El ZTE V40s es un teléfono inteligente 4G de gama media que llama la atención por su diseño elegante con bordes rectos, su sistema de triple cámara distribuida en dos módulos circulares y una gran pantalla de colores brillantes. Un dispositivo pensado para quienes se encuentran entre la eficiencia de un smartphone y el mejor precio posible del mercado.

ZTE es una empresa de tecnología china que fabrica una amplia variedad de productos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas, módems y routers. A lo largo de los años ha desarrollado una reputación como fabricante de dispositivos con características bastante eficientes, ganando popularidad en varios mercados internacionales y el nicho de los smartphones no es la excepción.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ZTE V40s





PANTALLA

AMOLED 6,67 Pulgadas Resolución Full HD+ (1080*2400)

PROCESADOR

Octacore

RAM

11 GB (6 GB Física + 5 GB Virtual)

ALMACENAMIENTO

128 GB / Expandible con Micro SD 1TB

CÁMARA FRONTAL

8 MP

CÁMARAS TRASERAS

50 MP principal

2 MP bokeh

5 MP macro

BATERÍA

4500 mAh Carga rápida 22,5W

SISTEMA OPERATIVO

Android 12

CONECTIVIDAD

4G Wi-Fi Bluetooth USB-C

DIMENSIONES Y PESO

163,50 x 75,8 x 7,60 mm 181 g.





DISEÑO





En términos de diseño, el ZTE V40s presenta una estética elegante y moderna con una construcción sólida y una sensación premium. Con un cuerpo delgado, el dispositivo tiene un acabado brillante y suave al tacto que le da un aspecto sofisticado.

En la parte frontal, la pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas ocupa la mayor parte del espacio, con biseles estrechos y una cámara frontal ubicada exclusivamente en uno de los dos módulos circulares en la esquina superior izquierda. Las cámaras secundarias y el flash ocupan el segundo módulo circular. Un detalle llamativo es la luz inteligente que se activa alrededor del módulo circular de la cámara al recibir llamadas y notificaciones.

En general, el diseño del ZTE V40s es atractivo y bien construido, con una sensación sólida y premium en la mano. Los materiales de alta calidad y los detalles de acabado bien pensados le dan un aspecto elegante que lo hace destacar entre otros teléfonos inteligentes de su rango de precio.





PANTALLA





La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) ofrece una calidad de imagen vibrante y nítida, con una excelente reproducción del color y una buena legibilidad en exteriores. La tecnología AMOLED es conocida por ofrecer colores vibrantes, negros profundos y excelentes ángulos de visión. Además, la resolución Full HD+ garantiza una imagen nítida y detallada, ideal para ver contenido multimedia como videos, fotos o navegar en la web.

Esta pantalla también cuenta con una tasa de refresco de 60Hz, lo que significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. Esto hace que la experiencia de desplazamiento y navegación en general sea fluida y suave, suficiente para varios juegos si lo que se busca es el entretenimiento mediante este dispositivo.

En general, la pantalla del ZTE V40s es de alta calidad y proporciona una experiencia visual impresionante para su rango, ideal para consumir contenido multimedia o para jugar juegos.





RENDIMIENTO





En cuanto al rendimiento, el dispositivo está impulsado por un procesador Octacore Unisoc T618 que garantiza un rendimiento rápido y fluido en todo momento. Este procesador está diseñado para manejar aplicaciones exigentes y tareas múltiples de manera eficiente.

Además, el ZTE V40s viene con una memoria RAM combinada de 6 GB físicos y 5 GB virtuales, lo que significa que el sistema operativo del teléfono puede utilizar hasta 11 GB de memoria. Con esta cantidad de RAM, el teléfono puede ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin retrasos ni fallos, lo que proporciona una experiencia de usuario suave y sin interrupciones. En el tiempo de prueba, no hubo ningún problema con el equipo al ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, sin embargo, siempre es bueno periódicamente eliminando los datos del caché que suelen ralentizar los sistemas.

