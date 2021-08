El pasado 30 de julio, Sammy Pérez falleció a causa del coronavirus. El comediante luchó por su vida durante varios días y finalmente el COVID-19 le ganó la batalla, causando gran conmoción en el ambiente artístico de México. Tras lo sucedido, su expareja, Zuleika ha desatado la polémica, pues muchos la han reportado como desaparecida luego de la muerte del comediante.

Ha sido el sobrino de Sammy Pérez, quien ha manifestado que Zuleika Garza ha desaparecido de sus vistas con las cuentas bancarias del fallecido actor. Otro dato que brindó el familiar de Pérez, es que su hasta entonces prometida se negó a firmar la salida del hospital de su tío, hecho que pone aún más bajo la lupa a Garza.

“El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ahí a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal. Es lo que nos gustaría saber; de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”, comentó el sobrino de Sammy Pérez.

¿QUIÉN ES ZULEIKA GARZA, LA PROMETIDA DE SAMMY PÉREZ?

Hasta hace algún tiempo, Sammy Pérez de 55 años tenía en mente casarse con Zuleika Garza. Sin embargo, el coronavirus ha impedido que pueda lograr este anhelo y todos los planes que tenían a futuro. Ahora, que el exintegrante de programa “XHDerbez” ha muerto, muchos han puesto la puntería sobre su acompañante, a quien algunos inclusive la han catalogado como interesada.

Zuleika Garza, natural de Colima, cobró protagonismo por una fotografía y mensaje que publicó Sammy Pérez en su cuenta de Instagram el pasado 11 de julio. Aunque, para ser exactos, la primera vez que ella fue presentada por el humorista fue en marzo de 2021, en una emisión del programa “Es Show” en Canal 6 Multimedios.

Pérez, en ese entonces reveló que se conocieron en las inmediaciones de un estadio de Guadalajara, y que lo suyo fue un amor a primera vista; tanto así que al día siguiente empezaron una relación. “Fue rápido”, aseguró el amigo de Eugenio Derbez. “Lo conocí por una prima que es nuevo talento, y de ahí comenzó todo en septiembre del año pasado (2020)”, dijo Zuleika.

EUGENIO DERBEZ TAMBIÉN BUSCA A ZULEIKA GARZA

Eugenio Derbez, fue de los pocos amigos que estuvo apoyando a Sammy Pérez hasta el fin de sus días. El actor, inclusive, a mediados de julio tuvo un pequeño altercado con sus críticos, pues decía que no era necesario exponer la ayuda que él le brindaba a Pérez. “No solamente fue un compañero de trabajo sino un gran amigo. Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. Su familia te lo podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa”, aseguró a “Venga la Alegría”.

“Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia y estuve con él, bueno no estuve físicamente con él porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación. Todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, agregó.

Derbez confirmó que Zuleika Garza, novia de su amigo Sammy Pérez desapareció cuando al comediante lo habían ingresado de emergencia al hospital. “La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente”, dijo.