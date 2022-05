¿No entiendes lo que tus artistas favoritos dicen en algunos videos o entrevistas? El talentoso productor YANNC estuvo presente en uno de los programas más sintonizados en el ámbito musical, Latido Music, contando detalles de sus proyectos y sorprendiendo con novedades para todos los fanáticos del género urbano y reggaetón.

YANNC participó de la secuencia “Streectionary” para confesar algunos secretos musicales nunca antes revelados que solo los famosos como Ozuna y Bad Bunny utilizan en sus canciones y en sus hits del momento.

Como se recuerda, YANNC ha trabajado en diversas producciones por el género urbano y ha sido artífice de grandes éxitos. Hace unos días estuvo en Latido Music y nos contó las palabras utilizadas al momento de hablar (y su explicación, por sí no sabes el significado).

¡Atentos! a continuación te brindamos detalles que pueden ayudarte a entender mejor algunas canciones y hasta cuando tus cantantes favoritos hablan en algunas entrevistas:

“Palo”: Esta palabra significa que a una canción que se le considera buena, para los artistas y productores, posiblemente podría ser un rotundo éxito o que ya lo es. “Esta pista es un palenque, lo coge cualquier artista y la parte”.

“Duro”: Se utiliza esta palabra cuando un tema está bueno y suele gustar, puede ser una canción sobre una muchacha que aparece en el videoclip. Le da alusión más a la letra.

“Al garete”: Es usada por los artistas y productores para dar referencia de algo que no concuerda, que no está bien o simplemente que no tiene sentido.

“Tiradera”: Puede ser el subgénero del reggaetón, que los artistas usan. Por ejemplo, “Esta gente está en tiradera, es decir, están peleando”

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista Andres Calderon