La pandemia de coronavirus (COVID-19) mantiene a los científicos en una carrera contra el reloj por el desarrollo de una vacuna y el mejor tratamiento de la enfermedad con antivirales y aintiimflamatorios, a fin de ganar la batalla al virus.

Laboratorios en todo el mundo hacen sus investigaciones en tiempo récord, con tal de ganarle la batalla al COVID-19, y para eso analizan diversos tratamientos con fármacos aprobados y así determinar los más efectivos contra esta enfermedad.

Hasta el momento los antivirales y antiinflamatorios con ensayos clínicos en marcha y más prometedores son los que usan hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab y baricitinib, según informa Medscape.

Al respecto, se llevó a cabo una conferencia virtual con expertos internacionales a cargo de la Sociedad Española de enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que contó con la participación de 8 mil personas. en esta se expusieron las investigaciones respecto de los tratamientos médicos frente al SARS-CoV-2 y el COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA COMO PROFILAXIS

En la conferencia, el doctor Oriol Mitjà, jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Germans Trias i Pujol, de Barcelona, centró su atención en la hidroxicloroquina, como una respuesta real frente a este nuevo coronavirus.

El médico recordó el uso de este fármaco, junto a la cloroquina (la sustancia proveniente del árbol de la quina), como medicamentos ampliamente conocidos para tratar la malaria y otras patologías reumáticas crónicas.

en los resultados in vitro con hidroxicloroquina, Mitjà expuso que se encontraron buenos resultados como antiviral en infecciones por SARS-CoV y MERS-CoV con inhibición del incremento del ARN viral de 50% a una concentración de aproximadamente 5 micro moles. Este medicamento también fue eficaz frente al SARS-Cov-2 en combinación con diferentes fármacos, por lo que ahora busca determinar la dosis correcta a fin de ser usado como profilaxis preexposición en el personal médico expuesto constantemente al virus.

REMDESIVIR, EL MÁS POTENTE

El doctor José María Miró, consultor del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona, se centró en el uso de remdesivir y tocilizumab para tratas al COVID-19, destacando la importancia de tratar precozmente la enfermedad, pues así se permite ver los auténticos efectos de los antivirales administrados.

El especialista destacó al antiviral remdesivir, un inhibidor in vitro del ARN polimerasa de los coronavirus, que funciona en animales con síndrome respiratorio agudo severo y síndrome respiratorio del Medio Oriente (SARS y MERS respectivamente y por sus siglas en inglés). Este inhibidor de la polimerasa es el antiviral más potente in vitro e in vivo frente al nuevo coronavirus.

TOCILIZUMAB CON RESULTADOS PRELIMINARES ESPECTACULARES

Por su parte, el fármaco tocilizumab es un inhibidor de dos receptores de la interleucina-6 (siL-6R y miL-6R), una citocina con actividad antiinflamatoria y proinflamatoria. Este medicamento ya es usado en la artritis reumatoide, poliartritis idiopática, arteritis de células gigantes, y síndrome de hiperactivación macrofágica, similares a lo que ocurre con el COVID-19.

En el único ensayo clínico de este fármaco, realizado en China sobre 21 pacientes (17 con neumonía severa, y 4 en estado crítico), los resultados preliminares fueron considerados espectaculares pues en todos los casos disminuyó la fiebre el primer día, así como algunos síntomas clínicos, al disminuir la interleucina-6 en 50% el primer día.

Esto trajo consigo que las lesiones pulmonares controladas mediante tomografía computadorizada, disminuyeron su tamaño y extensión a los 7 días y no se registraron reacciones adversas graves. Por lo que, según los nuevos ensayos clínicos en marcha, se buscaría administrar este fármaco como terapia precoz de enfermedad moderada/grave, neumonía severa, y en pacientes críticos en cuidados intensivos.

BARICITINIB CONTRA EL ENSAMBLAJE VIRAL INTRACELULAR

En el turno del doctor Peter Richardson, del Imperial College de Londres, Reino Unido, este mencionó la búsqueda de medicamentos que pudieran bloquear el proceso de infección viral, centrándose en los reguladores de la endocitosis y el tráfico intracelular. Aquí destacó al baricitinib por no tener toxicidades en tratamientos cortos con dosis de 10mg, buen aclaramiento renal, y posibilidad de combinarse con antivirales de acción directa.

Un regulador conocido de la endocitosis (mecanismo clave por el cual las células introducen moléculas grandes dentro de ellas) es la proteína cinasa 1, denominada AAK1. La interrupción de esta proteína podría bloquear el paso del virus a las células y también el ensamblaje viral intracelular. Dentro de los fármacos con una mejor previsión de inhibir la AAK1, el baricitinib obtuvo tiene los mejores resultados.

Sin embargo, el baricitinib debería ser administrado cuando el paciente ingresa en el hospital, no antes tras la infección, para no afectar de manera prematura a la señal antiviral del interferón 1, que forma parte de un grupo de proteínas señalizadoras producidas y secretadas por las células anfitrionas como respuesta a la presencia de diversos patógenos como los virus.

TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Perú: ¿Cómo ataca a los pulmones el Covid-19?