Finalizando el último trimestre de su embarazo, Yuya reveló en un video publicado en su canal de YouTube todos los detalles de su dulce espera. La creadora de contenido y empresaria mexicana es una de las más reconocidas en su rubro a nivel mundial, acumulando solo en Instagram más de 16.4 millones de seguidores.

Tras conocerse que estaba embarazada del músico Siddhartha, los usuarios de redes sociales la llenaron de mensajes cargados de cariño, y es que la influencer de 28 años ha trabajado desde hace más de una década en el internet, siendo parte de la adolescencia de muchos jóvenes.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, escribió Mariand en la leyenda de la foto que reveló la noticia de su embarazo.

Su novio es el músico Siddhartha (Foto: Yuya / Instagram)

EL NOMBRE DE SU PRIMOGÉNITO ES MAR

La empresaria comentó en su último video que siempre supo que su bebé sería un niño: “Yo siempre sentía que Mar era niño, ni siquiera tuve duda. Yo siempre le hablaba de bebecillo y no sé por qué siempre sentí que Mar era un niño”.

Si bien tenía ese presentimiento, prefirió no corroborarlo hasta la fiesta de la revelación de sexo que le organizaría una amiga, por lo que el día que le entregaron los resultados no lo vio y procedió a entregarlo:

“Le di a una amiga el sobre que la doctora nos entregó y le dije que por nada del mundo me dijera que tenía adentro y la única que sabía era ella, fue hermoso todo (…), Mar fue su primer y único nombre, pensamos que, si resultaba un vatillo ese iba a ser su nombre, nos encanta. Si era mujer le hubiéramos puesto otro”.

¿CUÁLES FUERON SUS PRIMEROS SÍNTOMAS?

Durante su primer periodo de gestación, Yuya perdió la energía que la caracteriza. Tenía mucho sueño y le costaba hacer las cosas, algo poco común en ella; así mismo, tenía muchas náuseas y lo que normalmente le gustaba empezó a darle asco:

“No aguantaba los perfumes, los primeros meses fueron los más extraños y después como ave fénix resucité y esperé tres meses para decirle a la mayoría de mis seres y fue un poco complicado porque no le platicaba a nadie cómo me sentía, (ahora) me empieza a doler la cadera, las bubis que están más sensibles que nada en la vida, pero he intentado mantenerme en movimiento para sentirme bien”.

¿CÓMO SE ENTERÓ QUE ESTABA EMBARAZADA?

La mexicana reveló que venía sospechando por unos días que podría estar embarazada, pues su cuerpo empezó a rechazar cosas que normalmente le gustaban. Fue justo en las grabaciones del video ‘Lo que nunca te cuento de mi trabajo’, que se sirvió una copa de vino y aunque quería beberlo, sentía que su organismo no lo toleraba.

“Al otro día que estaba comiendo me di cuenta de que tenía una sensación todo el tiempo de asco (…), compré una prueba de esas que son como medio de dudosa procedencia, me hice la prueba, la vi y salió negativa, pero al paso de los días me seguía sintiendo de la misma manera, muy extraña, de nuevo me compré una prueba que te dice cuantas semanas y más de tres semanas decía. Quedé en shock, daba vueltas por toda la casa, se me hacía algo hermoso, demasiado shockeante”.

Por otro lado, la primera vez que vio a su bebe en un ultrasonido fue en una cita médica para revisar su tiroides. La doctora le estaba colocando el aparato en el cuello, cuando la personalidad del internet le pidió que lo pusiera en su barriga y así pudo sentir los latidos de su bebé.

¿EL NACIMIENTO DE MAR SERÁ GRABADO?

Respondiendo a una de las preguntas más hechas por sus fanáticos, Yuya no confirmó si la llegada de Mar será publicada en su canal de YouTube. Lo que sí aseguró es que compartirá todos los detalles y que el lugar donde traerá al mundo a su primogénito no será su casa:

“La idea es que Mar nazca en un hospital, no sé cómo la vaya a pasar en ese momento, vamos a ser muy poquitos, entre la emoción y desmayo, considero que él no lo va a grabar, creo que no voy a estar grabado o poner una camarita, pero les voy a platicar de la experiencia”.