por ejemplo, estar envuelto en una investigación policial o juicio).



- La conformidad social: Según el investigador Serge Moscovici, esta consiste en que el individuo modifica su comportamiento para armonizar con el grupo. Si nadie hace nada, el individuo no romperá esa situación.

¿CÓMO ROMPER ESTE EFECTO?



Este fenómeno no solamente se presenta ante eventos de emergencia médica o criminal, también puede suceder en situaciones consideradas como más cotidianas. Si estas presente en una situación en la que alguien está gritando y siendo agresivo con otra persona, y simplemente no haces nada, estas sufriendo del efecto espectador. Cada vez que presenciamos algún hecho que consideramos injusto pero no hacemos nada por miedo o vergüenza, somos parte de este efecto.

¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Pixabay) ¿Por qué nadie hace nada cuando ven una emergencia? Esta es la razón. (Pixabay)

Para enfrentar este hecho es necesario hacer cambios a nivel personal. Empezar por estar más atento al entorno, para saber identificar situaciones irregulares o emergencias. Ser empático es considerar que cualquier persona es digna de recibir tu ayuda ya que esa persona podrías ser tú. Lo importante es saber que siempre puedes ayudar. Lo ideal es que te prepares con conocimientos de primeros auxilios, por si en algún momento necesitan de estos, pero aún si no los tienes, o si se trata de un crimen, siempre puedes llamar a una ambulancia o a la policía.

"El mal solamente triunfa cuando los buenos hombres deciden no hacer nada" , Edmund Burke.

