El nuevo coronavirus ha provocado medidas de aislamiento social en todo el mundo, entre las que destacan el mantener una distancia de un metro entre las personas. Pero una investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) considera que esta distancia no es suficiente.

Lydia Bourouiba, profesora asociada en el MIT, investigó la dinámica de las exhalaciones (tos y estornudos, por ejemplo) durante años en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos de Transmisión de Enfermedades, y descubrió que estas exhalaciones causan nubes gaseosas que pueden viajar hasta más de 8 metros.

Su investigación podría tener implicaciones para la pandemia global de COVID-19, aunque las medidas solicitadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud recomiendan entre 1 y dos metros de distanciamiento, respectivamente.

"Es urgente revisar las pautas que actualmente están dando la OMS y los CDC sobre las necesidades de equipo de protección, particularmente para los trabajadores de atención médica de primera línea", dijo Bourouiba a USA TODAY.

La investigación de Bourouiba exige mejores medidas para proteger a los trabajadores de la salud y, potencialmente, una mayor distancia entre las personas infectadas que tosen o estornudan. Ella dijo que las pautas actuales se basan en “gotas grandes” como el método de transmisión del virus y la idea de que esas gotas grandes solo pueden recorrer una cierta distancia.

En un artículo publicado en la revista Journal of the American Medical Association la semana pasada, Bourouiba dijo que las velocidades máximas de exhalación pueden alcanzar de 10 a 30 metros por segundo y que “las máscaras quirúrgicas y N95 actualmente utilizadas no se prueban para estas características potenciales de emisiones respiratorias”.

La idea de que las gotas "golpean una pared virtual y se detienen allí y después de eso estamos a salvo" no se basa en la evidencia encontrada en su investigación, dijo Bourouiba, y tampoco se basa en "la evidencia que tenemos sobre la transmisión COVID".

Bourouiba argumentó que se emite una “nube gaseosa” que puede transportar gotitas de todos los tamaños cuando una persona tose, estornuda o exhala. La nube se mitiga solo parcialmente al estornudar o toser en el codo, agregó.

“En términos del régimen de fluidos, cómo se emiten las exhalaciones, el punto clave que hemos demostrado es que hay una nube gaseosa que transporta gotitas de todo tipo de tamaños, no 'grandes' versus 'pequeñas' o 'gotitas' versus ' aerosoles '”, dijo.

¿Hasta dónde pueden viajar los gérmenes del coronavirus antes de que ya no sean una amenaza?

El Dr. Paul Pottinger, profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, dijo que aún quedan preguntas sobre las distancias a las que el virus es efectivo.

“Para mí, la pregunta no es qué tan lejos pueden viajar los gérmenes, sino qué tan lejos pueden viajar antes de que ya no sean una amenaza. Cuanto más pequeñas son las partículas de gérmenes, menor es el riesgo de que puedan infectar a alguien que las inhale o las atrape en la nariz o la boca ", refirió Pottinger.

“La mayor amenaza, creemos, con el coronavirus es en realidad las gotas más grandes. Gotas de saliva, mocos. Gotas que casi parecen lluvia, si quieres, cuando alguien estornuda. Esas gotas son lo suficientemente grandes como para que la gravedad aún actúe sobre ellas. Por lo general, dentro de unos dos metros de abandonar el cuerpo de alguien, esas gotas más grandes e infecciosas caerán al suelo. De ahí viene la regla de los dos metros", agregó.

Por su parte, la OMS se refirió a un resumen científico reciente sobre los métodos de transmisión, que recomendó “precauciones de contacto y gotas para aquellas personas que atienden a pacientes con COVID-19”.

“La OMS monitorea cuidadosamente la evidencia emergente sobre este tema crítico y actualizará este informe científico a medida que haya más información disponible. La OMS agradece los estudios de modelado, que son útiles para fines de planificación. Los equipos de la OMS trabajan con varios grupos de modelos para informar nuestro trabajo", informó la entidad en un comunicado.

“Se necesita una cierta cantidad de partículas virales, las llamamos ‘viriones’ o virus individuales, se necesita una cierta cantidad de virus individuales para lograr un punto de apoyo dentro del cuerpo y hacer que la infección se ponga en marcha”, refirió Pottinger.

“Ahora, no sabemos exactamente cuál es ese número, pero probablemente sea más que un solo virus. Si lo piensas bien, si esto realmente viajara muy eficientemente por aire, no estaríamos teniendo esta conversación. Todos sabrían que es verdad porque todos estarían infectados. Si se tratara de un radio de 8 metros que representara un alto riesgo para alguien, esta sería una conversación totalmente diferente. No es,", agregó.

Pottinger considera que si el coronavirus fuera efectivo en rangos de hasta 8 metros, como sostiene Bourouiba en su investigación, más personas estarían enfermas, pero la realidad se muestra distinta.

