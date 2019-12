La difalia o diphallia es una anormalidad anatómica extremadamente rara que ocurre en 1 de cada 5 millones de nacimientos en todo el mundo y que normalmente viene acompañada de varias anomalías asociadas.

En la actualidad no se sabe con exactitud la razón por la que un feto desarrolle dos penes. La etiología, que es el estudio de las causas médicas, es desconocida, pero los indicios parecen dirigirse a algún tipo de estrés o anomalía ocurridos a mitad de la gestación.

La difalia tiene tres tipos:

- Uno es cuando existen dos glandes y una sola uretra.

- Otra es la difalia verdadera, con dos penes completos y dos uretras.

- También está la pseudodifalia, cuando uno de los penes está vacío.

MÁS QUE SOLO DOS PENES

Respecto a sus características, la apariencia de la difalia varía, desde un pequeño pene accesorio hasta la duplicación completa del miembro que se asocia con otras malformaciones congénitas urogenitales, gastrointestinales, cardíacas y musculoesqueléticas.

Estas anomalías que lo acompañan varían desde el escroto bífido, la extrofia vesical, el ano imperforado y la anomalía colo-rectal, como la duplicación, y otras anomalías asociadas.

Se han diseñado varias clasificaciones de acuerdo con las características anatómicas y su estudio se complementa con ultrasonido y resonancia magnética. Además, la difalia no se hereda de padres a hijos, debido a que no existe relación genética en esta anomalía.

Pese a que no existe una cura para los hombres con difalia, el tratamiento es meramente estético y se trata desde temprana edad de manera individualizada. Se puede amputar uno de los penes quirúrgicamente, específicamente si es parcial o está malformado.

La cirugía puede ser una opción pero no siempre es el método adecuado, ya que esta puede propiciar complicaciones. Un especialista médico debe evaluar cada caso para dar con el tratamiento adecuado que pueden ser la extirpación de uno de los genitales o la corrección de alguna malformación.

DIPHALLIC DUDE

Sin embargo, existen casos en los que la difalia no llega a representar mayores problemas asociados y potencialmente peligrosos para los individuos que la padecen. Este es el caso de ‘Diphallic Dude’.

Un joven estadounidense de 29 años, que se hizo famoso bajo el pseudónimo ‘Diphallic Dude’, contó al mundo sobre cómo era vivir con dos penes a través de su libro, ‘Double header: my life with two penises’.

En su caso, los dos miembros los tiene completamente desarrollados y funcionales, además de no sufrir ninguna otra malformación. Posee una sola vejiga y una próstata de un tamaño mayor al promedio, pero sin ninguna otra complicación.

Este hombre puede sostener erecciones, eyacular y orinar por ambos penes sin ningún problema. Además, puede de tener relaciones sexuales sin muchas dificultades que las que puede presentar un hombre con dos penes, sin embargo, en la mayoría de casos, suelen ser infértiles.

Con información de La Vanguardia, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, Science Direct.