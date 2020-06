Muhammad Ali siempre fue más que un boxeador. Pese a que es reconocido como uno de los mejores en el ring, el estadounidense también resaltaba por sus fuertes convicciones, las cuales se acentuaban en sus declaraciones y acciones. En 1967, el púgil se negó a cumplir con el servicio militar obligatorio de Estados Unidos y rechazó participar de la Guerra de Vietnam. Cassius Clay (nombre real de Ali), años antes, también había causado noticia al convertirse a la región del Islam.

Hoy, en medio de la protestas que reclaman justicia por George Floyd, el afroamericano asesinado durante una intervención policial, una entrevista del atleta se ha viralizado.

En conversación con el canal BBC en 1971, Ali dio una lección sobre el racismo en televisión nacional al recordar que era un niño curioso y le preguntaba todo a su madre.

“Siempre le preguntaba a mi madre; ¿Mamá, Por qué todo es blanco? ¿Porque Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la Última Cena son todos blancos? María y sus ángeles también. ¿Los ángeles son blancos? ¿Por qué Tarzán, el rey de la jungla en África, era blanco? Tarzán hablaba con los animales, pero los africanos que estaban ahí desde hace siglos no podían hablar con animales. ¿Por qué la Miss América siempre es blanca? Habiendo tantas mujeres afro hermosas en el país. Y la Miss Mundo siempre es blanca, y la Miss Universo siempre es blanca. Siempre me preguntaba cómo hasta el presidente vivía en la Casa Blanca. Santa Claus era blanco. Todo era blanco. Y todo lo malo es negro. El patito feo era negro. El gato negro es de mala suerte. Siempre me llamó la atención eso. Así me di cuenta que algo andaba mal", señaló.

Asimismo, en el mismo diálogo, Ali dio a conocer un terrible episodio de racismo que hizo que se convirtiera al Islam.

“Justo después de coronarme campeón olímpico en Roma (1960), dije: ‘Ahora si puedo comer en el centro de la ciudad. Así que fui ese día, con la gran medalla de oro colgada en el pecho, me senté y pedí una taza de café y un hot dog, y la señorita me dijo: ‘Aquí no servimos a negros’. Me enojé tanto tanto que respondí: ‘Yo tampoco como negros, solo dame mi taza de café y mi hot dog’. Le dije: ‘Tengo una medalla de oro y voy a comer’. Ella respondió: ‘Voy a hablar con el gerente’. Y me dijo: ‘Yo no hago las reglas, pero te tienes que ir ahora’. Tuve que abandonar el restaurante en medio de mi ciudad natal, donde iba a la Iglesia y hacía el bien como un buen cristiano. La ciudad donde nací y crecí. Acababa de ganar un medalla de oro, ¿y no podía ir a comer al restaurante de la ciudad? Algo estaba mal. Desde entonces, soy musulmán”, contó aquella vez.

RECUERDA LAS PALABRAS DE MUHAMMAD ALI

TE PUEDE INTERESAR: