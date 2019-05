El pene no es un músculo y otros hechos científicamente comprobados que quizá no conocías sobre este órgano

El pene es, quizá, uno de los órganos más preciados por muchos hombres. Este es el órgano propio de los machos de diferentes especies encargado de la copulación, además de servir en la excreción urinaria.

Todos los hombres han crecido junto a sus penes y han compartido muchas experiencias, pero ¿cuánto saben sobre su órgano masculino? A continuación cinco datos sobre el pene que probablemente no conocías:

LA FRACTURA DE PENE EXISTE Y NO QUISIERAS SUFRIRLA



Sí, puedes romperte el pene. Si se tuerce o dobla violentamente cuando está erecto, se puede romper. Pese a que la evolución hizo que perdiéramos nuestros báculos (el hueso peneano), los tubos que se llenan de sangre durante una erección pueden explotar.

Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty) Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty)

En una fractura de pene, la sangre sale de los tubos dentro del pene y causa una hinchazón muy dolorosa. Los casos notificados de fractura de pene son raros, pero se cree que algunos hombres están demasiado avergonzados para informarlo a su médico.

Estos casos se dan con mayor frecuencia durante el sexo. Principalmente cuando se realizan posturas potencialmente peligrosas como cuando su pareja está en la parte superior. Esta postura es responsable de aproximadamente un tercio de todos los casos.

EL TAMAÑO DEL PENE NO TIENE NADA QUE VER CON EL PIE



La idea de que el tamaño de su pene es proporcional al tamaño de su zapato es un mito, según un estudio publicado en el British Journal of Urology International.

Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty) Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty)

Los investigadores del University College London midieron los penes de 104 hombres, incluidos adolescentes y jubilados. Los resultados arrojaron que la longitud promedio del pene en este grupo era de 13 cm (5,1 pulgadas) cuando estaba flácido y ligeramente estirado, y el tamaño promedio de los zapatos británicos era de 9 (43 talla peruana).

Pero los investigadores no encontraron ningún vínculo entre el tamaño del zapato y la longitud del pene.

LOS HOMBRES TIENEN VARIAS ERECCIONES NOCTURNAS



Es común que hayas despertado con una erección, pero lo que tal vez no sepas es que esta es la última de una serie de erecciones nocturnas. En promedio, un hombre sano tiene de 3 a 5 erecciones durante una noche completa de sueño, y cada erección dura entre 25 y 35 minutos.

Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty) Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty)

La causa de las erecciones nocturnas no se entiende completamente. Pero los estudios sugieren que están estrechamente relacionados con la fase del sueño conocida como sueño de movimientos oculares rápidos (REM por sus siglas en inglés). Esto pasa cuando se tiene el sueño más profundo y vívido.

Pese a que se ignora por completo qué se estará soñando en ese momento, la mayoría de los médicos están de acuerdo en que las erecciones nocturnas son una señal de que todo está funcionando correctamente.

LOS PENES PEQUEÑOS TIENEN ERECCIONES MÁS GRANDES



Los penes más cortos aumentan más en longitud que los más largos cuando se erigen, estos son conocidos como los 'penes de sangre' y se debe a que cuentan con una mayor cantidad de cavidades propensas a llenarse de sangre durante una erección.

¿Qué es el pene de sangre y el pene de carne? (Getty) Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty)

La investigación basada en las mediciones de pene de 2,770 hombres encontró que los penes más cortos aumentaron en un 86% cuando estaban erectos, casi el doble que en los penes más largos (47%).

En el estudio de 1988 publicado en el Journal of Sex Research, los investigadores también encontraron que la diferencia de longitud entre un pene corto y uno más largo era mucho menos evidente cuando estaba erecto que cuando estaba flácido.

Por ejemplo, los penes flácidos variaron en longitud en 3.1 cm (1.2 pulgadas), mientras que las longitudes promedio erectas diferían en solo 1.7 cm (0.67 pulgadas).

EL PENE NO ES UN MÚSCULO



Contrariamente a la creencia popular, el llamado músculo del amor no contiene ningún músculo. Por eso no lo puedes mover mucho cuando está erecto como sí se puede hacer, por ejemplo, con la lengua.

No solo es la testosterona. El pene necesita algo más para su correcta formación en el feto. (Getty) Cinco hechos científicamente comprobados sobre el pene humano que quizá no conocías. (Getty)

El pene es un tipo de esponja que se llena de sangre cuando un hombre está sexualmente excitado. La sangre se acumula dentro de dos cámaras cilíndricas, lo que hace que el pene se hinche y se vuelva rígido.

Esta hinchazón bloquea las venas que normalmente extraen la sangre del pene. A medida que desaparece una erección, las arterias en las dos cámaras se vuelven a estrechar, lo que permite que la sangre se drene nuevamente.

Con información del British Journal of Urology International, Department of Health and Social Care