En términos de almacenamiento, este equipo viene con 128 GB de almacenamiento interno, lo que proporciona suficiente espacio para almacenar fotos, videos, aplicaciones y otros archivos multimedia. Además, el dispositivo también admite tarjetas microSD de hasta 1 TB, lo que permite a los usuarios expandir el almacenamiento según sus necesidades.





CÁMARAS





Algo a destacar es su cámara principal de 50 MP utiliza un sensor de alta resolución que es capaz de capturar fotos de alta calidad con una buena cantidad de detalles y colores precisos. Además, cuenta con una cámara secundaria de 2 MP para efectos de bokeh y una cámara macro de 5 MP para capturar detalles cercanos con gran precisión.

La cámara principal de 50 MP utiliza una apertura f/1.8, que permite capturar imágenes detalladas y nítidas en condiciones de poca luz. Además, la cámara está equipada con tecnología de estabilización de imagen óptica (OIS), lo que ayuda a reducir la borrosidad en las imágenes tomadas en movimiento. También cuenta con un enfoque automático rápido y preciso para asegurar imágenes nítidas, aunque por momentos suele afectar las grabaciones de video.





La cámara bokeh de 2 MP se utiliza para capturar imágenes con un efecto de desenfoque artístico en el fondo, lo que permite destacar el sujeto principal de la foto. La cámara macro de 5 MP permite a los usuarios capturar imágenes de primeros planos de objetos pequeños, lo que es ideal para tomar fotos detalladas de flores, insectos y otros objetos pequeños.

En cuanto a la cámara frontal, el ZTE V40s cuenta con una cámara de 8 MP que proporciona imágenes bastante detalladas en cuanto a los selfies y videollamadas. La cámara frontal también tiene una apertura f/2.0, lo que permite capturar imágenes claras en condiciones de poca luz.

Este equipo tiene una configuración de cámaras impresionante que permite a los usuarios capturar imágenes detalladas y creativas. Es, en suma, una excelente opción para aquellos que buscan un teléfono inteligente con una cámara de alta calidad.

Fotografía captada con el ZTE V40s

Fotografía captada con el ZTE V40s





CONCLUSIONES





En resumen, el ZTE V40s es un teléfono inteligente de gama media que ofrece una excelente pantalla AMOLED, un rendimiento potente y una calidad de cámara impresionante. Si estás buscando un dispositivo de alta gama con un gran valor por su precio, el ZTE V40s es una excelente opción a considerar.

Aunque tiene muchas características impresionantes, también tiene algunas características que quizá no gusten a todos los posibles compradores, como la batería no extraíble, lo que significa que no se puede reemplazar fácilmente en caso de problemas, o la ausencia del típico puerto Jack de 3,5 mm para auriculares, por lo que los usuarios se verán obligados a utilizar auriculares Bluetooth o un adaptador no incluido.

Por otro lado, el ZTE V40s no cuenta con una certificación IP de resistencia al agua y al polvo, lo que significa que los usuarios deben tener cuidado al usarlo en condiciones húmedas o polvorientas, según recomendaciones del propio fabricante.

Este equipo reúne una serie de características eficientes y con un precio de s/. 799 lo colocan en la ajustada lista de smartphones con el mejor equilibrio calidad-precio en el mercado peruano.





VIDEO RECOMENDADO

Escuela, universidad, trabajo: ¿Qué debo saber antes de COMPRAR UNA LAPTOP? #Tecno21 Para muchos, la pandemia cambió la forma de estudiar o trabajar y convirtió a la laptop en uno de los dispositivos tecnológicos necesarios para adaptarse a esta nueva situación. Ya sea para las clases virtuales, el teletrabajo o incluso el entretenimiento, una buena laptop es una herramienta que se hace indispensable, pero ¿qué tenemos que saber para conseguir la más adecuada? Al respecto conversamos con Gabriel Bahamondes, Coordinador de Márketing Técnico de Asus, quien nos da la información que debemos tener en cuenta antes de comprar uno de estos dispositivos.