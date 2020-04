Investigadores del Baylor College of Medicine, la Universidad de Carolina del Sur y otras instituciones han identificado el tabaquismo como un posible factor de riesgo de infección del virus del COVID-19 .

Los autores corresponsales, el doctor Christopher Amos, director del Instituto de Investigación Clínica del Baylor, el doctor Guoshuai Cai, profesor asistente de la Universidad de Carolina del Sur, y sus colegas analizaron conjuntos de datos del ARN expresados ​​por varios tipos de tejido pulmonar, comparando fumadores actuales y anteriores con no fumadores.

Observaron a la ACE2, la molécula en el tracto respiratorio que el virus COVID-19 usa para unirse e infectar células humanas. También analizaron las FURIN y TMPRSS2, enzimas humanas que se sabe que facilitan la infección por el virus COVID-19.

Fumar tabaco aumenta los puntos de entrada pulmonar para el virus del COVID-19. (AFP)

EFECTOS DEL TABACO

Los investigadores informan en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine un aumento del 25% en la expresión de ACE2 en los tejidos pulmonares de los fumadores y personas que han fumado al menos 100 cigarrillos durante su vida, en comparación con los no fumadores.

Fumar también aumentó la presencia de FURIN, pero en menor medida en comparación con ACE2. Por su parte, la expresión de TMRPSS2 en los pulmones no se asoció con el tabaquismo.

También descubrieron que fumar remodelaba la expresión génica de las células en los pulmones para que el gen ACE2 se expresara más altamente en las células caliciformes, células que secretan moco para proteger las membranas mucosas de los pulmones.

“Presumimos que los peores resultados de las infecciones por COVID-19 en regiones del mundo con altos niveles de tabaquismo pueden reflejar factores del huésped”, dijo Amos.

“Los estudios de pacientes con COVID-19 ayudarían a resolver la influencia del tabaquismo en los resultados de COVID-19”, agregó.

El significativo efecto de fumar en la expresión pulmonar de ACE2 identificado en este estudio indica no solo un aumento en los puntos de entrada para el virus COVID-19 sino que también puede sugerir un mayor riesgo de unión viral y entrada del virus en los pulmones de los fumadores. Los resultados proporcionan información valiosa para identificar poblaciones potencialmente susceptibles.

