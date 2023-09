Aldo Bartra es nuestro divulgador científico de bandera. Al estilo de los grandes Carl Sagan o su sucedor Neil deGrasse Tyson , nuestro ‘Robot de Platón’ se propuso el difícil objetivo de hacer de la ciencia un tema accesible y sencillo de comprender, con la intención de derribar esos mitos que tanto daño pueden ocasionar.

Su labor didáctica lo llevó a cosechar millones de seguidores en sus redes sociales, principalmente en YouTube, en donde semana a semana, esperamos un nuevo video sobre el espacio, los procesos químicos, las especies o las funciones de nuestro cuerpo. Aprender algo nuevo a un clic de distancia.

Nuevamente en Perú desde Nueva Zelanda, esta vez para presentar tu libro ‘Mitos espaciales’

Así es, vine por la Feria del Libro y algunas actividades en México y de repente en otros países. Justamente tengo un proyecto de sacar varias secuencias de libros de otros mitos. Esta es la primera: Mitos espaciales. Lo escogí porque básicamente es lo más popular en el canal y a mucha gente le gusta el tema del espacio.

¿Cómo describirías tu trabajo de divulgación con ‘El Robot de Platón’?

Desde el canal lo que hago es principalmente tres cosas, lo primero, intento acercar a la gente a conceptos difíciles de explicar de manera sencilla, intento hacer la ciencia popular. Lo siguiente es que intento dar a conocer los últimos avances científicos, cuando sale algo que necesita aclararse y que los medios han rebotado, entonces lo aclaro en el canal. Y por último, intento despejar mitos sobre cualquier tipo de temas con respecto a la ciencia.

¿Qué opinas de las teorías conspirativas?

Ese fenómeno tiene que ver con la educación. Es una falla del sistema educativo gravísima que tenemos de hace mucho tiempo y venimos arrastrando. Tenemos el mismo sistema educativo desde la era industrial por eso tenemos tanta gente frustrada que no sabe bien qué hacer. Y como no tienes muy claro qué es la ciencia, nadie te ha instruido en qué es la ciencia, entonces empiezas a buscar tus propias respuestas. Surgen varios fenómenos psicológicos como el Efecto Dunning-Kruger, por ejemplo, que son estas personas que tienen el ego muy alto, que no saben nada, pero creen que saben mucho.

Es decir, entre menos saben creen que más saben

Sí, pero no podemos decir tampoco que no saben, algunos incluso son ingenieros y terraplanistas, por ejemplo, no es que sean idiotas. Siento que, simplemente, muchos de ellos tienen el ego muy inflado, entonces son muy manipulables. Yo conozco personas así, muy inteligentes pero que creen en los alienígenas ancestrales. Entonces, ven el programa de History Channel y como se lo presentan de una manera creíble dicen ‘Oye, esto puede ser’ y como no han sido educados de manera científica, con el pensamiento crítico, no cuestiona esas cosas y se las creen de frente. Y una vez que ya se lo creyeron, ese mismo ego elimina la idea de estar equivocados.

¿Y cómo fue tu educación?

Yo quería ser científico desde pequeño pero no había una asignatura de Ciencias que me dijera: puedes ser astrónomo. Acá no existe la carrera de astronomía, no hay la carrera de educación científica, y cuando uno está a cierta edad, como yo, piensa que para ser científico se tiene que estudiar ingeniería. Entonces, debido a que no hay una orientación adecuada desde que eres muy pequeño, que no te acerca mucho a lo que es realmente ciencia, pues eso genera un montón de dudas que al final te desvían.

A eso se suma la barrera del idioma, la ciencia habla en inglés

Sí. Toda la información está ahí. Todas las preguntas las haces en inglés y ahí están, te las responden astrónomos, ingenieros, personas calificadas. Pero la gente tiene que traducirlo, es todo un trajín y muchos prefieren la respuesta fácil, aceptan lo que les dice su lógica, si eso es increíble para mí, entonces no puede ser. Si no sé cómo construir una pirámide, entonces fueron los aliens, esa es la lógica. Ahí está la importancia de los divulgadores científicos en español.

¿Faltan manos?

Nunca van a ser suficientes, yo creo que necesitamos más [canales de divulgación científica]. El punto es que algunas personas ya identifican a los principales canales de divulgación científica. Los primeros que salimos fuimos cuatro básicamente: Crespo de ‘Quantum Fracture’, Martí de ‘C de Ciencia’, Javier Santaolalla y yo. Y nosotros cuatro fuimos creciendo.

¿Y en Perú?

No hay. De divulgación científica esta la astrofísica Carla Arce de ‘AstroCarla’. Hay varios que han estado haciendo sus canales, pero lo dejaron a medias porque han estado estudiando. Por ejemplo, estaba también Aisa Olazo que tenía su canal ‘Darwiniana’, que divulgaba biología, pero ella se fue a estudiar a España y lo dejó abandonado. También hay otra, Kiomi Ventocilla, que tenía su canal en donde hablaba de noticias científicas médicas, porque ella es doctora. Pero lo hacen a tiempo parcial y lo dejan. Aquí en Perú, por ejemplo, muy pocos saben que yo soy divulgador científico.

