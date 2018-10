Científicos crean celdas electroquímicas que captan y descomponen el CO2

Las emisiones de dióxido de carbono ( CO2 ) a la atmósfera se han convertido en el principal problema medioambiental del planeta debido a que este gas es el principal responsable del temido efecto invernadero y, por consiguiente, el calentamiento global .

Este fenómeno global de perjuicio del planeta ha despertado las alertas en todos los países del mundo y tanto los científicos como los políticos, tratan de buscar una solución en sus respectivos campos de acción.

Con esta problemática en mente es que un equipo de científicos de la Universidad de Standford ha publicado en la revista Joule lo que parece ser una solución al problema del CO2. Se trata de un sistema que captura el gas y lo descompone y reconvierte en materias primas químicas que se pueden volver a usar.

LA ELECTRÓLISIS ES LA CLAVE

​

Thomas R. Veltman y Matthew W. Kanan, líderes de la investigación, desarrollaron unas celdas electroquímicas que convierten el monóxido de carbono (CO) derivado del CO2 en compuestos comercialmente viables.

Hasta el momento, la descomposición del CO2 era posible, pero sumamente costosa y los derivados obtenidos no tenían ningún valor comercial. Sin embargo, los investigadores encontraron una solución en la electrólisis, una técnica que utiliza una corriente eléctrica para descomponer los compuestos y convertirlos en productos más deseables.

Mediante esta técnica se generarían, por ejemplo, el etileno que se utiliza para producir polímeros y el acetato, que se usa como reactivo para síntesis química. Estas "son materias primas químicas versátiles", señala Kanan, quien también es profesor asociado de química en la Universidad de Standford.

las células electroquímicas creadas por Kanan y su equipo son más eficientes que las que existen hasta ahora, ya que requieren de menos energía para convertir el CO en otros productos. "La celda utiliza un electrodo de difusión de gas (GDE) combinado con un campo de flujo cuidadosamente diseñado que mejora considerablemente el suministro de CO a la superficie del electrodo y la eliminación de productos", agregan los científicos.

FUTURO PROMETEDOR



El objetivo del equipo de investigadores es llevar sus celdas de electrólisis a niveles industriales. Para ello tienen que modificar el diseño actual y poder combinar sus celdas con la tecnología existente.

Este no sería el único objetivo, ya que también podría servir para las misiones espaciales tal como refieren los propios investigadores: "El dispositivo también puede ser útil para la exploración espacial, en particular las misiones del espacio profundo donde no es posible reabastecerse desde la Tierra".

Pero lo que resulta realmente esperanzador es que estas celdas y su futuro diseño servirán para luchar contra el cambio climático, el problema que tiene en alerta al planeta.