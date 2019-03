¿Dormir más el fin de semana permite recuperar tu sueño? sí y no

Varios estudios recomiendan que la cantidad de horas de sueño apropiadas para gozar de una buena salud es de 7 a 9 horas diarias en adultos menores de 65 años. Sin embargo, lo que los expertos no saben es que muchos no logran llegar a esa cantidad durante la semana, ya sea por cuestiones de trabajo, vida social o incluso el estrés.

Esta situación obliga a estas personas a 'recuperar' las horas de vigilia que se tomaron durante la semana, al dormir hasta tarde los fines de semana. Una práctica que incluso fue avalada por un estudio en 2016 a cargo de la Universidad de Harvard, en el que concluían que dicha recuperación de sueño era muy positiva para nuestro cuerpo.

En dicho estudio, se comprobó que al dormir hasta tarde los sábados y domingos, el cuerpo aumentaba su sensibilidad a la insulina, que previamente se habría perdido durante la semana de poco sueño.

UN MOMENTO, ¿NO DORMIR LO NECESARIO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD?



Dormir mal es dañino para la salud y sobre ese tema hay cientos de estudios al respecto. La falta de sueño es causante de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos físicos, mentales y del comportamiento, riesgo de accidentes, menor rendimiento físico y limitada capacidad cognitiva.

La cantidad de sueño que una persona necesita también aumenta si se le ha privado de dormir en días anteriores. Por lo que dormir muy poco crea una 'deuda de sueño', que es muy parecida a un sobregiro en un banco. Eventualmente, su cuerpo exigirá que la deuda sea pagada.

Parece que no nos adaptamos a dormir menos de lo que necesitamos. Si bien podemos acostumbrarnos a un programa de privación de sueño, nuestro juicio, el tiempo de reacción y otras funciones estarán dañados.

ENTONCES, ¿PUEDO RECUPERAR EL SUEÑO QUE NO HE TENIDO DURANTE LA SEMANA?



La respuesta a esa pregunta es un poco más compleja. Resulta que un nuevo estudio publicado en Current Biology , a cargo de científicos de la Universidad de Colorado Boulder, descubrieron que esperar el fin de semana para 'recuperar el sueño' no solo no mejora nuestro cuerpo, sino que lo empeora, aumentando la posibilidad de aumentar de peso y desarrollar diabetes, si nuestra rutina semanal contempla privación de sueño siempre.

Es decir, que si se tiene la rutina de poco sueño durante la semana (menos de 7 horas de lunes a viernes), pensando que recuperarás las horas el fin de semana, esta rutina resultaría fatal para tu salud.

OJO: El nuevo estudio no niega los resultados que presentó el equipo de la Universidad de Harvard. Es decir, sí se puede recuperar el sueño el fin de semana, pero esta debe ser una opción esporádica o de emergencia, no una rutina de vida.

¿CÓMO ES ESO?



Los investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, dirigidos por Christopher Depner y Kenneth Wright, trabajaron con tres grupos de personas sanas (entre adultos y jóvenes), separados al azar:



- Grupo 1: Sus integrantes durmieron nueve horas diarias durante un total de nueve noches.

- Grupo 2: Sus integrantes durmieron solo cinco horas durante nueve noches

- Grupo 3: Sus integrantes durmieron solo cinco horas durante cinco noches, luego durmieron las horas que quisieron durante el fin de semana para luego volver a dormir solo cinco horas las dos noches restantes.

Los resultados demostraron que los integrantes de los grupos 2 y 3 aumentaban de peso y comían más después de la cena. Pero los que pudieron descansar el fin de semana, sí recuperaron sueño.

En el cuerpo, la falta de sueño se relaciona con la sensibilidad a la insulina, que es la capacidad del páncreas para responder, con la hormona insulina, a las subidas de glucosa en la sangre. De manera que un aumento de la sensibilidad a esta hormona es positivo para nuestro organismo.

Así, los integrantes del grupo 2 mostraron un descenso del 13% en dicha sensibilidad respecto a los que durmieron bien todos los días (grupo 1).

Sin embargo, los que recuperaron el sueño el fin de semana (grupo 3), tuvieron resultados más complejos. Ellos experimentaron el mismo descenso de su sensibilidad a la insulina igual que los del grupo 2, pero el fin de semana esta sensibilidad aumentó, hecho que significó que recuperaron el sueño.

Hasta aquí todo suena bien, sin embargo, en cuanto retornaron a la rutina de las cinco horas de sueño los dos días restantes, experimentaron una nueva bajada en la sensibilidad, entre un 9% y un 27% más grande que la anterior. Además, volvieron a comer después de cenar o entre horas y aumentaron de peso.

CONCLUSIÓN



Si bien el descanso durante el fin de semana recuperó el sueño y aumentó considerablemente la sensibilidad a la insulina, el hecho de regresar a una rutina de poco sueño durante la semana, significó un efecto rebote con las consecuencias mucho peores para nuestro metabolismo.

La recomendación siempre es dormir entre 7 y 9 horas diarias. Con una rutina de sueño con la cantidad de horas necesarias implicaría que durante el fin de semana no sea necesaria ninguna recuperación de sueño. Esta recuperación de fin de semana resérvala para alguna emergencia como por ejemplo un cambio de horario debido a un viaje, pero no la hagas una rutina.



Con información de Hipertextual, BBC, WebMD, American Diabetes Association, Current Biology