¿A qué crees que se debe?

Es justamente porque no está muy difundida la ciencia aquí. Se le da muy poca importancia. El presupuesto que se le designa a la ciencia o a la educación en general, es muy pobre y esas cosas no van a cambiar porque vaya alguien [a las autoridades] y se los diga. La ciencia llama la atención, pero se le tiene muy poca confianza a los científicos porque se desconoce la ciencia.

Es un círculo vicioso

Claro, como todo se debe a la educación, la única salida posible es, al menos desde mi punto de vista, ir educando a las mentes más jóvenes a través de estas plataformas. Porque uno no puede ir al Congreso y decir ‘expongamos este proyecto’ porque no lo van a ver. Ellos están con otras ideas. En la pandemia llamaron a los del dióxido de cloro, y otras terapias alternativas.

La pandemia fue un periodo clave de temas científicos, pero también de pseudociencias

Es que es, justamente, la falta de cultura científica. Yo creo que esto es primordial. Los que se dedican a la educación no le toman la importancia debida, pero es muy importante tener cultura científica, saber cosas básicas como, por ejemplo, para qué sirven las vacunas o la diferencia entre una teoría científica y una hipótesis. Lo más básico que creo que todos deberíamos entender, desde los más pequeños, para que no haya toda esa desconfianza, es el trabajo de los científicos, en qué consiste el proceso de investigación científica, cómo es. La gente ve que un día los científicos dicen una cosa, luego dicen otra cosa, entonces ‘no saben nada’. Pero ignoran cuál fue el proceso para llegar a la verdad objetiva. Cuando tuvimos la pandemia, salieron varios expertos a hablar sobre este tema y la gente se pasaba los videos y decía ‘el experto tal ha dicho esto, debe ser verdad’ cuando ni la misma ciencia se deja llevar por expertos.

¿Qué opinas de la experiencia anecdótica, el típico ‘a mi tía le funcionó’?

Es algo que está bastante arraigado, la cultura latinoamericana es así en general, somos muy tradicionalistas con esas cosas de los curanderos, de pasar el huevo, de que tienes que tomar extracto de rana, etcétera. Cualquier cosa que te dicen que le ha funcionado a un familiar lo creemos. Mi familia es de provincia y ellos están muy ligados a este tipo de creencias, pero yo no puedo ir y meterles en la cabeza que eso no es verdad. Les puedo instruir, les puedo decir qué es evidencia y todo, me pueden entender, pero luego siguen con su creencia. Entonces, yo cumplo mi trabajo desde mi rincón, intentando hacer que las mentes jóvenes tengan un pensamiento más crítico, que no se crean ese tipo de cosas.

¿Crees que desde el gobierno se podrían hacer cosas efectivas?

Me han criticado con ser muy negativo en ese aspecto. Al menos en Latinoamérica o en Perú, lamentablemente, la mayor parte de políticos entran a la política porque saben que es muy fácil llevarse la plata, esa es la realidad. Hay muy pocos que son honestos y que realmente quieren hacer un bien por el país. Yo creo que sí se pueden cambiar las cosas, pero va a tomar mucho tiempo, desde las mentes pequeñas.

¿Y conoces de experiencias positivas en Perú?

La experiencia positiva que encuentro aquí es que hay bastante curiosidad en los jóvenes. En los eventos a los que voy me encuentro con muchos estudiantes que están con todas las ganas de querer aprender, de ser científicos, pero no lo van a lograr acá, tienen que irse a otro lado, es lamentable, pero es la realidad. Lo rescatable es que tenemos las ganas, tenemos el talento, tenemos la materia prima para crear genios, somos muy hábiles, muy creativos, pero no están las oportunidades.

¿Qué opinas de la Inteligencia Artificial (IA)?

La inteligencia artificial es otro paso más en nuestra evolución tecnológica. Está dándose como se dio en los 90 con las computadoras que aparecieron y fueron también un boom y mucha gente se quedó sin trabajo, pero solamente se quedaron sin trabajo los que no se habían actualizado. Habrá perdida de trabajo, pero no será tan rápido, la IA tiene muchas fallas todavía porque no es que esta tecnología lo sepa todo, es que simplemente agarra diferentes cosas, supone y empieza a armar.

¿Estamos ante los cimientos de Skynet?

[Risas] Está avanzando rápido, pero tampoco es que nos vaya a poner fin, un fin apocalíptico. ¿Cómo sería? Si tuviera el control de las armas nucleares ¿apretaría un botón y desaparecemos? No tiene mucho sentido. Si una inteligencia artificial, tipo chatGPT, evoluciona y se hace más inteligente que nosotros, pues ahí se queda. Tiene que tener otro tipo de cosas.

