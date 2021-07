La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra en prisión luego de que fue vinculada a proceso por el delito de posesión de pornografía infantil. Fue el pasado lunes 5 de julio, cuando un juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso judicial y ha dado un plazo de dos meses para que se concluyan las investigaciones, tiempo en el que la influencer deberá permanecer en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, al sur de Ciudad de México.

La captura de YosStop ha ocurrido tres meses después de que Ainara Suárez denunciara a Hoffman por, reproducir, almacenar y publicitar un vídeo en el que se mostraba una violación en grupo que sufrió en mayo de 2018. La influencer, de 30 años, reconoció en uno de sus vídeos de Youtube haber visto la grabación de la agresión sexual a Ainara, sobre la que comentó que había sido su culpa y la llamó “puta”.

El caso de Yoseline Hofman ha revolucionado el mundo influencer mexicano y se ha abierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales. Tras la detención de la youtuber, varias personalidades se han pronunciado al respecto, pero ahora es Daffne Hoffman, su sobrina, quien rompió el silencio y decidió apoyar a Ainara Suárez, la víctima.

MÁS INFORMACIÓN: Quiénes son las peligrosas reclusas que comparten prisión con la youtuber Yoseline Hoffman

DAFFNE HOFFMAN SE PRONUNCIA SOBRE EL CASO DE YOSSTOP Y APOYA A AINARA SUÁREZ

A través de su cuenta de Instagram, Daffne Hoffman decidió publicar un video en donde aborda este polémico caso que involucra a su tía y para sorpresa de muchos decidió externarle su apoyo a Ainara Suárez, joven que fue abusada sexualmente cuando tenía 16 años por cuatro hombres.

En la grabación, Daffne Hoffman le contestó a su tío y hermano de YosStop, Jack, quien aseguró que la influencer está detenida injustamente por solamente hablar de un video de agresión sexual.

“Yo tengo una duda, si arrestaron a mi hermana por supuestamente hablar de este video, todos los que hablan de este caso también mencionan el video, ¿no deberían estar arrestados?”, dijo Jack Hoffman.

Ante esto, Daffne Hoffman, quien anteriormente declaró que ella también fue víctima de abuso sexual y que su tía Ginny Hoffman no la apoyó en la denuncia que interpuso, declaró que la influencer no debió expresarse de una manera despectiva sobre Ainara Suárez.

“La justicia no funciona de esa forma Jackito, también la niña necesita justicia porque Yoseline se equivocó y no, no la están acusando por hablar de un video, la están acusando de pornografía infantil, que es tener en su poder un video del cual ella confiesa haber visto, tenido en su poder y haber hablado de él tan detalladamente denigrando la forma en la que denigró a esta niña. Espero poder haber resuelto tu duda”, dijo en respuesta a su tío.

Finalmente, Daffne Hoffman mostró su solidaridad con Ainara Suárez y expresó que esperar que la joven encuentre justicia con su caso. Asimismo, pidió diferenciar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad.

“No hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no, la verdad toda esta información no está muy clara(...) Ella no se cansa de catalogarla como una, ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente”, fueron las palabras de Daffne.

YOSSTOP, ¿PODRÍA LLEGAR A UN ACUERDO CON AINARA SUÁREZ PARA SALIR DE PRISIÓN?

En la entrevista con el programa “De Primera Mano”, Ainara Suárez declaró que se encuentra feliz de que por fin se esté haciendo justicia en su caso, además que aclaró que ella no busca llegar a un acuerdo con Yoseline Hoffman para obtener una compensación económica.

“Estoy feliz de que se empiece a hacer justicia, ha sido mi objetivo desde el principio, es el primer paso, nos falta mucho. He estado en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Ha sido un proceso complicado, han pasado tres años y que haya pasado este tiempo me ha ayudado a sanar todo lo que ha pasado”, dijo la joven.

Ainara Suárez también aclaró que no piensa llegar a un acuerdo con la youtuber para obtener dinero. Ella negó esto y aseguró que solo busca justicia.

“Mi objetivo jamás ha sido conseguir dinero, lo hago para conseguir justicia y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, no soy la única mujer a la que han violado y que influencers han atacado, el dinero jamás ha sido parte del plan”, afirmó.