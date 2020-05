El virólogo Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se enfermó con COVID-19 a mediados de marzo y tras una semana de enfrentar la muerte en un hospital, ahora se encuentra en su casa recuperándose gradualmente pese al riesgo de volver a recaer.

Piot, que creció en Bélgica, fue uno de los descubridores del virus del Ébola en 1976 y pasó su carrera luchando contra las enfermedades infecciosas.

Dirigió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA entre 1995 y 2008 y actualmente es asesor de coronavirus de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Pero su confrontación personal con el nuevo coronavirus fue una experiencia que ha cambiado su vida, según comenta en una entrevista para la revista belga Knack. Ahora, subir un tramo de escaleras todavía lo deja sin aliento.

“El 19 de marzo, de repente tuve fiebre alta y un dolor de cabeza punzante. Mi cráneo y mi cabello se sentían muy dolorosos, lo cual era extraño. No tenía tos en ese momento, pero aún así, mi primer reflejo fue: lo tengo", cuenta Peter Piot.

“Seguí trabajando, soy adicto al trabajo, pero desde casa. Pusimos mucho esfuerzo en el teletrabajo en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres el año pasado, para no tener que viajar tanto. Esa inversión, realizada en el contexto de la lucha contra el calentamiento global, ahora es muy útil, por supuesto”, agrega.

Como hombre de ciencia médica, luego de realizarse las pruebas requeridas, los resultados confirmaron sus peores predicciones: había dado positivo al COVID-19. Es cuando empezó una nueva etapa, pero su estado fue haciéndose más grave.

“He dado positivo por COVID-19, como sospechaba. Me aislé en la habitación de invitados en casa. Pero la fiebre no desapareció. Nunca había estado gravemente enfermo y no había tomado un día de baja por enfermedad en los últimos 10 años. Vivo una vida bastante sana y camino regularmente. El único factor de riesgo para la corona es mi edad: tengo 71 años. Soy optimista, así que pensé que pasaría. Pero el 1 de abril, un amigo médico me aconsejó que me hiciera un examen completo porque la fiebre y especialmente el agotamiento estaban empeorando”.

“Resultó que tenía una deficiencia severa de oxígeno, aunque todavía no me faltaba el aliento. Las imágenes de pulmón mostraron que tenía neumonía severa, típica de COVID-19, así como neumonía bacteriana. Constantemente me sentía exhausto, mientras que normalmente siempre estoy lleno de energía. No era solo fatiga, sino agotamiento total; Nunca olvidaré ese sentimiento. Tuve que ser hospitalizado, aunque entre tanto obtuve un resultado negativo para el virus. Esto también es típico para COVID-19: el virus desaparece, pero sus consecuencias persisten durante semanas”.

INTERNADO EN EL HOSPITAL

Debido a su estado que se hacía más grave, tuvo que ser internado en el hospital. En ese momento su preocupación estaba en la de requerir un ventilador mecánico, pues estaba al día con las noticias médicas que apuntaban a altas posibilidades de morir en caso de ser intubado.

“Estaba bastante asustado, pero afortunadamente, primero me dieron una máscara de oxígeno y resultó que funcionaba. Entonces, terminé en una sala de aislamiento en la antecámara del departamento de cuidados intensivos. Estás cansado, así que estás resignado a tu destino. Te rindes completamente al personal de enfermería. Vives en una rutina desde la jeringa hasta la infusión y esperas lograrlo. Por lo general, soy bastante proactivo en la forma en que opero, pero aquí fui 100% paciente”.

Piot cuenta que compartió la habitación con un indigente, un colombiano trabajador de limpieza y un hombre de Bangladesh, pero conversar con ellos era imposible, pues la falta de aire los obligaba a solo susurrar. Sin embargo, nunca se sacó una pregunta de la mente: “¿Cómo estaré cuando salga de esto?”