¿Pero la desinformación?

Ah, eso sí va a ser un problemón. Eso sí va a ser un apocalipsis de la información. Muchas personas van a empezar a utilizar esos bots para crear falsas noticias durante las elecciones, por ejemplo, que pueden generar bastantes conflictos y generar incluso guerras, pero no nuestra extinción. Puede ser muy complicado si no se toman las acciones y se empieza a controlar más este tipo de tecnologías. Por eso es tan importante la cultura científica, el pensamiento crítico.

¿Qué mito espacial es tu preferido?

Hay uno que es particularmente útil para mucha gente, sobre todo para los que se creen todas las noticias catastróficas, esas del asteroide que nos va a destruir. Hay un montón de noticias así porque hay como más de 5000 objetos que están calificados como “potencialmente peligrosos” para la tierra, pero estos están más lejos que la luna. Lo que pasa es que están en una zona en la que la NASA la llama así. Otra cosa es que la mayoría de esos asteroides no son grandes, no son asteroides como el que se dice que extinguió a los dinosaurios. Estos no tienen el tamaño para causar una extinción masiva. Esa época de asteroides [gigantes] ya no está en nuestro Sistema Solar, eso fue en nuestros inicios, en los primeros mil millones de años, pero ya no más.

¿Qué gana la NASA al ocultarnos la verdadera forma de la Tierra o engañándonos sobre el alunizaje?

Nada, al revés, pierde [risas] porque tendría que pagarle a cuántos miles de personas que han trabajado en esa institución gubernamental para que oculten la información. No tienen sentido. No se puede convencer a ese tipo de personas que ya están convencidas. Y hay gente que es así por propia personalidad.

Teorías conspirativas habrán siempre

Sí, claro. Es una característica que nos hace humanos. Es lo mismo que la espiritualidad, necesitamos creer en este tipo de cosas, tenemos diferentes tipos de personalidades. Hay gente que es más racional, hay gente que es más espiritual. Una vez en una charla alguien me dijo por qué no le ponía más énfasis a hacer que la gente se haga atea, y ese no es mi trabajo. Hay científicos que creen en Dios, tú puedes ser muy científico y tener esa parte espiritual.

Se tiene esta idea de que para ser científico tienes que ser ateo.

Es que eso no es cierto, porque hay varios científicos y yo conozco a varios que creen en Dios y que tienen su parte espiritual. Muchos critican eso, pero no entiendo por qué tendrían que hacerlo. Desde mi punto de vista, creer que podemos comprender el universo es bastante arrogante. Conocemos muy poco del universo y cómo funciona.

¿Eres ateo?

Soy agnóstico. Yo necesito evidencia, no me considero con la suficiente autoridad como especie para decir que no existe un ser superior. Es una posición, desde mi punto de vista, muy arrogante.

¿Cuál es tu teoría conspirativa favorita?

Los alienígenas ancestrales. Mira cuántas temporadas tiene, vende un montón y ese es el punto. Ese tipo de temas sensacionales venden un montón porque la gente vive aburrida con sus vidas. A quien no le gustaría que aparezca Godzilla y nos empiece a atacar. La vida es muy aburrida por lo que necesitamos ese tipo de emociones, y este tipo de canales o compañías te los dan. Pero no quiero que malinterpreten esto, yo no creo que las conspiraciones no existan, claro que existen y muchas han terminado siendo reales. El problema con estos canales de conspiraciones es que no se enfocan en esas que pueden ser reales, sino que agarran todo.

¿Qué les dirías a los que consumen estas teorías?

Hay que ser más críticos, que se tengan más fe en sí mismos, que son más inteligentes que los que rintentan estafarlos, pues estas personas viven de engañar a la gente, no se dejen engañar, no sean tan inocentes.

La pregunta más importante de todas ¿por qué pan con jamón y no butifarra?

[Risas] Buena pregunta, esa jamás me la habían hecho. La verdad no se. Yo tengo otro canal que se llama ‘El Robot de Colón’, en el cuál relato documentales sobre animales pero con un tono de humor y a veces suelto incoherencia. Una vez solté una incoherencia y no sabía cómo completarla, entonces dije “pan con jamón”, no tenía sentido pero a la gente le dio risa. Lo metí en otro video y de ahí se fue haciendo canon.





AUTOFICHA

“‘Hola soy Aldo’ así me conocen, dueño del canal de YouTube: ‘El Robot de Platón’, desde donde intento acercar a la gente conceptos difíciles de explicar de manera sencilla. Desde donde intento hacer la ciencia popular”.

“Voy a presentar mi libro ‘Mitos espaciales’ en la Feria del Libro de Cajamarca en la primera semana de septiembre y luego voy a ir a Arequipa en octubre, a la feria del libro de Arequipa”.

“No me llaman las instituciones, sino grupos de alumnos para dar charlas. Me han llamado alumnos de San Marcos, de la UNI y también de la PUCP”.