El recordado compañero de Adal Ramones en el desaparecido “Otro Rollo”, Yordi Rosado ha pasado a ser el protagonista de su propio programa de entrevistas en YouTube. El conductor mexicano en la última emisión de su espacio contó una anécdota en donde se jugó la vida tras haber ido a un bar en la ciudad de Culiacán.

En “Miembros al Aire” de YouTube, Yordi Rosado reveló que hace unos años una simple cena con un empresario pudo costarle la vida. “Fuimos a un lugar donde es cena y hay como fiesta”, recordó el presentador.

Rosado continuó con su relato y agregó: “Nos sentamos, estoy cenando, se paran varias personas para un autógrafo y empiezo a dar unas fotos. De repente estoy parado y al lado oigo un güey que me dice: ‘¡Yordi, qué pedo!’. Se me deja venir ya jarra y me dice: ‘Yo te adoro, me encantas’. De esas veces que te están diciendo y no sabes si es en serio o te están molestando”.

LA VEZ QUE YORDI ROSADO TUVO QUE ROGAR POR SU VIDA EN UN BAR DE CULIACÁN

Yordi Rosado hacía memoria para recordar que por ejemplo no soporta que la gente se le pegue. “O sea, estoy tranquilo, pero ya me avientas y me prendo cañón”. Acto seguido todo se salió de control cuando el mismo fanático lo agarró del cuello y provocó toda una gresca.

“Sigo dando autógrafos y otra vez el güey se me vuelve a aventar, además me agarraba del cuello. Y a la tercera se sube arriba de una periquera. (…) En el momento en que cae yo estaba enojadísimo y en lugar de recibirlo, me muevo, lo agarro de la cabeza y lo aviento contra el piso. Se cae y entonces llegan los de seguridad, llegan sus brothers y los de seguridad lo sacan a él y a sus amigos”, dijo.

Luego de todo el desorden, una persona se acercó donde Yordi para decirle que el mismo sujeto lo estaba esperando afuera del establecimiento: “Es que hay un problema: ese güey te está esperando afuera”.

“En ese momento me acuerdo que estaba en Culiacán. Me dicen: ‘No hay puerta por atrás. Está en una troca esperándote y dice que no se va a ir hasta que bajes, y está armado’”, cuenta Yordi, quien finalmente tras esperar 3 horas en el local decidió rogarle por su vida al tipo y pedirle que le perdonara la ofensa.

“Claro que me dio miedo, ya era papá. Ya las 4:30 de la mañana dije: ‘Ya me voy’. Salí, puse las manos juntas, me bajé casi hincado y desde arriba le dije: ‘Perdóname, soy un pendejo’. Fui bajando: ‘Discúlpame, estaba borrachísimo’. Me acerqué y me dice: ‘No hay pedo, quédate a chingarte unas chelas conmigo’ y me quedé como una hora en la troca chingándome unas cervezas con ellos, pero no me mataron”, terminó de contar Rosado.

ASÍ NACIÓ LA RELACIÓN ENTRE ADAL RAMONES Y YORDI ROSADO

En entrevista con Omar Chaparro, el conductor, Yordi Rosado, recordó cómo fue que se conocieron. Su comienzo no fue del todo agradable, pues él pensaba quedarse en un puesto, que más tarde fue ocupado por Adal Ramones.

“Yo trabajaba en un departamento de Cablevisión en este momento junto con Lalo Suárez, que es un gran amigo y productor… Yo esperaba que en el momento que cambiaran a Lalo, que yo me quedara con esa gerencia. Nos llama la jefa y me dice ‘Oye Yordi pues como tú sabes has estado haciendo un buen trabajo y te vengo a decir que en tu gerencia se va a quedar un chico que se llama Adalberto Ramones, él como gerente y me gustaría mucho que lo apoyes’”, relató.

Además reveló por qué decidió dejar de trabajar con Adal Ramones después de que se tenía planeado que “Otro Rollo” dejaría de transmitirse en la televisión. Yordi tomó la decisión de no volver a trabajar con Ramones, pues no quería ser “el segundo”. Además de que en ese momento a él le estaba yendo bien con el programa “Está Cañón”.