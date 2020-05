Hay muchos y muy variados que pertenecen a la familia Coronaviridae y que a su vez se divide en cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta. La mayoría afecta a animales y en pocos casos a seres humanos. En este conjunto también hay los que atacan a perros y gatos domésticos. Eso ha generado confusión y ha obligado a autoridades internacionales a pedir calma a los dueños de mascotas. Incluso se les ha conminado a no abandonarlas con el pretexto de un posible contagio.

“Hasta la fecha, no hay evidencia científica de que los animales de compañía (perros y gatos) sean una fuente de infección para los humanos. No hay evidencia de que los perros se puedan enfermar y la infección en gatos se está investigando. Las recomendaciones con animales siguen siendo lavarse las manos antes y después de interactuar con ellos y sus pertenencias, así como practicar el distanciamiento si usted está enfermo”, dijo en un comunicado conjunto el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA-OPS/OMS) y la Protección Animal Mundial (World Animal Protection).

Se conocen siete tipos de coronavirus que afecta a humanos. El último conocido es el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad denominada COVID-19. Al ser nueva, la comunidad científica está aprendiendo de ella cada día desde que apareció el año pasado. A fines de abril, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. informó que dos gatos de Nueva York dieron positivos en las pruebas de detección del COVID-19. Eso bastó para que muchos dieran por cierto algo que aún está en evaluación: que todos los felinos pueden contagiarse de los humanos y viceversa, y que el contacto cercano de ambos es suficiente para que eso suceda.

“En China se han hecho experimentos con animales, en los cuales fueron expuestos a altas dosis de coronavirus”, comenta Raúl Rosadio, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Se encontró que los hurones son más vulnerables. Luego vienen los gatos, en los cuales produce una infección leve en las vías respiratorias. No se detectó que los perros sean vulnerables. No hay que dejarse llevar por las noticias. Esto aún está en fase de investigación y no hay certezas. Sobre los gatos infectados con el COVID-19 son pocos casos. De todas maneras, es mejor evitar el contacto con nuestras mascotas si uno mismo está enfermo”, explica.

Virus en tránsito

Las enfermedades que pueden transmitirse de un animal a un ser humano son conocidas como zoonóticas. Son casos raros. Hasta el momento, ningún estudio ha determinado que los felinos infectados con COVID-19 puedan transmitirlo a las personas. En cambio, los gatos sí pueden transmitirlo a otros gatos, según un estudio realizado por científicos estadounidenses y japoneses, publicado el 13 de mayo en la revista New England Journal of Medicine.

Para muchos pacientes con COVID-19 que hacen cuarentena en casa, sus perros y gatos se han convertido en un soporte emocional. Hay quienes duermen con sus mascotas en la cama y les dan besos, incluso en la boca. No hay necesidad de esperar la confirmación sobre transmisión del virus para tomar precauciones.

“Los perros y los gatos tienen sus propios coronavirus que no se transmiten a humanos, pero tienen también una serie de parásitos que sí pueden afectar a sus dueños si estos los besan en el hocico, por ejemplo”, dice Eduardo Rondón, director de la Clínica Veterinaria Rondón. “No hay que humanizar a los animales, pese al cariño que sentimos por ellos. Por precaución, una persona con COVID-19 debe aislarse de sus mascotas. No sabemos aún si el virus puede sobrevivir un tiempo en el pelo del animal. Si es así, y este se pasea por la casa, podría contagiar a otros miembros de una familia”.

En los casos más graves, el coronavirus en humanos se manifiesta en problemas respiratorios y el pelo de un animal puede complicar más la situación. Por eso, recomienda el especialista, que los pacientes estén aislados de personas y animales caseros.

“No hay que correr el rumor de que los gatos se infectan con coronavirus o que ellos nos contagian a nosotros. Hay que mantener la calma. Si uno está enfermo, debe cuidarse y también a sus mascotas con el distanciamiento”, dice Rondón.

Por una salud integral

“Existen más de 500 tipos de coronavirus en los murciélagos. Las últimas pandemias han sido desatadas por virus que pasaron de los murciélagos a otros animales intermediarios para llegar a los humanos. Las investigaciones apuntan a que el SARS-Cov (2002) usó al gato civeta; el MERS-Cov (2012), al camello; y en la actual pandemia, el SARS-Cov-2 habría usado al pangolín, aunque eso está en evaluación”, explica Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia.

No todos los coronavirus existen en cada ejemplar de la misma especie. El virus que genera el COVID-19, por ejemplo, ha sido hallado en murciélagos de China, pero no en murciélagos del Perú, que son de otro tipo. Pero el temor a veces no atiende razones. En marzo de este año, una semana después de que la OMS declarara la pandemia, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre evitó que pobladores del caserío de Culden (Cajamarca) quemaran a 200 murciélagos por miedo a ser contagiados.

“El ser humano es agresivo con el mundo animal”, explica el médico veterinario Raúl Rosadio. “Por eso ocurren estas pandemias. Es hora de manejar la salud de manera integral. Es necesario convocar a especialistas de distintas disciplinas, como médicos, biólogos y antropólogos. La salud humana debe interactuar con la salud animal y la ambiental para prevenir futuros brotes como los de este coronavirus”.

