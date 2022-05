El concepto del multiverso ha tomado forma en las nuevas entregas del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde el primer Doctor Strange, a Spiderman No Way Home, de Wandavision hasta Loki; todas las nuevas series referencian el concepto de viajar a universos alternativos. Suena ficticio, ¿pero sería creíble en la realidad? La física sugiere que puede tener un elemento de realidad, pero hay mucha fantasía de por medio.

Una de las explicaciones más básicas sería la física cuántica. Más que nada porque detalla el fenómeno de la superposición. De ello proviene gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. La revista Hipertextual sugiere que en una realidad del multiverso el gato está vivo, mientras que en otra está muerto. ¿Pero por qué? Esto se analizaría.

El fenómeno de superposición en física cuántica

La física cuántica explica la naturaleza a escalas muy pequeñas, incluyendo principalmente los sistemas atómicos y subatómicos. Aquí se analizan ciertos fenómenos necesarios para que los cálculos salgan, a pesar de considerarse algo imposible a nivel macroscópico. Es lo que ocurre con la superposición, como bien ha explicado el doctor Alberto Corbí, físico y director del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja. “Una partícula como un electrón en principio está en todas partes. Ahora mismo hay una probabilidad no nula de que tú y yo estemos compartiendo un electrón”.

Es necesario pensar esto que al realizar cálculos, todo salga bien. “Cuando se hacen los cálculos se tiene en cuenta que una partícula está en todos los lados posibles, aunque con más probabilidad en un sitio”, aclara Corbí. “Hay más probabilidad de que un electrón mío esté en mí”.

Aunque suene fácil, muchos no están seguros del motivo. De hecho, a los físicos no les preocupa demasiado conocer la causa; mientras los cálculos salgan bien, no hay problema. Pero si hay algunas hipótesis sobre esta superposición. Justo una de ellas es la de los multiversos. Las cosas ocurren de una manera en nuestro mundo, pero paralelamente puede haber otros en los que las partículas estén en otra posición.

Además, esto no hace referencia solo a las posiciones de sus partículas, sino también a su estado. Por ejemplo, se pueden hacer cálculos para un átomo de uranio teniendo en cuenta que se ha desintegrado y no. De nuevo se explicaría con los multiversos. En uno se ha desintegrado y en otro no lo ha hecho. Suena fácil, ¿no? Ahora apliquemos esto con Marvel.

El Multiverso podría ser real. (Foto:Adobe Higgs).

El ejemplo del gato de Schrodinger es perfecto para aplicar al ejemplo de Marvel. El experimento mental del gato de Schrödinger fue ideado por el físico Erwin Schrödinger en 1935, para explicar de manera sencilla la superposición cuántica. Sencillamente, el experimento narra sobre un gato encerrado en una caja junto a un frasco de veneno y una partícula radiactiva, como átomo de uranio. Si esta se desintegra, un sensor que detecta la radiación activará la rompe el frasco y el gato morirá. Si no, el gato sigue vivo.

El gato dudoso

Si la caja está cerrada, es un sistema cuántico perfecto, en el que la partícula radiactiva se desintegra y no se desintegra; el gato estará vivo y muerto a la vez. “En este experimento, un evento cuántico se traduce en un suceso macroscópico”, explica Corbí.

La física cuántica aplicada a la partícula radiactiva afecta a un sistema macroscópico, que es el gato. Aplicando el ejemplo a los multiversos, habrían universos donde el gato estaría vivo y otros donde estuviera muerto. Al abrir la caja nos libraríamos de las dudas.

Así funciona Marvel, lleva lo cuántico al mundo macroscópico. “Juegan con que este multiverso cuántico al que no se puede acceder macroscópicamente de repente lo podemos hacer macroscópico, visible y tangible y podemos pasearnos por él”.

Claro, es la hipótesis más fantástica que se haya podido aplicar la superposición cuántica. Pero al fin de cuentas, son fantasías, superhéroes; nada es real. Si los propios científicos no se preocupan demasiado, nosotros menos. Es ficción y, como tal, lo mejor es disfrutarlo y poder jugar con el concepto en el mundo de la imaginación.

Para entender con más detalle estos conceptos, Veritasium hizo un video sobre ello:





