Ciencia lo confirma: Comer frutos secos reduce los niveles de colesterol y triglicéridos

Un grupo de investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), y la Universidad de Harvard, encontraron que el consumo de frutos secos pueden ejercer efectos beneficiosos sobre distintos factores de riesgo cardiovascular, como inflamación, resistencia a la insulina, presión arterial o incluso el perfil lipídico.

La investigación ha evaluado los efectos del consumo de frutos secos, como nueces, sobre el perfil lipídico (colesterol total, colesterol malo conocido como LDL, colesterol bueno conocido como HDL y triglicéridos), y los resultados fueron prometedores.

Este trabajo, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, confirma los beneficios de comer este tipo de alimentos, entre los que sobresalen el hecho de no afectar negativamente el peso corporal y la presión arterial. Contrariamente a lo que se pensaba debido al alto contenido en grasa que presentan. Informa Hipertextual.

Los frutos secos contienen una composición nutricional diferenciada entre sí. Las nueces, por ejemplo, son especialmente ricas en ácido grasos α-linolénico y linoleico. Esta composición sería la causante de la disminución en las concentraciones de colesterol total y triglicéridos que se observaron en los estudios.

DIETA SALUDABLE



Luego de analizar 26 estudios en los que participaron más de mil sujetos con dietas a base de nueces y otros con dietas control, los investigadores concluyeron que los primeros disminuyeron sus niveles de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos.

A pesar de ser un alimento con alta densidad energética, el consumo de las nueces no afectó el peso corporal o la presión arterial de los individuos expuestos a su consumo.

Esto puede deberse a que las nueces tienen un alto contenido en esteroles vegetales, ácidos grasos α-linolenico y linoleico y polifenoles, compuestos que tienen altas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y que, además, pueden interferir en la absorción de colesterol.