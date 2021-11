La exchica reality, Yiddá Eslava, causó gran conmoción entre todos sus seguidores en redes sociales tras revelar que tanto ella como su hijo mayor Tomás fueron diagnosticados con autismo. Asimismo, anunció que lanzará dos nuevos libros donde contará a detalle todo lo que vivió en ese proceso..

La esposa de Julián Zucchi, mediante su cuenta de Instagram, compartió un reflexivo mensaje donde contó un poco de su historia y espera crear conciencia sobre el autismo.

“En enero de este año, mi hijo Tomás fue diagnosticado con autismo y muchas personas que nos rodeaban, pensaron y afirmaron, que yo estaba en negación hacia el diagnóstico”, se puede leer en su post.

“No me costó entender las señales, esas que querían reescribir mi historia, darle respuesta a esas tantas preguntas que me venía haciendo a lo largo de mi vida. Decidí hacerme una evaluación, a pesar que me decían ¿para qué te vas a hacer una prueba, si ya eres una persona exitosa? ¿Cuándo el autismo ha sido sinónimo de fracaso?”, agregó Yiddá.

Finalmente, Eslava contó que decidió escribir un libro para concientizar sobre el tema y contar lo que vivió en ese proceso: “El autismo no es una enfermedad, es parte de tu identidad, de tus características. (…) Descubrí y entendí, que no estaba loca, que simplemente soy autista. Por eso decidí escribir este libro para contar a detalle todo lo que viví en este proceso”.