“Después de luchar contra los virus en todo el mundo durante más de 40 años, me he convertido en un experto en infecciones. Me alegro de haber tenido corona y no ébola, aunque ayer leí un estudio científico que concluyó que tienes un 30% de posibilidades de morir si terminas en un hospital británico con COVID-19. Esa es la misma tasa de mortalidad general que para el ébola en 2014 en África occidental. Eso a veces te hace perder el nivel científico y te rindes a los reflejos emocionales”.

“Me atraparon, a veces pensaba. He dedicado mi vida a combatir los virus y, finalmente, se vengan. Durante una semana me equilibré entre el cielo y la Tierra, al borde de lo que podría haber sido el final”.

DADO DE ALTA

Finalmente, Peter Piot fue dado de alta del hospital después de una larga semana. Al salir, decidió regresar a su casa en el transporte público, pues quería ver la ciudad con sus calles vacías, afectadas por la pandemia.

En un principio, no podía caminar correctamente porque sus músculos estaban debilitados por estar acostado y por la falta de movimiento, algo que como médico sabe que no es bueno cuando se trata una afección pulmonar.

“En casa lloré por mucho tiempo. También dormí mal por un tiempo. El riesgo de que algo pueda salir muy mal sigue pasando por tu cabeza. Estás encerrado de nuevo, pero tienes que poner esas cosas en perspectiva. Ahora admiro a Nelson Mandela incluso más de lo que solía hacerlo. Estuvo encerrado en prisión durante 27 años, pero salió como un gran reconciliador”.

“Siempre he tenido un gran respeto por los virus, y eso no ha disminuido. He dedicado gran parte de mi vida a la lucha contra el virus del SIDA. Es una cosa tan inteligente; evade todo lo que hacemos para bloquearlo. Ahora que he sentido la presencia de un virus en mi cuerpo, veo los virus de manera diferente. Me doy cuenta de que esto cambiará mi vida, a pesar de las experiencias de confrontación que he tenido con virus antes. Me siento mas vulnerable”.

Una semana después de que le dieron de alta, empezó a tener problemas para respirar nuevamente y le faltaba el aliento cada vez más, por lo que tuvo que acudir nuevamente al hospital. Felizmente, esta vez solo recibió tratamiento ambulatorio.

Resulta que se le diagnostico que tiene una enfermedad pulmonar organizada inducida por neumonía, causada por una llamada tormenta de citoquinas. Es el resultado de que su defensa inmune se acelere. Muchas personas no mueren por el daño tisular causado por el virus, sino por la respuesta exagerada de su sistema inmunitario, que no sabe qué hacer con el virus.

“Todavía estoy en tratamiento para eso, con altas dosis de corticosteroides que ralentizan el sistema inmunitario. Si hubiera tenido esa tormenta junto con los síntomas del brote viral en mi cuerpo, no habría sobrevivido. Muchas personas piensan que el COVID-19 mata al 1% de los pacientes, y el resto escapa con algunos síntomas similares a los de la gripe. Pero la historia se vuelve más complicada. Muchas personas se quedarán con problemas crónicos de riñón y corazón. Incluso su sistema neuronal está interrumpido. Habrá cientos de miles de personas en todo el mundo, posiblemente más, que necesitarán tratamientos como la diálisis renal por el resto de sus vidas".

“Hoy también existe la paradoja de que algunas personas que deben sus vidas a las vacunas ya no quieren que sus hijos sean vacunados. Eso podría convertirse en un problema si queremos implementar una vacuna contra el coronavirus, porque si demasiadas personas se niegan a unirse, nunca tendremos la pandemia bajo control”.

“Hoy, después de 7 semanas, me siento más o menos en forma por primera vez. Mis imágenes pulmonares finalmente se ven mejor de nuevo. Abrí una buena botella de vino para celebrar, la primera en mucho tiempo. Quiero volver a trabajar, aunque mi actividad estará limitada por un tiempo. Lo primero que retomé de nuevo es mi trabajo como asesor especial de la Comisión Europea".

