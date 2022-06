Las aves tienen una forma de comunicarse que a los humanos se nos hace bastante estética. El canto es una de las cosas que relacionamos siempre a las aves y resulta siempre en grandes espectáculos de la naturaleza. Lo hacen con muchos fines pero claramente algo que deberían tener es un buen oído, ¿no es así?

Esta es la interrogante en todo caso: ¿Por qué las aves no tienen orejas? Y es que de nada serviría tener un canto melodioso si es que las aves no pudieran escuchar el mensaje, de hecho se sabe que muchas aves tienen un oído bastante fino y desarrollado.

Y al pareces, algo que nos ha enseñado la naturaleza es que no tienes que tener orejas para desarrollar un gran sentido auditivo. Pero estamos aquí para resolver esta interrogante. Debemos empezar por lo más básico: no tener orejas no es lo mismo que no tener oídos.

Las aves tienen un sistema auditivo abierto al exterior, es más, si nos damos cuenta, algunas aves es visible, aunque no se parezca a las orejas usuales que tienen los mamíferos como tú y como yo.

Por diversos temas evolutivos, un pabellón auditivo no les traería más que problemas, biológicamente hablando. Y es que estamos hablando de animales que pasan parte de su vida por los aires. Sin embargo, una nueva duda que surge es ¿cómo escuchan las aves?

El búho es una de las aves que han especializado su sentido del oído para subsistir. (Foto: Difusión)

Las orejas, o pabellones auditivos, componen la única parte visible del sistema auditivo, y su propósito es canalizar las vibraciones del sonido, para optimizar la audición, entre muchas más. Son muy útiles en nosotros, aunque presentan cierto tipo de inconvenientes, por ejemplo, son una gran apertura al exterior y puede facilitar la entrada de cuerpos extraños.

Los mamíferos desarrollamos estrategias de defensa, como la cera de las orejas, pero esto no es algo que se pueda desarrollar tan fácilmente, y aun más, no es algo que tenga beneficios remarcables para las simpáticas aves.

Por ello, las aves, al no necesitar este órgano exterior, no lo desarrollaron. Evolución básica, claro. Sin embargo, si nos vamos al sistema auditivo de las aves, las cosas cambian, pues solo tienen unos orificios denominados meatos auditivos, cubierto de plumas para defenderse de cuerpos extraños.

Aves costeras tienen un sistema auditivo distinto al de otras aves. (Foto: incalegacy.com)

Estos orificios se conectan con el tímpano, que se empuja adelante y hacia atrás a medida que las ondas sonoras impactan sobre él. Esta es una descripción a nivel general, claro están sin embargo, cada ave tiene un sistema que especializa distintos órganos referentes al sistema auditivo.

Por ejemplo, algunas aves acuáticas tienen algunas modificaciones en sus órganos auditivos, como una reducción en el área de entrada hacia el tímpano, y otras aves como emúes o avestruces, tienen una abertura más grande y desprotegida y sin muchos músculos que intervengan, como en otras aves.

La simplicidad aparente de los oídos de las aves no tienen nada que ver con su eficacia, pues existen aves, como los búhos, que tienen un sentido del oído muy agudo, el cual utilizan para cazar y alimentarse. La forma cóncava de sus cabezas actúan como una antena parabólica y lleva el sonido más eficazmente a sus oídos.

Los búhos de la familia Strigidae tienen un oído más alto que otro, de modo que puedan calcular a qué altura están los sonidos que detectan, siendo este otro ejemplo de especialización en cuanto a este sistema. Los seres humanos sabemos si un sonido viene de un lado o de otro según qué oído lo capte primero. Los búhos van más allá y pueden concretar la altura.