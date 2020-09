Kalimba y Aislinn Derbez mantuvieron un romance en 2007 que dio mucho que hablar en México, sin embargo, no se conoció detalles de la pareja y muchas cosas se mantuvieron en secreto. Trece años después, el exintegrante de OV7 abrió su corazón al público y recordó los momentos que vivió con la hija de Eugenio Derbez y por qué el romance llegó a su fin.

Durante una entrevista en el programa “Pinky Promise”, conducido por la cantante Karla Díaz y transmitido por YouTube, Kalimba sorprendió a todos al revelar que Aislinn Derbez fue muy importante en su vida y que estaban “muy enamorados”. Sin embargo, él decidió terminar la relación.

Kalimba confesó que el álbum “NegroKlaro” está dedicado a Aislinn Derbez (Foto: Kalimba/ Instagram)

Kalimba y Aislinn Derbez se conocieron en 2007, cuando ella protagonizó junto al cantante mexicano el video del sencillo ‘Solo déjate amar’. Desde entonces mantuvieron comunicación y terminaron enamorándose.

El cantante le guarda mucho cariño a la primogénita de Eugenio Derbez, a quien considera una mujer que marcó su vida y con quien compartió momentos felices a su lado, al grado de que llegó a dedicarle su álbum “NegroKlaro”. Asimismo, comentó que Aislinn sabe perfectamente que el material discográfico fue dedicado a ella.

“Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, compartió en Pinky Promise.

Actualmente Aislinn es mamá de Kailani, fruto de su relación con el actor Mauricio Ochmann, con quien se encuentra en un proceso de divorcio desde hace algunos meses (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

Además, dijo que considera que las canciones se ese disco fueron las mejores que ha hecho y las que más le han gustado de todos los álbumes que ha producido.

"Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, “Guanabaya” y “Huellas”, agregó.

Lamentablemente la distancia terminó con el romance de Kalimba y Aislinn, pues el integrante de OV7 aseguró que ella quería dejar la escuela de actuación en Nueva York para estar más tiempo con él, por lo que tomó la decisión de alejarse de ella, para dejarla continuar con su formación actoral.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar”, detalló.

Aunque ha pasado más de una década desde entonces, Kalima le tiene mucho agradecimiento y cariño por todas las cosas que vivió con ella. “La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón”, dijo en ‘Pinky promise’.

Kalimba y Aislinn Derbez mantuvieron una relación a distancia en 2007 (Foto: Kalimba/ Instagram)

