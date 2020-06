Cusqueña de nacimiento, la bióloga Carmen Chávez ha sabido encontrar un equilibrio entre su vida radicada en los Estados Unidos y su pasión por la amazonia peruana . La reconocida exploradora de National Geographic realiza una labor incansable para hacer llegar su mensaje de conservación al mundo.

Carmen se mantiene constantemente viajando, pues no descuida a su amada selva de Madre de Dios, lugar donde realiza la mayor parte de su trabajo pedagógico como directora de los programas en nuestro país para la fundación Amazon Center for Environmental Education and Research (ACEER).

Con una licenciatura en ciencias biológicas por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y una maestría en biología en la Universidad Wake Forest, de EE.UU., Carmen comenzó su carrera profesional participando en proyectos de investigación en la Estación Biológica Cocha Cashu en el Parque Nacional del Manu, hecho que marcó el inicio de su amor por la selva como ella misma lo reconoce a Perú21.

Carmen Chávez, bióloga peruana y exploradora de National Geographic, dedicó su vida al cuidado de la selva de Madre de Dios a través de la enseñanza vivencial. (Facebook)

“Mi vida transcurrió entre crecer trepando los árboles y estar nadando en riachuelos y quebrantas del Valle Sagrado. Ya en la carrera, mi sueño fue ir al Parque Nacional del Manu, donde creo que mi conexión se hace más fuerte. Luego de casi 25 años, esa experiencia me hizo decidir lo que quería hacer el resto de mi vida: estudiar, cuidar y encargarme de que las personas se enamoren también de la amazonia”.

Su desarrollo profesional no quedó ahí, Carmen centró su investigación en en la distribución geográfica del género Hedyosmum, que comprende más de 40 especies de árboles, arbustos y hierbas, a lo largo del gradiente altitudinal del valle de Kosñipata y la ecología de los escarabajos en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Además trabajó en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard y en el inventario completo de insectos de las Islas del Puerto de Boston.

Sin embargo, el corazón siempre lo tuvo en Perú, y su amor por la selva la llevó a adentrarse en su espesura, pues ella considera que eso es lo que debe hacer una bióloga.

"Para mí, era el trabajo en campo, el estar feliz deambulando por las trochas, entre los árboles, observando animales. Para mí eso es ser bióloga”.

Cármen Chávez es bióloga de campo. ella prefiere transitar entre los árboles, en plena selva de Madre de Dios. (NatGeo)

¿UNA DESPENSA INAGOTABLE?

Pero su trabajo también la llevó a confrontarse con ideas que muchos han considerado, equivocadamente, como ciertas y ancestrales: “Sabemos que nuestros abuelos o nuestros padres en su tiempo veían a los bosques tropicales de la amazonia como esta despensa en la que se podía encontrar todo y que era inagotable. Esa idea sabemos que no es cierta, es un ecosistema completamente delicado”.

Es por eso que ha dedicado su vida a educar en ecología a profesores, niños, jóvenes, a sus padres y personas en general, pero de manera vivencial, en plena selva. Ella cree que solo conociéndola en persona es que se logra entender su importancia.

“Tenemos que dejar de ver a la amazonia como algo inagotable. Tenemos que ver a la amazonia como un lugar que tenemos que mantener y cuidar lo máximo posible”.

Chávez explica que se tiene la idea equivocada de que los suelos de la selva son ricos, debido a su exuberante vegetación, y que por eso se talan árboles y se preparan terrenos para la agricultura y la ganadería.

“No hay cosa más errada que esos criterios porque para empezar, el suelo de la amazonia (y esta es una paradoja) son suelos extremadamente pobres y la riqueza de vegetales que la hace ver tan exuberante y que nos hace pensar que sus suelos son tan ricos es porque tienen un ciclo muy rápido de circulación de nutrientes. Entonces, una vez que talas estos árboles y quitas a los animales, este suelo es tan pobre que te durará una o dos campañas y promueve que te muevas luego a otro terreno, sigas cortando árboles, trates de seguir haciendo agricultura donde en realidad nunca va a funcionar. Esa es una gran mentira”.

Además revela que los árboles tienen una importancia incalculable que va mucho más allá de su simple valor maderable, pues son elementos clave para que funcione todo el ecosistema.

Imagen del dron que muestra el impacto de la deforestación y la gran cantidad de pozas de minería ilegal. Foto: Jason Houston / CINCIA WFU.

LA MINERÍA ILEGAL: DAÑO IRREPARABLE

Lamentablemente, su trabajo en la selva de Madre de Dios la llevó a estar muy cerca de la minería ilegal y conocer de primera mano el daño irreparable que esta actividad ocasiona a la amazonia. Ella recuerda con tristeza esas imágenes captadas desde un avión en donde se ven las miles de hectáreas arrasadas por esta actividad ilegal. Pero se mantiene optimista.

“Yo quiero ser optimista pues la naturaleza es muy resiliente, su capacidad de recuperación sorprende. Ya se está viendo proyectos específicos de reforestación, por ejemplo. Pero este es un proceso largo, soy optimista pero no puedo decirte que en 10, 20 o 50 años el bosque va a retornar a lo que era, para nada, esto puede tomar hasta siglos”.

Ella alerta que la minería ilegal no solamente afecta irreparablemente a la amazonia, sino que se trata de un problema muchos más grande y complejo, con varios frentes, pues está involucrada la trata de personas y el daño a la salud pública que causa el mercurio, usado por los mineros ilegales y que va a parar a los ríos.

“Entonces tenemos un problema gravísimo de salud, sin mencionar los problemas sociales como la trata de personas. Es decir, hay una serie de situaciones que se dan en torno a estas actividades ilegales con consecuencias más allá de lo ambiental. Es un cáncer”.

“Si bien esto se originó en China, la realidad en el Perú es similar. Tu vas a un mercado en la parte amazónica y ahí encuentras todo tipo de animal y es precisamente eso lo que nos pone en riesgo".

LOS POSIBLES ORÍGENES DE LA PANDEMIA NO ESTÁN MUY LEJOS

Esta situación se ha visto empeorada por la reciente pandemia del nuevo coronavirus, pues la ha alejado de su amada selva. Sin embargo, considera que la pandemia debe hacer reflexionar a todos, pues al igual que muchos expertos, ella coincide en que esta enfermedad nos debe aleccionar sobre el maltrato que le damos al medio ambiente, ya que los denominados ‘mercados húmedos’ de Wuhan no son tan diferentes a los que encontramos aquí, en la selva peruana.

“Si bien esto se originó en China, la realidad en el Perú es similar. Tu vas a un mercado en la parte amazónica y ahí encuentras todo tipo de animal y es precisamente eso lo que nos pone en riesgo. El mensaje es: no compres animales exóticos para que sean tus mascotas, no comas carne ‘de monte’ como le decimos, porque no estamos preparados fisiológicamente para cosas que ni siquiera conocemos”.

Ahora, Carmen se encuentra ideando formas de llegar con su contenido pedagógico a través de nuevos medios, como las redes sociales. Para ello encontró una plataforma nueva como exploradora de National Geographic, que le ofrece sus medios para hacer llegar su mensaje de conservación al mundo.

Chávez explica que se tiene la idea equivocada de que los suelos de la selva son ricos, debido a su exuberante vegetación, y que por eso se talan árboles y se preparan terrenos para la agricultura y la ganadería. (NatGeo)

VIDEO RELACIONADO