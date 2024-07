Una joven estudiante de 26 años falleció cuando se trasladaba en un auto colectivo en el que explotó un balón de helio que también era transportado. Este hecho ha despertado todo tipo de impresiones y dudas respecto a las razones que propiciaron la tragedia, principalmente sobre este gas de uso común y los potenciales peligros que representa.

Lo primero que debemos saber es que el helio es un gas noble monoatómico más ligero que el aire, que pertenece al grupo de los gases considerados inertes, esto significa que en condiciones normales de presión y temperatura no tienen reacciones químicas con su entorno. Por este motivo, una de sus principales características es no ser inflamable, por lo que un incendio provocado por una fuga de helio no sería posible. ¿Entonces, qué provocó la explosión fatal?





¿QUÉ OCASIONÓ LA TRÁGICA EXPLOSIÓN?

Contrario a lo que muchos piensan, una explosión no necesariamente sucede con la presencia de algún elemento inflamable. También se puede generar una explosión con el protagonismo de cualquier gas cuando el contenedor que lo retiene a presión se encuentra en mal estado o se daña, ya sea por falta de mantenimiento, abolladuras o golpes.

Al respecto, Perú21 conversó con Aldo Guzmán Duxtan, docente de la facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien sospecha que las razones que llevaron a la trágica explosión que se cobró la vida de una joven estudiante, se deberían a la presión expulsada violentamente a causa de microfisuras de un balón de gas probablemente en mal estado.

“El tanque sufre fatiga dependiendo del material del que esté hecho, algunos son de fierro, otros son de acero inoxidable, y tienen un espesor. Entonces, a medida que se le somete a alta presión, están a 300 bares, que son 300 veces la presión atmosférica que soporta una persona, y se va repitiendo con las recargas, esto va fatigando el material, va fatigando el espesor del material y eso genera fracturas, fisuras o microfisuras que no las ve el usuario”, refiere Guzmán.

“Eso es lo más factible que haya pasado, y eso uno lo puede ver en el tanque, si ha explosionado por las partes laterales o ha explosionado por el cabezal de fuga de la llave. Basta que tenga una fuga lateral, una fuga a alta presión por una fisura y esta comienza a aumentar de tamaño, entonces se expande. La onda expansiva es lo que te mata. El gas no te va a matar, el helio es un gas inerte, no inflamable”, agrega.





LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIDAD

El experto explica que existen diferentes tipos de tanques para contener diferentes tipos de gases, pero lamentablemente también existen personas inescrupulosas que venden tanques adulterados o que son llenados sobrepasando las capacidades de los mismos. Por tal motivo, recomienda a las personas que adquieren este tipo de tanques en lugares autorizados y con las certificaciones correspondientes.

“Los tanques de cilindros para gases existen de varios tipos. Todos estos tanques siempre pasan por una prueba de presurización. Cuando alguien vende un tanque de este tipo, le hacen una prueba de comprensibilidad del tanque. ¿Por qué se hace esa prueba? Para garantizar que el tanque no tenga fatiga. Un tanque tiene, más o menos, 300 bares de presión”, advierte el Guzmán.

“Las empresas que sí son reguladas, antes de recibir un tanque, le hacen una prueba para ver que este soporte altas presiones, y es una prueba que obviamente tiene que ser certificada. Usualmente, los que usan helio para centros de diversión tienen sus propios tanques, pero no le hacen ninguna prueba. No garantizan que ese tanque cumpla la garantía de alta presión”, agrega.

El docente explica que este tipo de tanques deben recibir un cada seis meses o cada año para saber si está cumpliendo con esa norma y es capaz de mantener el gas a alta presión de manera adecuada. Un tanque en mal estado, adulterado y sin certificación es, prácticamente, una bomba de tiempo.





