El agua es fundamental e imprescindible para el desarrollo sostenible, para preservar los ecosistemas, el bienestar humano y desarrollo socioeconómico de un país. Sin agua es imposible que haya vida en nuestro planeta, tener acceso a agua segura es un derecho imprescindible y es importante para la salud.

Por ello, en marco al Día Mundial del Agua (22 de marzo), el PhD. Eusebio Ingol Blanco, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Agrícola y coordinador del programa de Doctorado en Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) nos detalla la importancia, los principales problemas, las posibles soluciones y las investigaciones en torno al recurso hídrico.

PROBLEMAS MÁS ALARMANTES

Según el doctor Eusebio Ingol, en nuestro país los problemas principales del recurso hídrico están relacionados a la distribución irregular en espacio y tiempo, las inundaciones, sequías, la contaminación de ríos y acuíferos que afectan la calidad del agua, la sobreexplotación y cuencas en desequilibrio debido a la insuficiente oferta y a la gran presión y competencia por el agua sobre todo en la costa. Asimismo, las brechas en el acceso a agua y saneamiento, el cambio climático y retroceso glaciar, el crecimiento demográfico y desarrollo económico.

“La distribución espacial y temporal de los recursos hídricos a lo largo y ancho del país es muy irregular. Más del 95 % de la disponibilidad del agua se concentra en la región amazónica para una población inferior al 30 % solamente (per cápita superior a los 90 m3/habitante/año), mientras tanto en la región de la costa, donde se concentra la mayor población con 62 % aproximadamente y donde se desarrolla las mayores actividades económicas, ésta disponibilidad no supera el 2 % de los recursos hídricos totales del país, con un per cápita inferior a los 1900 m3/año/habitante”, argumenta el doctor Ingol.

De igual manera, otro problema importante, son los déficits hídricos y sequía que ocurren en la costa, con mayor frecuencia en el sur del país donde existe insuficiente disponibilidad hídrica para satisfacer las demandas de agua de la población, agricultura, industria, minería y otros usuarios.

GESTIÓN DE SOLUCIÓN

“Si bien el país tiene la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos (Política 33), la Ley N° 29338 -Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y el Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) que denota las líneas de acción para mejorar la calidad, la cantidad y oportunidad de los recursos hídricos, así como para la adaptación al cambio climático y eventos extremos, aún persisten grandes brechas en la ejecución de estrategias y medidas para resolver los problemas previamente mencionados”, argumenta el doctor Ingol.

Según el experto se debe actualizar y proseguir con el PNRH, este debe ser liderado por un grupo de especialistas multisectorial bajo la supervisión de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de garantizar el seguimiento y ejecución de las estrategias, programas y proyectos. Además, continuar con el desarrollo de los planees de inundaciones, sequías, y lograr un equilibrio entre las medidas estructurales y no estructurales a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en las próximas décadas.

