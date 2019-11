Patricia Caeli Santaolalla López, es una famosa youtuber mexicana de 29 años que se dedica a compartir más de una aventura en su cuenta personal. Sin embargo, este viernes la joven sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores al compartir un vídeo en el que relata un amargo episodio que le tocó vivir hace unos meses durante un viaje que realizó en Argentina.

En un vídeo titulado “Que no te pase a ti”, la influencer decidió revelar un intento de violación del que fue víctima y con ello advertirle a sus seguidores sobre alguna situación similar.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Caeli contó que- hace 10 meses- cuando se encontraba en este país del sur para participar de la grabación de una serie acudió a una reunión acompañada de amigos y otros youtuber, quienes habrían intentado drogarla y abusar de ella.

“Esto tiene como 10 meses e incluye personas de YouTube que los pensaba como unos amigos, pero con estas cosas te enseña que no puede confiar en absolutamente nadie”, comenzó su relato.

LA INTENTARON DROGAR

Seriamente afectada explicó que durante una fiesta que se realizó en la casa de uno de sus conocidos le pidió agua a uno de sus amigos y este le entregó una botella que, según detalló, no se encontraba sellada y cuando la revisó con detenimiento percibió que alrededor del pico tenía una sustancia arenosa.

Posteriormente se percató que había estado compartiendo bebidas con varios de los asistentes, por lo que comenzó a sentirse insegura y a ponerse nerviosa y ante ello intentó bromear con la situación para que sus supuestos amigos le confesaran lo que habían hecho, pero estos se pusieron nerviosos y lo negaron.

“Todo iba bien hasta que… a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia ‘crack’. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo ‘piedrosito’. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, repitió.

Tras percatarse de las malas intenciones de estas personas, la joven pidió ayuda y llamó a un amigo en Estados Unidos a quien le dijo el nombre de sus acompañantes quienes al verse expuestos abandonaron la reunión alarmados dejándola sola con un grupo de desconocidos.

Al no poder ser rescatada por su amigo llamó a una persona de la producción para que trabajaba para que le envíe a la policía pues temía que lo que le habían puesto en la bebida haga efecto y pierda la consciencia.

AGRESIÓN

Al llegar los agentes preguntaron quien los había llamado y la joven advirtió que había sido ella. Sin embargo, su pesadilla no terminó allí pues, al intentar salir, de la casa, la muchacha fue golpeada e insultada por los asistentes a la reunión quienes a toda costa intentaron evitar que saliera del lugar, pero ella logró escapar.

Pese a que Caeli no mencionó el nombre de su presunto agresor y los amigos de este, sí mencionó que se trataba de un youtuber que era bastante cercano y que habría estado involucrado en altercados similares.

Tras este incidente la afectada denunció a la producción en la que trabajaba pues además de la situación vivida no contó con el apoyo del equipo con el que participaba que, según dijo, minimizó el ataque.