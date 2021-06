Lorna Cepeda es la recordada “Peliteñida” en “Yo soy Betty, la fea”, el personaje que estudió “seis meses de finanzas en la San Marino”, la que se quedó sin su Mercedes-Benz y tuvo que coger un bus en Bogotá para ir trabajar en Ecomoda. En pleno apogeo de la novela Colombia, la actriz era conocida como Lorna Paz, sabes, ¿por qué se cambió el apellido?

La reconocida actriz cartagenera, a sus 50 años, sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana y latinoamericana. Y, precisamente, para abrirse camino en el mundo de la actuación, Lorna decidió cambiarse su apellido paterno por Paz, que es de su entonces esposo, el argentino Eduardo Paz.

¿PORQUÉ LORNA CEPEDA SE CAMBIÓ DE APELLIDO?

En una entrevista con el diario Clarín de Argentina la actriz contó, en 2001, que tomó la decisión de adoptar el apellido de su entonces mánager Eduardo Paz, con quien se casó en noviembre del 2001, en medio del éxito arrollador de “Yo soy Betty, la fea”, porque no quería que la relacionaran con Angie Cepeda, su hermana, que ya era una actriz reconocida y novia del cantante argentino Diego Torres.

“Si me dejaba (el apellido) Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino”, contó en el ese momento la recordada “Patricia Fernández”.

Al ser consultada, en qué le complicaba que la identificaran como hermana de Angie, comentó: “Como ella empezó en la actuación antes que yo, y a mí me fue peor siendo su hermana, porque yo no existía, era “la hermana de Angie... Yo quería hacer mi carrera sola y me daba terror que ya hubiera una famosa en la familia. Por eso empecé por un lado muy distinto: por el modelaje. Hasta que un día decidí que lo que realmente me gustaba era actuar y tuve la suerte de que me llamaran para la serie ‘Padres e hijos’. Ahora hay gente que se sorprende cuando se entera de mi parentesco con Angie”.

Lorna contó Eduardo Paz era el mánager de Angie y fue ella quien se lo presentó. “Hace siete años que estamos juntos y él también es mi representante. Tenemos tres hijos: Daniela, Nataniel y Mariano”, dijo en el 2001.

Con Paz convivió ocho años y se casaron en noviembre del 2001. A la fiesta acudieron unos 150 invitados, pero a los dos años el matrimonio naufragó. Con el argentino tuvo dos hijos, Nathaniel, que hoy tiene 25 años y Mariano, de 23. Daniela, de 31 años, si bien lleva el apellido Paz, es hija del primer matrimonio de la actriz.

DE PAZ A CEPEDA

La relación con el argentino se acabó y con ello también el apellido. “Decidí cambiar el apellido porque me generaba problemas con Paz... Volví a mi apellido desde el pasado 13 de abril del 2009 y me siento más liberada”, dijo Lorna María Cepeda Jiménez, quien comentó que el padre de sus hijos decidió no hacerse cargo de la manutención de ellos, alegando problemas económicos. Ella se quedó con toda la responsabilidad. La actriz pasó momentos difíciles emocionales y financieros.

“He enfrentado situaciones económicas difíciles; que si los colegios, que si alguien se mete con los muchachos, que si te toca ir a poner la cara… Una vez un tipo le pegó a uno de mis hijos en un centro comercial. El niño lo tropezó sin querer y el tipo lo pateó. Claro, lo hizo porque me vio sola con él. ¿Y ahí quién te defiende? Yo casi le pego al hombre. Ya ves, enfrentarte al mundo sola con tus hijos es muy... Es tenaz”, dijo el 2006 en una entrevista con el diario El Tiempo de Colombia.