“Yo soy Betty, la fea” es, sin lugar a dudas, una de las producciones colombianas con mayor presencia no solo en la región sino en el mundo. La exitosa producción ha sido emitida en 180 países y doblada a 25 idiomas y ya forma parte de la cultura popular. Además, la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, como Betty y don Armando ha tenido 28 adaptaciones. Ahora, la serie que se puede ver en Netflix se ha convertido en el centro de una acusación por xenofobia en Argentina.

A pesar de que la emisión de la ficción terminó el 8 de mayo de 2021, tras su estreno del 25 de octubre de 1999, el recordado programa de televisión todavía se mantiene vigente.

Y no solo por los nuevos seguidores que gana con los años, los memes y las revelaciones de los actores, sino que también por formar parte de ciertas controversias como la última que sucedió en Argentina.

Una estudiante colombiana de la Universidad de Belgrano denunció a través de su Instagram que ha sufrido xenofobia por parte de una docente y que su trabajo sobre “Yo soy Betty, la fea” fue lo que generó más comentarios negativos de la catedrática.

Yo soy Betty, la fea, o simplemente Betty, la fea, es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010.​​​ Se estrenó el 25 de octubre de 1999​ y finalizó el 8 de mayo de 2001. | Crédito: RCN / Composición

¿POR QUÉ SE INVOLUCRÓ “BETTY, LA FEA” EN UNA DENUNCIA POR XENOFOBIA?

La usuaria identificada como @lindaisabellat explicó que la profesora la habría maltratado por tomar a “Yo soy Betty, la fea” como referencia para uno de sus trabajos de “Dirección de arte”.

“En esta ocasión, una producción colombiana tan exitosa como ‘Betty la fea’, traducida a más de 25 idiomas y vendida a más de 120 países, la cual con orgullo uso de referencia para mi examen es llamada ‘espantosa’”, escribió en su publicación de Instagram.

Detalló que, hace tres años, sufrió de xenofobia por supuestamente no conocer las camisetas de clubes de Argentina. “Considero soy víctima de xenofobia desde un incidente presentado hace 3 años, cuando, según el criterio de la misma docente, no supe identificar las camisetas de los principales equipos de Argentina, lo cual es falso, ya que su calidad y reconocimiento internacional es innegable, no podría nunca desconocerlo”, explicó.

Luego, agregó que “después de varios años de maltrato verbal y psicológico, de lo cual tengo testigos y como consta en el video; injustamente me ha puesto a dudar de mis capacidades al punto de hacerme pensar en renunciar a mi sueño, a mi título, a mis 5 años de trabajo incansable en una experiencia que debería ser maravillosa y se ha convertido en una tortura para mí y todo, por el hecho de ser colombiana”.

El actor Julio César Herrera, quien dio vida a Freddy en "Yo soy Betty, la fea", respaldó a la joven que denunció xenofobia.

¿QUIÉNES APOYARON A LA JOVEN ESTUDIANTE?

Las reacciones del video y el texto de la universitaria tuvo gran repercusión en redes sociales, no solo porque otros alumnos salieron a contar sus experiencias con la docente, sino también porque recibió el apoyo de actores como Andrés Parra, el protagonista de “Pablo Escobar: El patrón del mal”, y de Julio César Herrera, el recordado Freddy de la telenovela colombiana.

“Más allá de si es una novela o no, una gran película o no… un docente no puede castrar! Hay que denunciar estar prácticas viejas de ‘sabelotodo’ y menosprecio. Efectivamente hay diferentes géneros y ninguno, así no nos guste, debe ser menospreciado. Esto es una falta clara a la ética pedagógica y si ella deseaba se trabajara un género en especial, lo hubiera dicho desde el principio y no dejar ver sus propias castraciones con sus estudiantes. Mija bella… Al Bagazo Poco Caso!”, escribió el mensajero de Ecomoda.