El universo no debería existir, según esta investigación científica Científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) no se explican cómo la materia y la antimateria no se aniquilaron entre sí durante el nacimiento del universo.

El universo no debería existir según concluyen científicos del CERN. (Difusión) El universo no debería existir según concluyen científicos del CERN. (Difusión) Difusión