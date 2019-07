¡Alerta con la candidiasis! Todo sobre la infección de hongos vaginales que puede ser mortal

Una de las infecciones más comunes entre las mujeres es la denominada candidiasis, producida por un hongo diploide asexual con forma de levadura, denominado Candida albicans .

Este hongo se encuentra en la cavidad oral (boca), en el tracto gastrointestinal, en donde tiene la función de digerir los azúcares mediante un proceso de fermentación, y finalmente en la vagina.

Sin embargo, es en esta última ubicación en donde genera la infección antes mencionada y que puede ser potencialmente mortal de no tratarse adecuadamente y a tiempo.

La cándida y muchos otros microorganismos que normalmente viven en la vagina se mantienen mutuamente en equilibrio. Algunas veces, la cantidad de cándida aumenta. Esto lleva a que se presente una candidiasis.

¿POR QUÉ SE PRODUCE CANDIDIASIS?



La mayoría de las mujeres tienen una candidiasis vaginal en algún momento de su vida. Esta situación puede suceder cuando se está consumiendo antibióticos para tratar otras infecciones, debido a que estos medicamentos cambian el equilibrio normal de microorganismos de la vagina, por lo que genera el aumento de Candida albicans.

Pero la candidiasis también suele aparecer durante el embarazo o si se sufre de obesidad o diabetes.

Contrario a lo que muchos piensan, la candidiasis no se disemina a través del contacto sexual. Sin embargo, algunos hombres pueden presentar síntomas después de tener relaciones sexuales con una pareja infectada. Estos síntomas pueden incluir prurito, erupción cutánea o irritación en el pene.

¿CÓMO RECONOZCO A LA CANDIDIASIS?



Los síntomas más frecuentes y que pueden dar una pista de presentar una infección por candidiasis son:



- Flujo vaginal anormal. El flujo puede fluctuar de una secreción blanca ligeramente acuosa a un flujo blanco espeso y abundante (como requesón).

- Ardor y prurito en los labios y en la vagina

- Relaciones sexuales dolorosas

- Micción dolorosa

- Enrojecimiento e inflamación de la piel justo por fuera de la vagina (vulva).

NOTA: tener muchas infecciones vaginales por cándida puede ser un signo de otros problemas de salud. Además, otras infecciones y flujos vaginales se pueden confundir con candidiasis vaginal, por lo que mejor sería consultar con un médico especialista.

TRATAMIENTO



Felizmente los tratamientos suelen ser eficacez y acabar con la infección rápidamente. Pero existen casos en los que estos no funcionan y la infección regresa de forma persistente. En estos casos, es imperativo acudir donde un especialista médico que realizará una serie de pruebas para determinar el grado de infección.

Normalmente esta infección se trata con medicamentos disponibles en forma de cremas, ungüentos, tabletas vaginales o supositorios, y tabletas orales. La mayoría puede comprarse sin necesidad receta médica.

Los medicamentos que usted misma puede comprar para tratar una candidiasis vaginal son Miconazol, Clotrimazol, Tioconazol y Butoconazol. Aunque según investigaciones recientes han encontrado que las equinocandinas logran matan el hongo definitivamente y no solo impiden su crecimiento como el fluconazol.

¿ES MORTAL?



Los hongos Candida pueden causar una amplia variedad de infecciones, que van desde las de la boca, lengua y esófago, hasta la vagina. Pero la candidiasis es invasiva y también puede afectar tejidos más profundos.

Esta infección se hace especialmente mortal cuando esta llega a la sangre (fungemia), un problema importante para pacientes hospitalizados que sean vulnerables, ya que hasta un 47% de estos fallecen, según algunos estudios.

Con información de National Institutes of Health, U.S. Department of Health & Human Services.