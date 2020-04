La situación de pandemia que estamos viviendo por el coronavirus (COVID-19) no solo en el país, sino en todo el mundo, ha sido el caldo de cultivo de toda una serie de mentiras, cada una más absurda que la anterior, sobre esta enfermedad.

Desde curas milagrosas con todo tipo de productos, incluso peligrosos, la imaginación de inescrupulosos para generar daño y pánico parece no tener límites.

Sin embargo, todas estas mentiras logran relevancia aprovechándose de la ignorancia, ingenuidad y buena fe de incautos que las comparten y las propagan por diversos medios. Una situación que se ha visto potenciada gracias a las redes sociales y el Internet, según informa EFE.

A continuación enumeramos una serie de mentiras que seguramente conoces o conocerás, a manera de prevención y para evitar que estas se sigan compartiendo, generando pánico y perjuicio en la sociedad:

1 BICARBONATO DE SODIO, AGUA CALIENTE Y LIMÓN

La receta milagrosa del bicarbonato de sodio es tan antigua y compartida que ya se hizo hasta creíble para miles de personas. Lo cierto es que la “alcalinización del sistema inmunológico” que supuestamente se logra al consumir bicarbonato de sodio y limón no es verdad, y tampoco refuerza las defensas inmunológicas.

Según el doctor experto en nutrición, Joe Leech, “En personas sanas, la dieta no afecta de forma significativa al pH de la sangre, aunque pueda modificar el de la orina”.

A todo esto se le suma el hecho de que el agua caliente no evita que uno contraiga el virus causante del COVID-19, por lo que esta mezcla de elementos simplemente no funciona.

Lo cierto es que esta es una enfermedad completamente nueva para la que no existe todavía una cura o vacuna y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no incluye en sus recomendaciones que se haga gárgaras de ningún líquido y menos caliente.

2 VITAMINA C

Otro de los clásico es el consumo de vitamina C por sus supuestas bondades frente no solo al coronavirus, sino a cualquier resfriado. Sin embargo, la OMS advirtió que no existe ningún alimento que proteja o frene al nuevo coronavirus.

Lo que existe es un debate científico sobre las propiedades de la vitamina C, que en grandes cantidades puede reducir la duración de los síntomas de un resfriado, pero que no evita los contagios.

3 ¿ORINA INFANTIL?

Cada receta parece más disparatada. La orina no solo no mata el virus del COVID-19, sino que incluso puede albergarlo en pequeñas cantidades, junto con otras bacterias.

El uso de orina infantil para limpiar superficies, además de dejar un olor desagradable a medida que pasa el tiempo, no elimina ningún virus. Lo recomendable es usar desinfectantes a base de alcohol, lejía o simplemente agua y jabón.

4 BEBER MUCHA AGUA

Quizá una de las mentiras más sanas. Unos “médicos japoneses” recomendaban beber agua cada 15 minutos a fin de mantener la garganta siempre húmeda y así evitar el contagio. Sin embargo, estas acciones lo único que generarán son muchas ganas de orinar.

“Otra tontería que no está recomendada por ningún organismo o institución sanitaria”, apunta Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid.

5 COMER AJO

Este es un alimento con algunas propiedades antimicrobianas y muy saludable, pero frente al coronavirus lo único que vas a conseguir es el típico mal aliento y nada más.

6 EL VINO

Desde alargar la vida y ahora combatir al nuevo coronavirus, por mucho que se quiera que el vino tenga estos efectos, lo cierto es que no existe ninguna evidencia de que esto sea verdad, al igual como sucede con el resto de bebidas y alimentos que seguramente escucharás, pues estos son digeridos por el estómago, y el coronavirus afecta a los pulmones.

Puedes consumir todo el vino que quieras, a lo mucho terminaras ebrio pero tu riesgo de contagiarte de COVID-19 sigue tan latente como el de cualquier otra persona.

7 VACUNAS CONTRA LA NEUMONÍA

Se estuvo viendo en televisión una serie de campañas de vacunación contra el neumococo, la neumocócica y la vacuna contra la Haemophilus influenzae de tipo B (Hib). Pero la respuesta a esto es simple, el virus del COVID-19 es nuevo y diferente, por lo que no tiene vacuna todavía.

8 CLORITO DE SODIO

Entramos al terreno de lo peligroso. Existen recomendaciones que incluyen beber clorito de sodio diluído en agua. Este es un polvo blanco usado principalmente para blanquear textiles y papel de manera industrial, por lo que sería casi como beber lejía.

Existe toda clase de pseudocientíficos y charlatanes que promueven el consumo de este químico para tratar todo tipo de enfermedades, hasta los trastornos psicológicos.

9 COCAÍNA... ¿ES EN SERIO?

Pareciera que ya se salió de control. El consumo de cocaína no es que no funcione en contra del coronavirus, sino que su consumo causa toda una serie de graves efectos secundarios, entre ellos la muerte. Esta es simplemente una droga muy adictiva.

10 ANTIBIÓTICOS

Esta mentira es un poco más compleja, pues se tiene que saber y entender que un virus es distinto a una bacteria, y que los medicamentos para tratarlos son también distintos. Para el caso de los virus se usan antivirales y para las bacterias son los antibióticos.

En el caso del SARS-CoV-2, virus que provoca el COVID-19, se siguen haciendo los ensayos clínicos con diferentes antivirales a fin de encontrar el tratamiento más eficaz.

Pero los antibióticos solo son administrados bajo prescripción médica y solo para tratar infecciones bacterianas. Además, se debe evitar la automedicación, pues esta genera la temida resistencia a los antibióticos.

TE PUEDE INTERESAR

Paciente cero en el Perú habla sobre el coronavirus en Día D.