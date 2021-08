El éxito de la telenovela “Yo soy Betty la fea” se debió en gran parte al espectacular guión realizado por el fallecido escritor y productor, Fernando Gaitán. Y es que sumado a la interpretación del increíble elenco de actores, el programa ganó reconocimiento en todo el mundo, siendo la inspiración de más de 28 adaptaciones.

A pesar de haber transcurrido más de 20 años de su estreno, las estrellas de la telenovela siguen dando que hablar y acumulan una legión de seguidores en sus redes sociales, quienes están pendientes de lo que pasa en sus vidas. Como se recuerda, sus protagonistas fueron los colombianos Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Precisamente, Abello cuenta con una espacio de entrevistas llamado “Night night” en su cuenta de Instagram, donde invita a sus colegas a conversar e intercambiar ideas mediante una transmisión en vivo, a la vez que interactúa con el público en línea. En la última emisión del mismo, tuvo nada más y nada menos que a las integrantes del ‘Cuartel de la feas’, y juntos revelaron algunos secretos que sorprendieron a más de uno.

EL REENCUENTRO

En el episodio emitido el pasado miércoles 11 de agosto, el popular ‘Don Armando’ compartió pantalla con las aclamadas actrices Luces Velásquez (Berta), Estefanía Gómez (Aura María), María Eugenia Arboleda (Mariana), Paula Peña (Sofía) y Marcela Posada (Sandra Patiño), más conocida como ‘La Jirafa’.

El 'Cuartel de las feas' se reunió en el progam “Night night” de Abello (Foto: Captura de pantalla / Instagram)

Durante las más de dos horas que duró la entrevista, los colegas recordaron a varios integrantes del programa, tanto a los actores como al equipo detrás de cámaras. Fue así que llegaron hasta el nombre de Fernando Gaitán, el guionista que marcó un antes y un después en la televisión colombiana.

¿CON CUÁL DE LAS ACTRICES MANTUVO UNA FUGAZ RELACIÓN?

Al mencionar su nombre, sus compañeras no pudieron evitar sentirse melancólicas, especialmente Marcela Posada, quien dijo que Gaitán había sido su “traga eterna”. Esta revelación no solo tomó por sorpresa a los fanáticos conectados, sino también al conductor del segmento.

Ante el asombro de Abello, la popular ‘jirafa’ señaló que era un tema conocido por todos y que tuvo lugar al inicio de la telenovela: “Él y yo tuvimos un romance, ustedes lo saben. Tuvimos una relación de ocho meses”. Esto fue confirmado por las otras actrices, quienes no podían creer que su amigo no lo supiera.

Para intentar justificar su desconocimiento, Jorge Enrique reveló que a pesar de haber sido uno de los mejores amigos del guionista, este no le contaba todo por temor a ser regañado: “Había muchas cosas que no me contaba porque yo lo regañaba, yo lo regañaba mucho”.

¿POR QUÉ EL ROMANCE NO CONTINUÓ?

Marcela Posada confesó no creer que él se hubiera enamorado realmente de ella. A pesar de que había un profundo cariño, la relación no prosperó porque los artistas llevaban diferentes estilos de vida. Mientras ella disfrutaba hacer actividades más tranquilas, Gaitán amaba la noche; él tenía un bar muy reconocido en la ciudad, donde solía tomarse algunas copas y pasar la noche.

“Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí, como no se enamoró de mí, eso finalmente terminó, pero seguimos siendo amigos”, comentó la artista. Finalmente, declaró que la noticia de su deceso le afectó mucho, pues lo amó profundamente.