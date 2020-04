Ante la reciente noticia de que dos gatos han presentado el Departamento de Agricultura y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos denominó como “enfermedades respiratorias leves”, la alarma de estar contagiados por el COVID-19 se desató en Nueva York.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna afirmación científica que confirme, con contundencia, que esta nueva enfermedad afecte a los gatos y presente características zoonóticas, es decir, que sea capaz de contagiarse entre nuestras mascotas y los humanos.

Perú21 se comunicó con la doctora Evelyn Ramírez, de la Veterinaria Canales, quien afirmó que no se puede asegurar nada, debido a que no existe todavía una incidencia en la población de mascotas, ni a nivel nacional, ni en otros países: “Sabemos que en perritos existe una cepa distinta de coronavirus que produce una alteración digestiva. Pero esta ya existe y se conoce desde hace tiempo, y es prevenible mediante vacunas. En felinos no hemos visto ni se ha reportado ningún caso de que hayan gatitos con esa sintomatología. No sabemos si más adelante habrá alguna alteración o contaminación zoonótica, es decir, contagio de felino a humano y/o viceversa".

“No podemos asegurar nada por algo que se ha manifestado recientemente y que todavía no se conoce la incidencia en la población de mascotas y la sintomatología exacta. Científicamente no se saben los síntomas, si son como en los humanos, que [el virus] se pueda alojar cuatro días en la garganta o si es zoonótico”, agregó.

La doctora Luz Marina Vidal, de la Clínica Veterinaria Surco, afirma que el Colegio Médico Veterinario no se ha comunicado con ellos, y por lo tanto no se puede confirmar nada.

La experta recuerda que una situación similar se vivió con el Virus de inmunodeficiencia felina (VIF), considerado como el sida felino, que en un principio generó alarma innecesaria debido a un posible contagio con los humanos, pero era completamente falso, pues se tratan de especies distintas.

“Por el momento nada. Vamos a alarmar en vano a los dueños de mascotas. Sería muy prematuro dar algún tipo de anuncio al respecto. Existen enfermedades zoonóticas, pero eso no quiere decir que todas lo son, y del COVID-19 aún no se sabe nada al respecto. No hay un apunte oficial que diga que sí se trasmite al hombre o se trasmitió al hombre. Nosotros ya lo sabríamos. El Colegio Medico Veterinario ya hubiera informado al público en general, pues sería muy serio para la salud pública”, refirió la doctora Vidal.

NO ALARMARSE

Algo en lo que hacen hincapié ambas doctoras contactadas por Perú21 es que esta información no debe generar alarmas entre los dueños de mascotas ni en la sociedad en general. Ambas especialistas consideran que se debe mantener la calma y esperar primero los informes científicos y las publicaciones oficiales.

Una situación similar se vivió con las mal llamadas gripe aviar o gripe porcina, razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció nuevos protocolos al momento de designar un nombre específico a los virus y las enfermedades que estos producen.

LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE

La OMS se apresuró a darle un nombre a la enfermedad causada por este nuevo virus para evitar una serie de malinterpretaciones que podrían suscitar estigmatizaciones futuras.

“Teníamos que encontrar un nombre que no se refiriera a una ubicación geográfica, un animal, un individuo o un grupo de personas, y que también fuera pronunciable y relacionado con la enfermedad”, explicó Tedros Adhanom, director de la OMS.

Y esta preocupación tenía sentido, pues debido a la pandemia de gripe A H1N1, mal llamada gripe porcina, en Egipto se sacrificó a 10 mil cerdos producto del pánico, cuando estos animales no representaban problema alguno ante una enfermedad de transmisión humana.

A raíz de estos sucesos, y para evitar futuros arranques de histeria colectiva, segregaciones y prejuicios dañinos es que la OMS emitió nuevas reglas para nombrar enfermedades en 2015. Estas directrices no deben incluir sitios geográficos, nombres de personas, nombres de animales o algún tipo de comida y ninguna referencia a una cultura o industria en particular.

