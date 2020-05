Investigadores de la Universidad de Pensilvania vienen desarrollando un catálogo que reúne los medicamentos y tratamientos que médicos en todo el mundo vienen probando en su lucha incansable contra el COVID-19 .

Con médicos e investigadores de todo el mundo en búsqueda de tratamientos efectivos para el COVID-19, muchos medicamentos aprobados para tratar otras enfermedades se están usando con la esperanza de que sean efectivos contra el virus, un uso que se conoce como 'fuera de etiqueta’.

Al respecto, una nueva investigación de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania catalogó cada uso documentado en la literatura médica hasta el momento y descubrió que los médicos han informado sobre el uso de más de 100 tratamientos experimentales diferentes.

Ahora, este esfuerzo, llamado COVID19 Registry of Off-label & New Agents (CORONA), es un intento de hacer un inventario de lo que se está utilizando, así como detectar cualquier evidencia de tratamientos que justifiquen una mayor investigación en un ensayo clínico aleatorizado.

“No podemos ganar esta pelea si no hacemos un inventario de las herramientas que ya se están utilizando y buscamos otras nuevas que puedan ser efectivas. Si bien el uso fuera de etiqueta está sucediendo en todo el mundo, actualmente no hay ningún sistema en funcionamiento para rastrearlos, así que sentimos que teníamos que crear uno”, dijo el autor principal del estudio David C. Fajgenbaum, profesor asistente de Medicina Traslacional y Genética Humana y director del Centro de Tratamiento de Tormentas de Citoquinas & Laboratorio (CSTL) en Penn.

EXPERIENCIA DE DOCTOR Y PACIENTE

Fajgenbaum es también el director ejecutivo de Castleman Disease Collaborative Network (CDCN) y también un paciente de Castleman, según informa EurekAlert.

En 2012, después de no responder a otras terapias y haber recaído varias veces después de la quimioterapia, la investigación de Fajgenbaum sugirió que un medicamento aprobado para otros usos puede ser efectivo para su condición. Basado en su propia investigación y en consulta con su médico tratante, Fajgenbaum decidió probar el medicamento en sí mismo y ha estado en remisión desde entonces.

“Con el mundo enfrentando su mayor crisis de salud pública en un siglo, decidimos tomar medidas, utilizando el mismo enfoque que me ayudó y aplicándolo para ayudar potencialmente a encontrar pistas prometedoras en el tratamiento de COVID-19”, dijo Fajgenbaum.

REVISIÓN EXHAUSTIVA

El equipo revisó unos 2.700 artículos publicados de todo el mundo que detallan el tratamiento de COVID-19. A partir de ahí, reunieron datos sobre 9.152 pacientes y descubrieron que los médicos habían probado 115 medicamentos diferentes.

Estos tratamientos se agruparon en categorías: los antivirales fueron, como era de esperar, los más comunes, seguidos de los antibacterianos y los corticosteroides. El análisis también mostró el uso de inmunosupresores y sustitutos de la sangre, entre otras opciones de tratamiento.

Sheila Pierson, directora asociada de investigación clínica en el CSTL, directora de inscripción en el registro para el CDCN y autora principal del estudio, dirigió el análisis de los datos.

"Nuestro equipo ha pasado los últimos años estudiando los medicamentos utilizados para controlar la tormenta de citoquinas en la enfermedad de Castleman, por lo que me alegra haber podido aplicar estos principios al COVID-19. El trabajo sigue en curso y estamos actualizando este inventario de medicamentos diariamente como continuamos compilando información sobre otros tratamientos a medida que se informan en la literatura médica ", dijo Pierson.

Fajgenbaum señala que el objetivo de este trabajo no es apuntar hacia el tratamiento más efectivo, sino proporcionar un recurso para lo que pueden ser candidatos para estudios posteriores.

“Escuchamos mucho sobre el mismo puñado de medicamentos, pero mostramos aquí que actualmente hay muchos más en uso que los que ya han aparecido en los titulares. Cualquier cosa que promete anecdóticamente aún debe ser rigurosamente probada en un ensayo clínico para ver si es efectivo y seguro”, agregó Fajgenbaum.

